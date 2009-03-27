От Андрея Аршавина до Чебурашки

В блоге российского представительства компании Google представлен ряд новых тем для персонализации стартовой страницы поисковика.
В дополнение ко множеству ни о чем не говорящих нашим соотечественникам тем оформления теперь представлен целый ряд дизайнов российской тематики.
Доступны, в частности, подборка спортивных тем (Мария Шарапова
, Андрей Аршавин
, ЦСКА
), ряд тем для любителей музыки (t.A.T.u.
, Дима Билан
, МакSим
, Валерия
, Кипелов
, Uma2rmaH
, «Мумий Тролль
»), несколько тем для любителей чтения («Мастер и Маргарита
», «Миры братьев Стругацких
», Макс Фрай
), а также несколько дизайнов для поклонников отечественной мультипликации («Ежик в тумане
», «Винни-Пух
», "Чебурашка и Крокодил Гена
", «Малыш и Карлсон
»).
Отдельного упоминания заслуживает тема «Масяня
», созданная петербургским художником Олегом Куваевым.