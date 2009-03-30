Все новости 30.03.2009 | 12:00 В «Документах Google» появилась функция «Рисование»



Пользователи могут рисовать прямые и кривые линии, стрелки, геометрические фигуры из заранее подготовленной библиотеки, а также вставлять в изображение текст. Возможно изменение цвета и толщины линий, а также изменение цвета заливки. После вставки готового рисунка в текст допускается редактировать его снова, создавать копии или изменять размер.



Поддерживается и совместная работа над изображениями. Одновременно создавать, изменять, перемещать и удалять элементы могут все пользователи, имеющие доступ к документу, однако результаты редактирования у соавторов могут отображаться с некоторой задержкой. Как сообщается в официальном блоге сервиса « Документы Google » (Google Docs), с конца прошлой недели в текстовом редакторе доступна функция "Рисование" (Drawing). Новую опцию можно найти в меню "Вставить" (Insert).Пользователи могут рисовать прямые и кривые линии, стрелки, геометрические фигуры из заранее подготовленной библиотеки, а также вставлять в изображение текст. Возможно изменение цвета и толщины линий, а также изменение цвета заливки. После вставки готового рисунка в текст допускается редактировать его снова, создавать копии или изменять размер.Поддерживается и совместная работа над изображениями. Одновременно создавать, изменять, перемещать и удалять элементы могут все пользователи, имеющие доступ к документу, однако результаты редактирования у соавторов могут отображаться с некоторой задержкой. Все новости

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