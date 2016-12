Все статьи | Веб | Сайт | Технологии / ПО | Системы управления контентом Управление документооборотом (0), Конструктор (1), Wiki (0), Публикатор (13)

Даниил Буров Легкое создание сайтов. Часть 1 обзор возможностей сервиса weebly.com Развитие сферы интернет-услуг в области сайтостроения привело к тому, что появились сервисы, позволяющие даже неопытному пользователю создать и разместить в Сети сайт. Разумеется, все эти услуги являются в большинстве своем лишь условно бесплатными. Независимо от степени удачности такого сайта, представляемого им интереса для посетителей администрация сервиса разместит на нем свои реквизиты и ссылки. Однако во многих случаях такой подход во многом устраивает обе стороны: пользователь, не имея специальных познаний, получает сайт без внесения денег, а администрация службы – еще одну рекламную площадку. Конечно, как показывает практика, далеко не все из этих сайтов превращаются в успешные площадки, привлекающие все новых клиентов. Но уже во многих областях подмечено, что зачастую выгоднее продавать инструменты для создания чего-либо, чем заниматься этим лично (точно так же, как обучать игре на Forex, чем рисковать самому). Ну а если проект добился успеха и пользователь готов идти дальше, администрация с радостью предложит ему убрать свою рекламу и добавить функциональных возможностей за отдельную плату. Речь пойдет об очередном таком сервисе — Weebly.com. По материалам "Википедии" изначально сайт был создан Дэвидом Русенко, Дэном Велтри и Крисом Фанини, которые учились на степень бакалавров в Государственном университете Пеньсильвании. Скорее всего, именно Дэвиду Русенко сервис обязан столь выразительным и неблагозвучным для нашего слуха названием. Это предположение является чисто субъективным, основанным на интуитивных ощущениях и знаниях отечественного менталитета – без "русской семантики" здесь не обошлось. Наверное, учеба в Университете Пенсильвании давалась не легко... Простой путь Как утверждают разработчики сервиса, Weebly является самым простым способом создания и публикации сайтов. Впрочем, так написано на сайтах практически всех подобных служб: будь то отечественный uCoz, полностью флешовый Wix или вот Weebly. Другое дело, что на практике на сайт уходит далеко не десять минут, обещанных в рекламном блоке, а намного больше. Тем не менее простота в освоении является основой концепции любого сайтбилдера. Нам лишь стоит оценить, насколько удачно ее смогли воплотить разработчики. Как заявлено в кратком обзоре на страницах их сайта, Weebly позволяет добавлять любые элементы контента — видео, изображения, текст, карты и так далее – простым перетаскиванием на будущую веб-страницу. Для этого у них есть целые коллекции таких заготовленных элементов, которые регулярно расширяются и дополняются новыми. Результат тестирования можно посмотреть на этом сайте. Подходящий дизайн для будущего сайта можно выбрать сразу – из множества предложенных. Для этого в редакторе есть целая вкладка Design, где размещаются все заготовки. Отличительной его особенностью, согласно описанию, является режим презентации: наведение курсора мыши на уменьшенную картинку вызывает отображение дизайна на основном рабочем поле. Для его выбора на него необходимо нажать левой кнопкой – иначе вернется тот, что был в списке по умолчанию. Добавление и организация страниц сайта осуществляются на вкладке Pages. При добавлении новой веб-страницы в меню автоматически создается соответствующая кнопка. Изменение ее порядкового номера осуществляется простым перетаскиванием. Начало работы Weebly поддерживает только основные браузеры. Opera, по мнению разработчиков, к их числу не относится Первые минуты регистрации — и первый "Oops!": администрация поздравляет нас с тем, что сервис только частично поддерживает браузер Opera. После этого сообщения идет перечень рекомендуемых веб-обозревателей: Internet Explorer 5.5-7, Firefox 2+, Safari 3+ и Google Chrome для Windows.

Firefox 2+ и Safari 3+ для Mac OS X.

Firefox 2+ для Linux. Первые минуты регистрации — и первый "Oops!": администрация поздравляет нас с тем, что сервис только частично поддерживает браузер Opera. После этого сообщения идет перечень рекомендуемых веб-обозревателей: Запускаем Mozilla Firefox и заходим в My Weebly (такое название настраивает на долгую и утомительную работу). В левой части экрана нетрудно найти оранжевую кнопку Create a Site, а в правой — To-Do List со списком шагов и шкалой прогресса. Для создания пользователю следует: Create Site – начать создавать свой первый сайт с помощью Weebly.

