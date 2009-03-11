Рецепт новостных лент

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Управление документооборотом (0), Конструктор (1), Wiki (0), Публикатор (13)
11.03.2009
Рано или поздно у каждого интернет-зависимого пользователя накапливается определенный список закладок на сайты, которые он посещает изо дня в день. В заветный список может входить все что угодно — от юмористических ресурсов до торрент трекеров, но одна позиция остается неизменной — новости, а точнее, новостные ленты. У каждого из нас есть определенный круг интересов, информацию по которым мы жаждем получать своевременно, в полном объеме и удобном формате. Серьезные новостные порталы, как правило, используют самописные движки, универсальные движки, скомпонованные нужным образом, или специализированные новостные CMS. Последние — редкие гости в Рунете, однако обладают профессиональной мощью и пользуются заслуженным уважением. Об одном из подобных движков и пойдет речь — это система управления контентом Pligg. Она написана на PHP и использует в качестве базы данных MySQL. Pligg является свободным программным обеспечением и распространяется по лицензии GPL. Движок узко специализирован под создание новостных сайтов, где посетители голосуют за понравившиеся новости, в результате чего наиболее популярные из них оказываются на главной странице. Ярким примером могут послужить новостные ленты: русская news2.ru и зарубежный аналог digg.com.
Установка
Функционал
Сфера применения CMS Pligg узкая, функциональность движка заточена под конкретные задачи в ущерб универсальности, что, впрочем, неудивительно для узкоспециализированных движков. Пользователи в Pligg являются основным источником контента — так называемый user generated content. Они могут добавлять статьи и описывать их тематику с помощью тегов и дерева категорий. Пользователи могут голосовать за новости, поднимать их в рейтинге новостной ленты — ставить "плюсики" и комментировать их. В наличии есть кнопки, позволяющие упростить процесс копирования новостей на социальные сайты. У каждого пользователя в профиле присутствует папка "Избранное", в которой накапливаются ссылки на особо интересные новости. Пользователи могут добавлять друг друга в друзья и обмениваться сообщениями посредством внутренней почты.
- добавление статических страниц;
- раскрывающиеся AJAX-меню на сайте с учетом категорий и подкатегорий;
- просмотр картинок без загрузки новой страницы;
- изменение формул расчета рейтингов;
- интеграция с digg-flicr;
- публикация rss-потоков
Используя функционал модулей, следует быть готовым к тому, что некоторые из них могут некорректно работать с русской версией движка. Некоторые из них еще достаточно "сырые" в принципе, другие сделаны под более ранние версии Pligg и не адаптированы под последний релиз. Таким образом, использовать модули стоит крайне вдумчиво, осторожно и быть готовым ко всему. Стоит добавить, что на официальном сайте проекта можно купить недостающие модули. Цены вполне демократичные, например, полный сборник лучших модулей для Pligg обойдется в $59,99.
Шаблоны
Функционал админ-панели заточен под выполнение определенных задач, а потому, как и любой профессиональный инструмент, нареканий не вызывает и особых причин останавливаться на нем нет. Некоторые нарекания вызывает тот самый добавочный функционал в виде модулей. Нередки ситуации, когда можно встретить взаимоисключающие модули или некорректную работу ЧПУ (человекопонятных URL).
Перспективы
На официальном сайте красуются обещания перешагнуть через версию 1.0 и переписать все на корню. Как правило, столь радикальные меры более оправданны для универсальных движков, узкоспециализированные же предпочитают развиваться плавными темпами с упором на качество. С точки зрения производительности Pligg полностью оправдывает свою специализацию — новостные сайты по умолчанию должны выдерживать большой наплыв посетителей, чем они с успехом и занимаются. За примерами далеко ходить не надо — это все тот же зарубежный digg и его русскоязычный аналог news2.ru.
Шлифовка движка
В угоду SEO-оптимизации стоит произвести небольшую шлифовку движка. Дело в том, что описанные выше закладки в популярных социальных сетях могут сыграть с веб-мастером злую шутку — есть вероятность получения санкций от поисковых систем за дублирование контента. Потому каждый веб-мастер должен для себя решить, действительно ли нужны его проекту эти возможности. Кроме того, при удалении всех пяти закладок с тайтлами и всем прочим заметно уменьшается вес страницы.
Есть два решения этой проблемы:
1. Идем в настройки/Summary/Enable AddTo — false
2. Открываем в шаблонах файл link_summary.tpl и удаляем строки
{if $Enable_AddTo eq 1}
....
{#PLIGG_Visual_LS_AddThisLinkTo#}{/if}
Защита от спама
Зачастую встречается такой метод спама, как спам в профилях. Это работает следующим образом: на сайте появляется огромное количество зарегистрированных пользователей, которые не ведут на сайте никакой активности. В профилях неблагонадежных пользователей присутствуют спам-ссылки на сторонние ресурсы, которые прекрасно индексируются поисковиками. Чтобы избежать подобной ситуации, следует дописать в файл robots.txt следующие строки:
User-agent: *
Disallow: /cgi-bin
Host: yoursite.ru
Disallow: /search.php
Disallow: /rss.php
Disallow: /user.php
Disallow: /live
Disallow: /register.php
Disallow: /index.php?part
Disallow: /login.php
Также по ряду причин может возникнуть проблема с добавлением некоторых сайтов, поэтому следует отключить проверку URL в админ-панели.
Итоги
Несмотря на то что в процессе эксплуатации без замечаний не обошлось, Pligg показал себя с лучшей стороны. Это действительно мощная по функционалу специализированная CMS, предоставляющая все возможности для создания профессионального новостного сайта. Стоит отметить, что и универсальные CMS можно скорректировать в сторону новостных движков. Например, Drupal обладает специальными модулями для подобных целей. Однако, если выбор сделан в пользу новостного сайта и ожидается популярность ресурса вкупе с наплывом пользователей, стоит обратить внимание на Pligg, потому что узкая специализация всегда брала верх над универсальностью.
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