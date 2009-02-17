17.02.2009

Даниил Буров Sape.ru — инструментарий веб-мастера описание возможностей сервиса

Интеллектуальный труд иногда довольно сложно "пощупать". К примеру, силы, вложенные веб-мастером в свой сайт, далеко не всегда заметны при его посещении. Тем не менее труд остается трудом: он занимает время, требует старания и регулярного внимания — именно поэтому многие проекты со временем приходят в упадок. Для того чтобы у веб-мастера не пропадал интерес к своему сайту, тот должен либо являться частью хобби, либо приносить ему материальную пользу. Последний вариант намного прагматичнее и чаще встречается.

В предыдущей статье были упомянуты возможные варианты заработка на своем сайте. Самые простые из них сводятся к размещению какой-либо рекламы. Однако для того, чтобы воспользоваться услугами крупных посредников ("Яндекс", "Бегун" или Google AdSense), сайт должен уже что-то из себя представлять. Чаще всего только что сделанный сайт не отвечает их требованиям. В таких случаях Sape.ru является интересным вариантом.

Добавление сайта

Чтобы добавить сайт в Sape, необходимо на нем правильно разместить код, выдаваемый системой

Система Sape — сервис, предназначенный для купли-продажи ссылок с главных и внутренних страниц сайтов. Она помогает веб-мастерам получить дополнительный доход, а оптимизаторам сэкономить на раскрутке своих проектов. И далеко не сразу видно, что оба этих процесса неразрывно между собой связаны — при условии, что веб-мастер хочет извлечь максимальную выгоду из своего творения.

Несложная процедура регистрации дает доступ к обоим интерфейсам — веб-мастера и оптимизатора. Для начала выбираем ссылку "Веб-мастеру". Попадаем на страницу "Мои площадки". В левой части экрана находятся серое поле с балансом (расход, доход, партнерка, результат, баланс), полезные ссылки и новости. Посередине, скорее всего, пусто, так как ни один сайт еще не добавлен. А справа — круглая синяя кнопка "Создать новую площадку". Жмем.

Добавление площадки. На этой странице необходимо выбрать точный тип своего хостинга. Доступны ссылки: "Для хостинга с поддержкой PHP", "Для хостинга с поддержкой PERL", "Для хостинга с поддержкой ASP.NET", "Для хостинга с поддержкой ASP", "Для статических сайтов ("голый" html, хостинг без поддержки языков программирования, бесплатный хостинг)" и "Советы по установке и использованию нашего кода".

Нажимаем на ссылку с инструкциями для своего типа хостинга. Раскрывается подсказка, которую надо в точности выполнить (скачать архив, разместить папку в корневом каталоге, настроить права доступа к ftp и вставить специальный код на страницы с будущей рекламой). В зависимости от хостинга условия различаются. Только после выполнения инструкций можно будет добавить свой сайт в специальное поле внизу этой страницы. Sape.ru проверит сайт на наличие установленного кода. В любом другом случае система будет выдавать ошибку.

После добавления URL робот системы посетит сайт и проверит его на правильность установки кода, после чего площадка попадет на модерацию к сотруднику Sape.ru. Обычно модерация занимает от одного до трех дней. Следует иметь терпение, так как в системе уже свыше 180 тысяч сайтов.

Стоит отметить, что с самого начала пользователю предоставляют исчерпывающие инструкции. Однако ввиду отсутствия опыта они могут быть "трудно осознаваемыми". В этом случае вся надежда остается только на форум и помощь более опытных товарищей.

Интерфейс веб-мастера

Пока сайт проходит модерацию, можно изучить интерфейс, покопавшись в "Справке". Остановимся на наиболее важных моментах. тИЦ (тематический индекс цитирования "Яндекса") и PR (PageRank поисковика Google) являются основными параметрами страниц — чем выше эти показатели, тем дороже за размещение ссылок платят владельцу площадки.

Чтобы после модерации сайт заработал, необходимо заказать его переиндексацию у техподдержки

Ожидает индексации — статус только что добавленного в систему сайта. В течение 15 минут робот проиндексирует все страницы, на которых был установлен код Sape.

Индексируется роботом — необходимо дождаться окончания процесса, пока робот системы индексирует сайт.

Ожидает модерации — робот системы проиндексировал страницы площадки, сайт ожидает проверки модератором.

Не прошла модерацию — модератор не допустил площадку к участию в системе, причину можно узнать по ссылке "Комментарий модератора".

Работает — площадка одобрена модератором и стала доступна для рекламодателей.

Статус — существует пять статусов площадки:

Заявки — количество новых предложений по размещению ссылок на сайте.

Ссылки — ссылки, купленные на площадке.

Страницы — список всех проиндексированных страниц площадки.

Заработано — статистика доходов всех площадок, указан доход по каждой площадке за сегодняшний и вчерашний дни, а также доход по каждой площадке за все время участия в продаже ссылок.

