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27.03.2009 | 12:00

От Андрея Аршавина до Чебурашки

В блоге российского представительства компании Google представлен ряд новых тем для персонализации стартовой страницы поисковика.

В дополнение ко множеству ни о чем не говорящих нашим соотечественникам тем оформления теперь представлен целый ряд дизайнов российской тематики.

Доступны, в частности, подборка спортивных тем (Мария Шарапова, Андрей Аршавин, ЦСКА), ряд тем для любителей музыки (t.A.T.u., Дима Билан, МакSим, Валерия, Кипелов, Uma2rmaH, «Мумий Тролль»), несколько тем для любителей чтения («Мастер и Маргарита», «Миры братьев Стругацких», Макс Фрай), а также несколько дизайнов для поклонников отечественной мультипликации («Ежик в тумане», «Винни-Пух», "Чебурашка и Крокодил Гена", «Малыш и Карлсон»).

Отдельного упоминания заслуживает тема «Масяня», созданная петербургским художником Олегом Куваевым.
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