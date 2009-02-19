19.02.2009

Даниил Буров Платное сердце вашего сайта описание UMI.CMS

UMI CMS — разработка компании "Юмисофт", основанной в 2007 году. Компания отделилась два года назад от студии веб-дизайна "Юмистудия", которая, собственно, создала прообраз существующей UMI CMS. Недолго думая, она занялась разработкой и продвижением этого продукта. Продукт реализуется на платной основе, как обычно в таких случаях существует и бесплатная версия — немного урезанная по функционалу. Подробности о ценах и прочем можно посмотреть на официальном сайте UMI.CMS.

Так как с установкой не возникло никаких проблем (что неудивительно для коробочной CMS), сразу перейдем к прелестям интерфейса. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять, что он рассчитан не на программистов, а на пользователей стандартных офисных программ. Таким образом, чаша весов склоняется в сторону удобства использования, интуитивности — как обычно, в ущерб функциональности. Вместе с тем клиентам предоставляются гибкие инструменты по продвижению сайта в поисковых системах — SEO. Так, например, на любой странице или сайте в целом можно задать целый ряд так называемых мета-тегов (title, description, keywords), которые позволяют влиять на продвижение сайта. Собственно говоря, любой из мета-тегов можно вписать вручную на любой странице сайта, однако для этого придется залезть в код, вспомнить синтаксис команды и нигде не ошибиться — в UMI.CMS достаточно заполнить необходимые поля.

Крупным планом

На смену традиционным бэкапам UMI.CMS предлагает windows-подобную систему откатов. Система ведет учет всех изменений каждой веб-страницы — в любое время есть возможность вернуть любую страницу к любому моменту. Несомненно, удобная опция, рассчитанная на то, что сайтом будет управлять человек без специальной квалификации, который простым Ctrl+Z сможет отменить удаление страницы с уникальной информацией. Кроме того, всегда можно посмотреть, кто и когда именно произвел то или иное изменение. Дополнительной страховкой послужит еще одна немаловажная опция, без которой сложно представить рабочий стол любимой ОС, — мусорная корзина. Функционал идентичен — страницы, удаленные администратором, отправляются прямиком в корзину, откуда их можно при необходимости восстановить или окончательно уничтожить.

UMI.CMS хвастается технологией Memcached и низкими системными требованиями к хостингу, что предполагает высокую скорость работы. Однако тест работоспособности на демосайте показал прямо противоположные результаты: страницы генерируются непозволительно долго, интерфейс админпанели настолько же красивый, насколько и тяжеловесный.

UMI.CMS рассчитана даже на неопытного пользователя — красота и удобство сочетаются с громоздкостью и медленной работой

CMS использует кодировку UTF-8, что позволяет выходить на международный рынок, создавая сайты на разных языках. Справедливости ради стоит отметить, что подобную возможность предлагает большая часть как платных, так и бесплатных CMS. Интерфейс администратора в UMI.CMS пронизан теми же идеями, что и сама система, — красота, удобство, автоматизм и неповоротливость. Администратора всеми правдами и неправдами ограничивают, оставляя ему минимум операций, — остальное система выполнит автоматически, начиная от рассылок и заканчивая автообновлением.

Админпанель построена на основе технологии AJAX, что позволяет управлять структурой меню, разделов методом drag&drop, просто перетаскивая мышью нужные пункты меню в дереве структуры сайта. Меню при этом обновится автоматически. Стандартные операции, таким образом, занимают пару секунд, в системах без drag&drop — в десятки раз больше. Сэкономить на профессиональном дизайнере позволит система макросов и шаблонов, позволяющая как подключать новые шаблоны, так и сочетать и комбинировать их с любыми другими.

В админпанели можно не только прописывать мета-теги к веб-страницам, но и управлять индексацией страниц. Система сама корректно сформирует robots.txt по инструкциям администратора. Все то же самое можно осуществить, открыв в корневом каталоге сайта файл robots.txt и изменив необходимые значения вручную. Удобный инструмент присутствует для управления поддоменами, который, ввиду того что система в основе своей платная, пригодится. В конце концов, финансово выгодно один раз заплатить за UMI.CMS и построить на ней несколько разных сайтов с различным дизайном, структурой, контентом на нескольких поддоменах. Присутствует модуль, позволяющий отследить, как двигался по сайту пользователь, подобная опция дает больше информации, нежели "точки входа" из Google Analytics.

Девиз "Все для пользователя" дает о себе знать даже при использовании поиска: если пользователь случайно ошибется в названии или введет несуществующий путь, система выдаст в качестве результата не страницу с ошибкой, а наиболее релевантный условиям поиска результат. Справедливости ради стоит отметить, что иногда релевантность результатов стоит под большим вопросом — поиск по вполне конкретному запросу приводит на абсолютно "левые" страницы, хотя это скорее исключение, нежели правило.