Контекстные страницы — количество проиндексированных страниц площадки — второго (в одном щелчке мыши от главной) и третьего уровня (в двух нажатиях мыши от главной страницы), доступных для размещения контекстных ссылок.

Управление ценами — установка цен размещения на страницах площадки.

Настройки — настройки внешнего вида блока ссылок, управление количеством ссылок на странице, настройка фильтров стоп-слов, получение кода для установки на сайт.

Статистика — посуточная статистика поступления средств по площадке.

Тематика — тематика площадки (указывается при добавлении сайта в систему).

Свободно мест — суммарное количество свободных мест для продажи на страницах каждого из уровней.

Каталоги — информация о наличии сайта в "Яндекс.Каталоге" и DMOZ.

Начало работы

После прохождения модерации сайт получает статус "работает". Однако в разделе "Страницы" вашей площадки может быть совсем пусто. Чтобы система нормально проиндексировала сайт, необходимо обратиться в техподдержку с соответствующей просьбой (ссылка "Обратная связь" над таблицей баланса). Там придется, как пошутили на форуме, пройти небольшой квест, при удачном прохождении которого веб-мастер получит возможность подать заявку на переиндексацию своего сайта.

Процесс переиндексации также займет некоторое время. После него в разделе "Страницы" появятся те из них, которые нашел робот. Если у сайта запутанная структура, то могут возникнуть проблемы с отображением страниц. И тут придется обращаться в техподдержку либо разбираться, как установить файл Sitemap (его можно сформировать в разделе "Настройки").

Управление ценами

Переиндексация прошла успешно, страницы (пусть не все) добавлены, однако они не начнут работать, пока не будут проставлены цены. Заходим в раздел "Управление ценами". Пропускаем блок "Множитель цен для контекстных ссылок" — начинающему веб-мастеру до контекстной рекламы еще надо дорасти. Отображать статистику по страницам и, соответственно, ценам можно либо просто по уровню вложенности, либо по уровню вложенности и PR. Последний вариант детальнее, потому стоит по умолчанию. Рассмотрим этот блок детальнее.

В начале идет тИЦ площадки (наверное, чтобы веб-мастер соотносил свои запросы с возможностями). Ниже расположены показатели "УВ" (уровня вложенности), PR (PageRank), "Цена" (сумма в рублях за размещение одной ссылки в течение месяца), "Средняя цена по сайту" (зависит от веб-мастера), "Средняя цена по системе" (условия диктует соотношение спроса-предложения), "ссылок/мест" (количество купленных мест под ссылки/общее число мест под ссылки на данных страницах). Основная рекомендация при простановке цен — реально смотреть на вещи и не ставить необоснованные цифры, то есть соотноситься со средними ценами по системе. Цены не могут превышать средние более чем в 10 раз. Минимальный шаг цены — 25 копеек. С другой стороны, если поставить слишком низкие цены, придется отбиваться от малограмотных предложений по размещению корявых ссылок. Вы же не хотите превратить свой сайт в помойку, которую забанит поисковая система?

При изменении цен на размещение ссылок владельцам уже размещенных ссылок отправляется извещение об изменении цен. На принятие решения о продолжении размещения или снятии ссылки оптимизаторам отводится 30 дней. В течение данного срока ссылки будут отображаться по старой стоимости, после чего ссылка либо снимается, либо продолжает отображаться по новым ценам.

Настройки

Здесь нам интересен такой момент, как поле "Разделитель ссылок". В зависимости от того как планируется отображать ссылки на веб-странице (в строку, блоком или иначе), необходимо проставить правильный тег. В нашем случае обошлись простым <br>. "Максимум ссылок" — возможно, самая важная вещь раздела. Разработчики Sape.ru не рекомендуют устанавливать на странице больше 15 ссылок. На форуме можно увидеть различные мнения по данному вопросу: 7-5-3 или 5-3-2 (главная страница — второго уровня вложенности — третьего уровня вложенности). Аргументируют это психологией оптимизаторов — им ведь тоже не хочется размещать свою рекламу в месиве разномастных ссылок. Однако, как показала практика, на начальном этапе все это мало имеет значение — свой спрос есть и на нулевые страницы с десятью местами под ссылки.

Тут, правда, существует тонкий момент. Чтобы не было чехарды, разработчики сервиса установили жесткую планку: увеличивать места под ссылки можно не чаще одного раза в две недели. Поэтому необходимо задуматься над этим вопросом наперед: сколько ссылок вы готовы разместить на страницах своего сайта, чтобы это приносило доход и не портило внешний вид. Также в разделе "Настроек" придется ввести кодировку сайта, но главное — параметры своего FTP-доступа, если хотите позволить системе автоматически выполнять всю рутинную работу. В противном случае необходимо поставить галочку рядом с надписью "Этот сайт является статическим и я "вручную" размещаю на нем ссылки".

Продолжение следует



