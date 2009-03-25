The Pirate Bay защитит своих пользователей от закона

Администрация шведского торрент-трекера The Pirate Bay готовится к запуску
сервиса IPREDator, обеспечивающего анонимность пользователей.
По утверждениям создателей сервиса, IPREDator позволит защитить данные пользователей более надежно, чем при использовании обычных VPN — вероятно, за счет того, что в на стороне сервиса не будет сохраняться никаких данных о пользовательском трафике.
Как уже сообщалось
, с 1 апреля в Швеции вступает в силу директива IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), которая существенно упростит сбор информации о лицах, занимающихся файлообменом. Именно по этой причине планируется завершить этап бета-тестирования IPREDator до конца марта.
Доступ к сервису будет предоставляться на платной основе: абонентская плата за месяц составит 5 евро (около 6,77 доллара).