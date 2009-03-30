«Дыра» в Firefox, обнаруженная хакерами, устранена

27 марта компания Mozilla выпустила
обновленную версию браузера Firefox. В Firefox 3.0.8 исправлена критическая уязвимость, обнаруженная
чуть более недели назад в ходе конкурса Pwn2Own и позволившая хакеру через взломанный браузер получить доступ к компьютеру.
Выпуск высокоприоритетного обновления был намечен лишь на 1 апреля, однако разработчики нашли возможность сделать это на несколько дней раньше.
Нелишним будет отметить, что уязвимость в браузере Internet Explorer 8, выявленная в ходе конкурса, так и не исправлена до сих пор
. Однако об этой "дыре" в "Майкрософт" хорошо осведомлены и получить с ее помощью доступ к компьютеру жертвы через Интернет уже не получится — в финальной версии браузера такая возможность заблокирована. К сожалению, возможность взлома при доступе по локальной сети пока остается.