Все новости 26.03.2009 | 14:00 Открыта регистрация домена .TEL через .masterhost



Доменная зона .TEL, объединившая традиционные средства коммуникаций и новые технологии, спроектирована как глобальный интернет-справочник.



Регистрируя домен .TEL, вы сразу получаете сайт-визитку, где сможете указать всю контактную информацию, которую считаете необходимой. Домен может содержать широкий спектр данных: телефоны, адреса офисов, сайтов и e-mail, ICQ и любые другие сведения. При этом владельцы доменов .TEL могут при желании ограничить доступ к своей информации.



Доступ к домену удобен даже по мобильному телефону, что открывает широкие возможности для онлайн коммерции, использующей мобильные устройства.



Например, для организации SMS-голосований либо как витрину, рекламирующую мобильный контент или мелодии для мобильных телефонов.



Администрированием доменной зоны .TEL занимается компания Telnic. Она предоставит владельцам доменов специальный интерфейс, позволяющий управлять базой контактов. Обновления при этом происходят практически моментально.



Зарегистрировать домен в зоне .TEL можно по 26 марта 2009 года компания .masterhost открыла регистрацию доменов в зоне .TEL. Стоимость регистрации составляет 686 рублей в год.Доменная зона .TEL, объединившая традиционные средства коммуникаций и новые технологии, спроектирована как глобальный интернет-справочник.Регистрируя домен .TEL, вы сразу получаете сайт-визитку, где сможете указать всю контактную информацию, которую считаете необходимой. Домен может содержать широкий спектр данных: телефоны, адреса офисов, сайтов и e-mail, ICQ и любые другие сведения. При этом владельцы доменов .TEL могут при желании ограничить доступ к своей информации.Доступ к домену удобен даже по мобильному телефону, что открывает широкие возможности для онлайн коммерции, использующей мобильные устройства.Например, для организации SMS-голосований либо как витрину, рекламирующую мобильный контент или мелодии для мобильных телефонов.Администрированием доменной зоны .TEL занимается компания Telnic. Она предоставит владельцам доменов специальный интерфейс, позволяющий управлять базой контактов. Обновления при этом происходят практически моментально.Зарегистрировать домен в зоне .TEL можно по этой ссылке Все новости

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