Add a Second Page – добавить вторую и последующие веб-страницы.

Start a Blog – добавить на сайт блог.

Upgrade to Weebly Pro – платная модернизация учетной записи. Разработчики обещают расширение возможностей, более быстрые ответы службы техподдержки и, конечно, больше любви от Weebly (последнее как-то особенно напрягает).

Publish a Site – "позволить миру увидеть созданный сайт".

Add Keywords and a Site Description – добавить ключевые слова, чтобы облегчить людям поиск своего креатива.

Upgrade to Your Own Domain – сервис позволяет (при наличии расширенных полномочий учетной записи) привязывать к сделанному сайту свой личный домен. При этом весь трафик будет автоматически перенаправляться со старого адреса на новый.

Check out Google AdSense – сильная сторона сервиса. Он уже позволяет работать с рекламной сетью от Google и зарабатывать деньги.

Tell Friends About Weebly – администрация просит рассказать об услугах сервиса всем друзьям и родственникам и обещает быть весьма за это признательной. Каждый выполненный пункт из данного списка для наглядности помечается зеленой галочкой. С этой же целью рядом расположена шкала, показывающая общий прогресс. Однако не все пункты являются обязательными для публикации сайта. При этом в пользовательском соглашении напоминается, что это все еще бета-версия и тестирование в самом разгаре, так что владельцы сервиса не несут ответственности за возможные недочеты. Редактор Главный механизм креатива в Weebly выглядит просто аскетично по сравнению с редактором того же Wix. Минимум анимации, простые рабочие иконки и жесткие рамки для творчества. Шаг первый на пути непосредственного создания своего мегапортала – необходимо выбрать шаблон, в соответствии с которым все будет размещаться. Заходим на вкладку Designs и смотрим предлагаемые варианты. Пока их около шестидесяти. При наведении на изображение курсора нам показывают, как будет выглядеть наш сайт, а при нажатии левой кнопкой результат фиксируется. Выбор шаблона определяет шапку сайта, расположение меню, цвета и некоторые шрифты. После выбора дизайна пользователь может поменять заголовок, если изначально введенный при создании его перестал устраивать. Вся работа с блоками осуществляется через нажатие курсором мыши. Шаг второй – добавление контента. Все элементы дизайна содержатся на вкладке Elements. Данная вкладка редактора является основной, поскольку в ней содержатся все рабочие группы: Basic, Multimedia, Revenue и More. Пункт Basic содержит основные инструменты для работы и оформления текста: параграф с заголовком, параграф с изображением, изображение, заголовок, разметка с двумя колонками, произвольный HTML пользователя, Google AdSense. На фоне общей аккуратности было неожиданно нарваться на мелкие, но заметные недочеты. При копировании текста из Word он вставлялся со всей технической информацией о стиле шрифта. Почему-то слова, написанные латиницей, вставлялись без пробелов – их приходилось проставлять повторно, непосредственно на веб-странице. К сожалению, инструменты по работе с текстом сведены к минимуму. Если такие элементы, как стиль (жирный, курсив, подчеркнутый) и размер шрифта, а также цвет и гиперссылка, еще присутствуют, то разновидности шрифтов отсутствуют. А наличие выравнивания по сторонам страницы совершенно не предполагает функции табуляции или оформления списков. В таких случаях приходится выкручиваться имеющимися в распоряжении инструментами: табуляция заменяется разметкой с двумя колонками, а списки – через блоки со своим HTML. Однако при попытке вставить такой блок в нем появилась надпись Click to set custom HTML, но никакой реакции на эти "клики" не последовало. Пришлось искать в появляющемся меню Element Options пункт Edit Custom HTML. Только тогда он поддавался редактированию. Но даже после подстановки тегов со списком было очень сложно добиться одинакового шрифта с остальными частями страницы. Из-за чего вставленный текст сильно выделялся и резал глаз. Незачет, короче. Мультимедиа При достаточно широком функционале сервис не предоставляет выбора в оформлении проигрывателей, галерей или прочих механизмов Данный раздел предназначен для наполнения сайта медийными элементами. Набор механизмов стандартен: работа с текстом, звуком, изображением и