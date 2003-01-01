

Влад Радионов CMS 2z project — мы не номер один, но как красиво к этому идём! CMS 2z project

Не Joomla'ой единой сыты. С этих слов, сейчас можно начать практически любую статью о бесплатных продуктах, рода CMS'овых. Так, к примеру, весьма молодой, но очень амбициозный проект 2z-project, который начинает уверенно теснить таких мастодонтов, как Drupal, Joomla и WordPress. Продукт 2z-project, уже зарекомендовал себя в качестве достаточно быстрой и простой CMS, не в ущерб функциональности. В базовый пакет которой, включены такие модули как: новости, голосование, поиск, поддержка шаблонов другие не полезные вещи речь о которых пойдет ниже.

Немного истории

Данный проект, был разработан под лицензией GPL (General Public License) еще в 2007 году и задумывался в качестве еще одной бесплатной CMS. Работали над этим движком всего двое единомышленников: Зинченко Алексей и Зубарев Роман. Собственно говоря из их имен и пошла первая часть имени проекта — «2z» (ЗЗ, Зинченко-Зубарев). В том же году вышел их первый тестовый релиз CMS, имеющий маркировку 2z project 0.9.5. Первая версия была достаточно далека от идеала, однако невооруженным глазом можно было заметить что проект перспективен. Стоит отметить, что первые релизы движка особой стабильностью не отличались. Впрочем, большую часть ошибок устранили в последующих версиях.

В октябре 2008, права на дальнейшую разработку и поддержку 2z project, получила компания Ovvio. Не смотря на это проект так и остался под лицензией GPL, что не может не радовать любителей покопаться в чужом коде. На этапе написания статьи, последней стабильной версией проекта является project 0.9.7.1, появившаяся 6 октября 2008 года.

Проект остается все таким же амбициозными, как и в начале своего пути и существует под лозунгом "CMS 2z project — мы не номер один, но как красиво к этому идём!".

Движок изначально проектировался под достаточно узкую тематику: новостные порталы и блоги, однако в итоге он перерос в нечто универсальное и большее, способное управлять контентом различного рода. Таким образом, на его базе можно сделать как самый простой блог, так и крупный Интернет проект. Сайты сделанные на этом движке отличаются достаточно высокой скоростью, простотой обращения, удобством и, что не мало важно, сайты легко индексируются поисковыми машинами. Последний пункт радует особо — изначальная SEO оптимизация движка является немалым плюсом.

С установкой движка обычно не возникает проблем, тем более что к 2z project прилагается документация, правда не совсем полная. Если проблемы все-таки возникли — следует обратиться в техническую поддержку, которая работает в режиме 24\7. Пару слов о технической поддержке. Она является на удивление отзывчивой и профессиональной. В случаи если требуется отредактировать какой-то плагин или помочь в освоении движка — помощь окажут в кратчайшие сроки. В условиях несколько скудной документации по движку, этот факт не маловажен. Да и то, что движок ходит под лицензией GPL, дает не малый плюс в виде "напильника", с помощью которого можно заточить 2z project в необходимую сторону.

Движок 2z project в прессе и массах

Специализированная пресса проявляет живой интерес к вышеозначенной CMS. Так известная редакция CMS Magazine , провела анализ и сравнения, всех представленных на рынке, лучших программных решений на базе Web за 2008 год, так и получилась лучшая десятка CMS за 2008. В эту десятки вошел и 2z project, наравне с такими метрами, как "1С-Битрикс", "Мегаплан" и «NetCat». А вот в общем Рейтинге CMS, составленном с учетом тИЦ сайтов, количеством работ, суммарным тИЦ и средним тИЦ — 2z project, занимает только 62-е место.

Каталог бесплатных движков CMS, который так и называется Сatalogcms составил свою десятку, но уже бесплатных CMS. Почетное пятое место, которого занимает 2z project.

Установка

Установка движка нареканий не вызывает, достаточно просто залить при помощи любого FTP-клиента, весь дистрибутив в корневую папку. Далее следует выставить права 777 на доступ к ряду директорий: uploads/ (со всеми потрохами), 2z/conf/, 2z/backups/, 2z/trash/. После чего зайти на http: //адрес_своего_сайта, и лицезреть там процесс установки, в ходе которого нужно подтвердить свое согласие с лицензионным договором. В следующем открытом меню необходимо ввести данные для доступа к базе данных, там же заполнить данные для администратора. После чего, "Ву-а-ля!" — принимаем свой рабочий сайт, а если нет, то служба поддержки всегда рада вас видеть.

