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30.03.2009 | 14:00

«Дыра» в Firefox, обнаруженная хакерами, устранена

27 марта компания Mozilla выпустила обновленную версию браузера Firefox. В Firefox 3.0.8 исправлена критическая уязвимость, обнаруженная чуть более недели назад в ходе конкурса Pwn2Own и позволившая хакеру через взломанный браузер получить доступ к компьютеру.

Выпуск высокоприоритетного обновления был намечен лишь на 1 апреля, однако разработчики нашли возможность сделать это на несколько дней раньше.

Нелишним будет отметить, что уязвимость в браузере Internet Explorer 8, выявленная в ходе конкурса, так и не исправлена до сих пор. Однако об этой "дыре" в "Майкрософт" хорошо осведомлены и получить с ее помощью доступ к компьютеру жертвы через Интернет уже не получится — в финальной версии браузера такая возможность заблокирована. К сожалению, возможность взлома при доступе по локальной сети пока остается.
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