видео. Также можно поставить загрузку файлов и слайд-шоу с Flickr. Однако и здесь есть свои нюансы. Данный раздел предназначен для наполнения сайта медийными элементами. Набор механизмов стандартен: работа с текстом, звуком, изображением и видео. Также можно поставить загрузку файлов и слайд-шоу с Flickr. Однако и здесь есть свои нюансы. Paragraph wish Picture (параграф с картинкой) идет первой иконкой в наборе медиамеханизмов, а Picture (изображение) — второй. По своему функционалу они равнозначны точно таким же пунктам, но в разделе Basic. При этом не понятно, зачем необходимо дважды повторять одно и то же. Возможно, чтобы визуально добавить ему массивности либо сделать раздел самодостаточным: чтобы ленивому пользователю не приходилось переключаться с одной вкладки на другую. Photo Gallery (фотогалерея) не отличается разнообразием: из доступных настроек есть лишь загрузка изображений, количество колонок размещения (от двух до шести) и регулировка свободного места между картинками. Ни каких-либо форм просмотра, ни анимации, ни стилей экранов, как у wix.com, нет. Зато нет и проблем, связанных с муками выбора. Изображения идут равномерными рядами, и сортировать их в редакторе можно простым перетаскиванием. При загрузке, как и в других случаях, сервис сканирует картинки на наличие вирусов. File – этот пункт позволяет посетителю скачивать файлы с сайта. Но особо разбежаться тут не получится, поскольку на простом аккаунте сайтостроителю изначально доступно под файлы всего лишь пять мегабайт дискового пространства. Для того чтобы изменить ситуацию, владельцы сервиса предлагают перейти на тарифный пакет Pro, где обещают расширить пространство под такие нужды аж до ста мегабайт. Довольно-таки щедро. Возможно, стоит воспользоваться функцией вставки HTML-кода и услугами другого сервиса, который предоставлял в свое время до 25 Гб под хранение медиафайлов. Если совместить предложение от двух служб, то для начинающего сайтостроителя выйдет просто термоядерный сайт. Audio Player доступен исключительно владельцам Pro-аккаунта. И тут без вариантов. И действительно, зачем кому-то проигрыватель на своем сайте, если в его распоряжении есть всего 5 Мб под композиции? Соответственно, при тестировании возможностей редактора этот пункт остался без должного изучения. Видеоконтент представлен в редакторе сразу двумя проигрывателями: от YouTube и от Google Video. Первый проигрыватель идет сразу заряженным видеороликами, тогда как второй просто есть. При желании можно в каждом из них указать необходимый URL сюжета, размещенного на одном из этих видеохостингов (при нажатии на проигрыватель чуть ниже меню редактора появляется соответствующая полоска с опциями). Кроме того, доступны функции изменения размера проигрывателя и его местоположения относительно центра. И, собственно, все. Слайд-шоу снимков с Flickr вообще представляется как своеобразная напасть: если не указать нужные вам снимки, виджет начнет показывать посетителям чужие фотографии. Неизвестно, принадлежат ли они кому-либо из разработчиков или подобраны случайным образом, но они будут постоянно подгружаться. При работе в редакторе не спасет даже кнопка паузы – стоит только взяться за редактирование другого блока на странице, как слайд-шоу продолжится дальше. Виджет Google Maps представлен чисто символически — в сильно урезанном варианте. Из доступных возможностей есть изменение масштаба, ввод адреса, регулировка ширины, высоты и положения относительно центра блока, а также отображение маркера на карте. Точность отображения нашей территории катастрофически хромает. Например, могут быть показаны мелкие города и "пропущены" те, что в несколько раз больше. Но это вряд ли зависит от разработчиков сервиса. Скорее всего, они просто не оплатили компании Google более точный вариант виджета. Сэкономили... Продолжение следует

Ссылки по теме Официальный сайт

Статья в «Вики»

Техподдержка

Тестовый сайт





Все статьи | Веб | Сайт | Технологии / ПО | Системы управления контентом

Скоро на сайте Wordpress Серия статей о плагинах к движку WordPrress

Серия статей о плагинах к движку WordPrress AJAX Проекты и продукты, ориентированные на AJAX

Проекты и продукты, ориентированные на AJAX Новые сервисы Google Обзор новых сервисов Google