Шаблоны

Стандартный шаблон отличается простотой и удобством — не утомляет глаз и радует своим видом. Вид сайта может быть, как лаконично деловым, так и не затейливо игривым. В любом случае хорошо смотрятся кнопки и пиктограммы. В наличии множество бесплатных шаблонов, позволяющих изменять внешний вид сайта в нужном направлении. Встроенные модули, к сожалению, оставляют желать лучшего. Они обеспечивают минимальный функционал, но их попросту маловато. В базовый комплект входят: новости, голосование, поиск, поддержка шаблонов. Недостающие модули можно скачать на официальном сайте проекта 2z project, либо найти необходимый плагин на сторонних сайтах.

Существенным плюсом движка является лицензия GPL, что позволяет не только не платить за него ни копейки, но и использовать его наработки в собственных целях. Проделана работа над движком в сторону SEO оптимизации, таким образом, CMS облегчает продвижение сайта в выдаче поисковиков — слова "семантическое ядро" останутся для начинающего веб-мастера только словами.

Юзабельность и дружественный интерфейс как админ-панели, так и структуры сайта говорит о немалой работе проделанной разработчиками.Также оптимизация коснулась и количества запросов к БД, таким образом в копилку плюсов можно добавить еще и оптимизацию вкупе с быстротой. Нельзя не отметить техническую поддержку, которая ярко выделяется на фоне себе подобных. Кроме того, на официальном сайте широко представлено русскоязычное сообщество пользователей. В наличии "живой" форум, на котором освещена большая часть часто задаваемых вопросов. В плане безопасности движка радует фикс вездесущих XSS уязвимостей.

Многочисленные сторонние компоненты (модули) представлены в большом объеме, что свидетельствует о живом коммъюнити. Весьма интересной оказалась идея разработчиков в виде Фонда поддержки и развития 2z project, который находится на форуме официального сайта. Там можно пожертвовать деньги, как на сам проект в целостности, так и строго на необходимые вам разработки. Там же появляются отчеты о использованных суммах.

Из разряда "мелочь, но приятно": движок поддерживает анимированные смайлики, есть счетчик символов (чтобы не писать слишком большие посты) и модуль для восстановления забытого пароля, при необходимости можно воспользоваться специальным экспортером RSS-новостей и удобным файловым менеджером (для прикрепления к постам картинок и других файлов). Если вы размещаете свой блог на бесплатном хостинге, то все странички для экономии места можно архивировать.

Перечислим лишь некоторые особенности 2z project:

Добавление, редактирование, удаление статей;

Использование категорий и подкатегорий с неограниченной вложенностью;

Создание дополнительных полей для вывода дополнительной информации;

Добавление статей в закладки, подтверждение публикации и прикрепление статей;

Изменение временных зон;

Флуд-контроль;

Использование мета-тегов: ключевых слов и описания;

Gzip-сжатие;

Модульная система;

Мультиязычность;

Добавление, изменение, удаление аватаров, персональных данных пользователей, вывод рейтинга;

Управление базой данных в 2z project позволяет оптимизировать, ремонтировать, проверять и создавать резервные копии базы данных;

Многопользовательский интерфейс

Ложка дегтя

Из минусов хотелось бы отметить отсутствие шаблонной системы для разных разделов и категорий, но, как можно судить из официального сайта, данная возможность скоро будет реализована. Документация — представлена достаточно слабо, другими словами есть только краткое описание по установке и об исправленных ошибках прошлых версий, про руководство пользователя и руководство разработчика, говорить не приходится — их просто нет. 2z project – не совсем подходящая для блога CMS, так как не имеет таких "плюшек" как пинги, трэкбэки, поддержка удалённой публикации. Развитие движка, несмотря на высокую активность русского сообщества, несколько замедлило свои темпы — движок обновляется достаточно редко.

Выводы

2z-project — молодая, амбициозная и перспективная CMS, разработанная с учетом всех пожеланий простых пользователей и веб-мастеров.Не смотря на то, что стабильные релизы выходят недостаточно часто, но они таки выходят и выходят уже доработанными и не ставят своих пользователей в положение, бета-тестеров. Этот движок позволит удовлетворить требования как заядлых блоггеров, так и администраторов крупных порталов.



