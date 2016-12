Все статьи | Веб | Сайт | Технологии / ПО | Системы управления контентом Управление документооборотом (0), Конструктор (1), Wiki (0), Публикатор (13)

Даниил Буров Легкое создание сайтов. Часть 2 обзор возможностей сервиса Weebly.com Weebly Pro Всем надо кушать – и разработчикам интернет-сервисов в том числе. Сама специфика бесплатных сайтбилдеров основана на доступности услуг. Сайтостроители и так получают немало: элементарную в освоении cms, хостинг, поддержку и даже антивирус при загрузке файлов. Однако развитие проекта осуществляется на вполне реальные средства, так что вопрос монетизации труда разработчиков всегда стоит на повестке дня. Одним из возможных путей заработка для администрации weebly.com является распространение премиум-аккаунтов. Чем отличаются эти учетные записи от стандартных: Weebly предоставляет базовые услуги бесплатно, а расширенный функционал — лишь на платном аккаунте Защищенные паролем страницы.

Устранение фирменного футера Weebly.

Регистрация до 10 сайтов на одну учетную запись.

100 Мб под загрузку файлов.

Аудиопроигрыватель.

Премиум-поддержка. Защита паролем может накладываться не только на весь сайт, но и на отдельную веб-страницу. Это может оказаться полезным при создании какого-либо секрета только для посвященных. Хотя некоторое подобие такого механизма можно сделать и при создании новой страницы: на вкладке Pages необходимо нажать кнопку New Page, а в ее параметрах указать Show in Navigation? – No. Данная страница не появится в меню, а переход на нее будет возможен только по прямой ссылке, если вы ее где-нибудь скрытно разместите. Фирменный футер сервиса с размещением ссылки на его главную страницу – распространенная практика в такой области. Благодаря этому администрация может привлекать все новых пользователей, которые потенциально могут стать платными, а также продвигать свой проект в среде поисковиков. Тот же "Яндекс" отлично индексирует weebly.com, присваивая ему тИЦ 350. К примеру, аналогичный сервис wix.com получил от "Яндекса" тИЦ, равный всего 70. Если при этом поисковик предоставит небольшой бонус при индексации, то это должно быть неплохим стартом для начинающего сайтостроителя. Также пользователю премиум-аккаунта доступна регистрация десяти сайтов на одну учетную запись, что дает большее удобство при их администрировании. На бесплатном тарифе можно держать лишь два веб-сайта. С другой стороны, если не использовать Google AdSense, ваших точных личных данных никто и не спросит. А завести себе несколько бесплатных почтовых ящиков не представляет никакой проблемы. Более серьезной трудностью представляется ограничение места под файлы в 5 Мб. Это просто несерьезно для нормального сайта. Хотя и 100 Мб для премиум-аккаунта тоже нельзя назвать пределом мечтаний. Однако, как уже упоминалось, это легко решается с привлечением услуг другой зарубежной компании, вплотную занимающейся хостингом. А вот с аудиопроигрывателем совсем не понятно. Ведь с использованием механизма подстановки HTML-кода можно вставить проигрыватель от другого сервиса. И музыкальные композиции хранить не на самом сайте, а в специальных файловых хранилищах. Посетитель, активируя проигрыватель, будет лишь прослушивать композиции на сайте weebly.com. В чем тогда смысл? Просто не все знают о возможностях других служб. Ну и премиум-поддержка. Администрация заверяет, что пользователи, подписавшиеся на платный пакет, получат больше любви и признательности от weebly. Полученные деньги будут направлены на расширение функциональных возможностей сервиса, а также привлечение дополнительных разработчиков. В прагматичной плоскости это будет еще и выражаться в более оперативной и внимательной техподдержке: запросы таких клиентов ставятся в первую часть списка ожидания. Так во что выливается платный аккаунт? При оплате услуг за шесть месяцев вперед ежемесячная сумма будет равна 4,58 доллара (вот обязательно надо цифру покривее придумать). Год предоплаченного сервиса обойдется в 3,99 доллара в месяц. А два года сразу – 2,99 доллара в месяц, и при этом вам еще подскажут, что экономия составит целых 25%. Принимаются международные карточки Visa и переводы с PayPal. Что тут сказать? Если бы они и WebMoney поддерживали, количество наших сограждан, которые почесались бы по этому поводу, возможно, было бы больше. А так — прямо не знаю. Должно быть, подавляющее большинство наших пользователей оценят только бесплатную часть услуг. Revenue Данный раздел посвящен возможному доходу начинающего сайтостроителя. При этом стоит отметить, что далеко не каждый сервис позволяет бесплатно создать сайт, да еще и сходу начать на нем зарабатывать. Здесь такая возможность есть. Отчего такая щедрость, становится понятно, стоит только разместить блок Google AdSense у себя на странице. Пользователю с радостью сообщают, что он вот-вот станет адептом самой глобальной рекламной сети, а весь доход от рекламы на его сайте будет делиться поровну — между ним и администрацией Weebly. Для пущей надежности блок рекламы от Google можно найти в инструментах редактора аж в двух местах: разделе Basic и разделе Revenue. В открывшемся окне сообщения можно увидеть ссылку Learn More, при переходе по которой вам покажут схематическую картинку, описывающую поток баснословной прибыли от