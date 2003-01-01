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|Рис. 1. Microsoft Expression Studio
Silverlight — сравнительно новая технология от Microsoft, прямой конкурент Macromedia Flash. Однако ее назначение выходит за рамки обычного применения "флешек". Silverlight не только "оживляет" веб-странички, но и позволяет создавать полноценные богатые различными возможностями пользовательские приложения. Речь идет о так называемых приложениях rich content, rich media. Причем новая технология дает возможность создавать их самостоятельно, используя средства визуальной разработки. В частности, комбинацию из Expression Studio 2 и Visual Studio 2008.
|Рис. 2. Создание объекта в Expression Designer
Expression Blend — это основанный на WPF (Windows Presentation Foundation) инструмент для создания динамических эффектов и переходов. Разнообразные средства разметки и привязки позволяют сочетать векторные и точечные изображения, видео- и аудиозаписи, форматированный текст, элементы управления и контейнеры, а также создавать настраиваемые векторные элементы. Существенным достоинством Expression Blend являются лаптивные пакеты и функции привязки в режиме реального времени. Адаптивные элементы можно создавать самостоятельно и использовать стандартные. В их числе: разделители сетки, полотна для рисования, деревья, расширители, ползунки, поля форматированного текста, вкладки и панели инструментов. Отдельно стоит упомянуть очень удобные средства автоматического масштабирования, которые позволяют создавать удобные для пользователей интерфейсы. Также очень удобно использование временной шкалы, которая основана на реальном времени, а не просто на формировании последовательности кадров. Причем предусмотрена возможность одновременного использования не только одной, а сразу нескольких временных шкал. Это позволяет формировать самые непредсказуемые и при этом управляемые визуальные эффекты.
|Рис. 3. Expression Blend 2.0
Результат редактирования сохраняется в виде XAML-файла. Соответственно, в редакторе Blend возможно как комбинированное редактирование кода, так и редактирование в визуальном или совмещенном режимах. Результат может использоваться непосредственно в Visual Studio 2008.
Основные функциональные возможности Expression Media направлены на создание механизмов упорядочивания графических и медийных файлов, реализацию структурирования и поиска информации. Режим организации и структурирования собственной медиаинформации разработан на основе привычного и удобного механизма drag-n-drop. Здесь же предусмотрена система тегов классификации с поддержкой режима автоматической синхронизации. Соответственно, поиск и сортировка мультимедийных файлов могут проводиться по любому критерию на выбор пользователя.
|Рис. 4. Expression Media — каталог мультимедиа
Режим редактирования и сравнения предназначен для подготовки графических, аудио- и видеообъектов к размещению в веб-решении. На самом деле это очень неплохой графический редактор, который помимо ставших стандартными функций редактирования графики и медиа позволяет также устанавливать метаинформацию в форматах EXIF, IPTC и XMP. Редактор дает разработчику возможость создания шаблонов (templates) и их последующего применения и к новым, и к уже существующим объектам, а также их совместное использование.
Интегрированные средства автоматизации обеспечивают широкий набор функций от автоматического архивирования до создания скриптов и преобразования форматов.
В завершение обзора средств подготовки контента от Expression Studio расскажем об Expression Encoder — мощном инструменте на основе технологии Silverlight, предназначенном для создания видеоконтента, настроек проигрывателя, интеграции объектов, созданных в других приложениях. Самой приятной особенностью Encoder, на мой взгляд, стала возможность редактирования видеоклипов по временной шкале. В отличие от покадрового редактирования, которое наиболее распространено, повременной режим позволяет более просто синхронизировать изображение и звук, задавать интервал воспроизведения. Импорт возможен практически из любых форматов: AVI, QuickTime, MPEG и любые другие, поддерживающие кодек DirectShow. Видео обрабатывается и сохраняется в форматах VC-1 и H.264 и в конечном итоге сохраняется в виде компонента Silverlight. XAML, содержащий параметры видеоклипа, как обычно, может редактироваться, например, средставми Visual Studio 2005/2008. Есть возможность создавать собственные клипы на основе объектов, разработанных в приложениях Blend и Media.
Доступ к файлам клипов и их поиск производятся средствами Expression Media. В качестве дополнительной маркировки можно использовать режим "водяных знаков" поверх собственно изображения.
Использование Microsoft Silverlight предполагает установку SDK. Она производится бесплатно непосредственно с ресурса Microsoft. Инструменты могут устанавливаться в любой версии Visual Studio 2008 и Expression Web. SDK SilverLight включает в себя клиентские и серверные библиотеки, подключаемые к Visual Studio 2008, в частности Visual Web Developer. Клиентские и серверные компоненты (User and Server controls) размещаются в панели инструментов Visual Studio или Web Expression и используются наряду со стандартными элементами управления при создании веб-приложений.
Дополнительно развертывается набор компонентов отладки — Tools, включающий в себя набор библиотек dll и клиентских файлов JavaScript.
|Рис. 5. Встраиваем Popfly в Visual Web Developer 2008
Некоторое время тому назад мы рассказывали о новом сервисе Popfly. Суть его состоит в том, что Microsoft вывел технологию Silverlight в режим онлайн-сервиса. Popfly Mashups — это объекты Silverlight, которые реализуют простые функции в самых различных областях и доступны непосредственно с сайта Popfly.com. Машапы, созданные в онлайн-сервисе, можно интегрировать и в приложения, создаваемые в Visual Studio. Встраивание Popfly в виде пункта меню и окна Explorer в Visual Studio 2008 (рис. 5) позволяет разработчику осуществлять доступ к машапам непосредственно из окна своего проекта; подгружать как свои проекты, так и иных разработчиков, отслеживать обновления, получать консультации на форуме.
В нашем обзоре представлена лишь основная и наиболее значимая информация о создании мультимедийных интерактивных веб-решений в формате Web 2.0 на основе Mirosoft Silverlight. В целом представленная технология — это очень мощный современный инструмент разработки веб-приложений, обладающих активным функционалом, привлекательных и удобных для обычного пользователя. Различные инструменты, о которых рассказано в обзоре, ориентированы на специалистов из числа команды разработчков: дизайнеров, веб-программистов, верстальщиков. В комплексе они обеспечивают единый цикл разработки, сопровождения и обновления веб-решений.
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