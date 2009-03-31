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31.03.2009 | 12:00

В апреле Conficker изменит алгоритм работы

Специалисты компании F-Secure предупреждают, что 1 апреля 2009 года сетевой червь Conficker (также известный под названиями Downadup и Kido) незначительно изменит алгоритм работы.

Как отмечается в блоге компании, вряд ли в связи с этим немедленно произойдут какие-то изменения, заметные обычному пользователю. Фактически вся разница будет состоять в том, что теперь зловред будет ежедневно опрашивать 500 доменов (из списка в 50 тысяч пунктов) для скачивания обновлений, а не 250, как ранее.

Изменения в работе вируса затронут далеко не все зараженные машины. На сегодняшний день большая часть машин, по прикидкам специалистов, заражена январским вариантом вариантом Conficker  (вариант B), в поведении которого с наступлением апреля ничего не изменится.

F-Secure также предлагает всем желающим воспользоваться бесплатной утилитой для проверки своего компьютера и нейтрализации червя. Впрочем, если компьютер заражен, то Conficker будет блокировать все обращения к этому сайту.
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