Достаточно создать персонифицированный интерфейс для каждого пользователя, то есть для каждого пользователя можно гибко настраивать не только права доступа, но и настройки, дизайн. Например, можно сделать разный дизайн для посетителей разного пола, выводить конкретные данные для заданного региона.

Защита от дурака

UMI.CMS, оставаясь системой чрезвычайно дружественной к пользователю, не опускает планку дружелюбности и в плане ошибок, уязвимостей и ляпов. Как часто случалось, что при постановке очередного модуля, шаблона, чужого php-кода или незнакомого java-скрипта администратор ресурса видел в браузере нечто ужасное? Например, ужасное не только своим видом, но и невозможностью войти в админпанель и исправить дело рук своих. Приходилось идти на родной хостинг, доставать phpMyAdmin и напрямую вырезать из БД лишнее. UMI.CMS попросту не дает администратору навредить самому себе — даже самые грубые ошибки в управлении сайтом никак не скажутся на нем. То же самое касается и направленных извне атак — разработчики системы уверяют, что SQL- и XSS-инъекции "не пройдут".

Преимущества или недостатки?

Набор модулей и функциональных возможностей системы зависит от цены приобретаемой версии — зато есть выбор для клиента

Как это ни странно, но даже в этой платной CMS нашлось немало спорных моментов. Во-первых, количество модулей (то есть функционал системы) существенно зависит от приобретаемой версии. С одной стороны, веб-мастер (в целях экономии) может приобрести систему с необходимым минимумом функциональных возможностей, которые, без сомнения, подойдут для решения текущей задачи. Однако, если проект разовьется в нечто большее, дополнительные модули придется докупать. Отличная форма продвижения товара, но сомнительный аргумент с субъективной точки зрения потенциального покупателя. Поэтому в некоторых случаях можно еще и поспорить, будет ли для веб-мастера привлекательной перспектива "докупить гостевую".

Во-вторых, сильный упор на безопасность полезен для неопытного веб-мастера. Специалисту с опытом эта система может показаться тесной песочницей, в которой будет крайне затруднительно поставить какой-либо небезопасный для системы, но крайне необходимый код. То есть баланса в данном вопросе нет. Хотя любой запрет так или иначе можно обойти.

Быстродействие — даже невооруженным глазом видно, что страницы генерируются непозволительно долго. Специальных замеров проведено не было, но чисто эмпирически на основе тестирования демосайта можно сделать вывод, что действительно большой поток посетителей сайт на UMI.CMS, конечно, выдержит, но работать будет медленно. Есть подозрение, что причиной этому является излишняя слежка за действиями пользователя. Другими словами, модуль статистики и прочие инструменты маркетинга лучше отключать. Похожая проблема и с интерфейсом. В спартанских вариантах систем управления контентом они всегда быстры и надежны, а тут красиво и для людей. Как следствие — подгружается достаточно долго.

Документация, предназначенная для администратора, составлена подробно, логично и понятно. Не удивительно, что, если по каким-либо причинам захочется доработать функционал вручную, следует приготовиться к тому, что нормальную документацию для разработчиков найти крайне сложно. Как и любая другая проприетарная система, UMI — это не CMS с открытым для всех кодом. Соответственно, использовать исходники в качестве настольного пособия также не получится. Отсутствие же нормального руководства для сторонних разработчиков хотя бы с подробным описанием основных классов ставит под сомнение не только удобство доработки функционала, но и целесообразность подобных изысканий вообще. Хотя за отдельную плату это наверняка можно заказать у самой фирмы.

Спорные варианты

Крайне дружелюбный поиск иногда ведет себя странно, ведя наивного пользователя по вполне конкретному запросу на нерелевантные страницы. Самое странное, что подобное поведение поиска не является закономерностью. И наконец, многочисленные отзывы о неведомо куда пропадающих материалах с сайта или о сайтах, ушедших в небытие по все тем же таинственным причинам. Однако эта информация исключительно на правах слухов и сплетен — ее стоит принять к сведению и сделать свои выводы.

Итого

При продвижении платного продукта разработчики должны заранее сориентироваться, на какую нишу рынка они претендуют. Система управления контентом UMI.CMS рассчитана на пользователя, владеющего стандартным набором офисных программ. Она удобна, надежна и безопасна — система не позволит недостаточно опытному сотруднику совершить непоправимую ошибку. Прочие ситуации исправляются простым откатом. С другой стороны, контроль за действиями администратора приводит к некоторой громоздкости и неповоротливости, ограничивающими разумную инициативу: страницы и интерфейс генерируются медленно, доработать купленную версию сложно. Все сводится к тому, что при использовании UMI.CMS владелец сайта "подсаживается" на долговременное сотрудничество с фирмой-разработчиком. Несомненно, это будет удобно тем людям, которым проще заплатить и получить гарантированный результат, чем разбираться в вопросе лично. Тем не менее стоит признать, что разработчики UMI.CMS смогли достигнуть разумного баланса между параметрами производительности, функциональности, гибкости и удобства. Несомненно, свой покупатель на такую систему найдется.