многочисленных посещений. Люди приходят, видят рекламу, добрый Google платит денюшку, которая расходится двумя стрелками по сторонам – сайтостроителю и разработчикам. Когда же начинаешь искать более детальную информацию о получении денег, условиях программы и так далее, получаешь простой ответ: выплаты осуществляет непосредственно Google – к нему все вопросы. Weebly позволяет размещать рекламу от Google, при этом доход делится пополам — между пользователем и администрацией Легкое недоумение сменяется удивлением, когда на указанный при регистрации электронный адрес приходит письмо от Google AdSense — оперативно работают. В письме сообщается, что им стало известно о вашем интересе к участию в программе на сайте weebly.com. Для дальнейшего предоставления информации и создания учетной записи прилагается ссылка, по которой просят пройти как можно скорее. А также просьба не отвечать на это письмо, так как оно создано автоматически, а почтовый ящик используется администрацией только для рассылок. Сколько приходилось читать, для больших компаний это иногда превращается в проблему – рассеянные получатели иногда высылают на такие адреса весьма конфиденциальную информацию. В письме сообщается, что им стало известно о вашем интересе к участию в программе на сайте weebly.com. Для дальнейшего предоставления информации и создания учетной записи прилагается ссылка, по которой просят пройти как можно скорее. А также просьба не отвечать на это письмо, так как оно создано автоматически, а почтовый ящик используется администрацией только для рассылок. Сколько приходилось читать, для больших компаний это иногда превращается в проблему – рассеянные получатели иногда высылают на такие адреса весьма конфиденциальную информацию. Дальнейший разговор по поводу дохода продолжается по адресу www.google.com/adsense, где вам предложат пройти регистрацию, а также напомнят, что администрация weebly.com высказывалась по поводу доли в вашем аккаунте. Тут либо не допускать разработчиков к своим потенциальным деньгам (тогда на сайте не получится заработать), либо создавать другой аккаунт Google AdSense для заработка на другом сайте (тогда придется объяснять, зачем вам несколько учетных записей). "Когда же я получу деньги?" Ну, собственно говоря, не скоро, поскольку Google ждет порогового значения на счету пользователя. При накоплении десяти долларов или евро вам предоставят выбор способа оплаты, вывести их можно будет только при достижении суммы ста долларов или семидесяти евро. Кстати, размещение рекламного блока на веб-странице не означает, что реклама у вас появится – для этого сайт должен пройти проверку и соответствовать определенным требованиям. И по посещаемости, наверное, в том числе. Более подробную информацию по Google AdSense можно найти здесь. Итого В завершение хотелось бы подытожить все вышеизложенное. Безусловно, сервис weebly.com является легким в освоении и предоставляет пользователям широкий выбор инструментов для создания сайтов. К тому же условно-бесплатная модель позволит любому сайтостроителю в сжатые сроки обзавестись своей веб-страничкой с неплохим дизайном и нормальным функционалом. К сожалению, отводимое под файлы пространство на бесплатном аккаунте имеет, скорее, символический размер, нежели практический. Отсутствие же встраиваемого проигрывателя аудио также должно, по мнению разработчиков, подтолкнуть клиентов к использованию платной учетной записи. При этом поддерживаются только карточки Visa и платежная система PayPal, что может быть немного неудобным для наших граждан. Широкий выбор механизмов (для работы с текстом, изображением и видео) сочетается с полным отсутствием дизайна отдельных элементов (например, для фотогалерей или видеопроигрывателей). Не сказать, что это плохо – здоровый минимализм упрощает работу неопытному пользователю. Однако интересные дизайнерские решения, предлагаемые другими сервисами, могут заставить задуматься при выборе места под будущий сайт. Одной из самых замечательных идей, воплощенной в инструментарии, является возможность подстановки своего HTML-кода. Это позволяет использовать механизмы, виджеты и прочие элементы, которые в изобилии предоставляются другими службами. Это может быть как более симпатичный проигрыватель, так и простая кнопка для сохранения вашей веб-страницы на сервисе социальных закладок. К тому же это в значительной мере упрощает работу более опытному сайтостроителю. Отдельное спасибо стоит сказать разработчикам за предоставление возможности зарабатывать на рекламе. Такая функция далеко не везде доступна. Разумеется, 50% прибыли от рекламы, которыми необходимо делиться с администрацией, это вполне справедливая плата за их труды. Особо радует, что для использования Google AdSense совсем не обязательно переходить на платный аккаунт. Создание такого источника доходов выгодно всем – и разработчикам, и пользователям. Далеко не все функциональные возможности, доступные к использованию, были детально протестированы и описаны в статье. К примеру, вкладка More в редакторе также содержит несколько полезных механизмов. Среди них есть стандартные элементы, такие как форма обратной связи или лента новостей. А есть и более интересные: блок форума от Nabble, Book Online от Hour Town и даже набор игр от различных разработчиков! И все это может быть на вашем сайте – совершенно бесплатно. Есть над чем задуматься...

