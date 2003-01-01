

Майкл Демидов Все по полочкам. Веб-десктоп Jooce.com обзор веб-десктопа Jooce.com

Интерактивные файловые хранилища приобретают все большую и большую популярность – цены на хостинг снижаются, программное обеспечение для организации подобного сервиса доступно даже для неопытных разработчиков, а приток посетителей гарантирован. Если принять во внимание, что обмен файлами особенно популярен в России, Китае и в Западной Европе, то можно догадаться, что хочет такая аудитория: бесплатный сервис с возможностью неограниченной загрузки данных, плюс средство для простого обмена файлами между пользователями. Французская компания Jooce как раз и работает над созданием подобного веб-сервиса, и наш сегодняшний обзор будет посвящен тестированию этого продукта.

Jooce автоматически загружает нужный язык интерфейса, определив страну по IP-адресу

В конце 2007 года Jooce (на тот момент существующий всего лишь несколько месяцев) получил локализацию на русский язык – как отмечают разработчики, по причине популярности среди русскоязычных пользователей (они составляли около трети от всех зарегистрированных людей). Помимо русского языка сервис переведен еще на два десятков языков, нужная версия автоматически определяется по IP-адресу. Регистрация в Jooce, несмотря на то что он до сих пор находится в бета-версии (рассматриваемая в обзоре версия v 0.8.6.17.1), свободная и не требующая активации по электронной почте.

В основе Jooce лежит принцип обмена информацией между интернет-пользователями – как между теми, кто зарегистрирован в этом сервисе, так и между пользователями интернет-мессенджеров с помощью единого мультипротокольного клиента. С этой целью после ввода логина и пароля запускается мастер по синхронизации контактов с сетями ICQ/AIM/MSN/Yahoo. После указания регистрационных данных от нужных "асек" в Jooce загружаются контакт-листы и появляется псевдорабочий стол системы.

Веб-десктоп Jooce сделан исключительно для общения и обмена файлами

Jooce, как уже было заявлено выше, является веб-десктопом с акцентом на хранение файлов. Из всего программного обеспечения, которое используется в данном сервисе, помимо "аськи" можно отметить медиапроигрыватель и файловый менеджер. Первый работает с сервисом YouTube – пользователю достаточно ввести в поисковую форму ключевые слова видеоролика или прямую ссылку на клип, после чего в плей-листе появятся все соответствующие критерию файлы, а в отдельном окне начнется воспроизведение. В отличие от штатного плеера YouTube разработка Jooce имеет более приятный интерфейс с полупрозрачными органами управления, позволяющая просматривать ролик в полноэкранном режиме, ускоренно перематывать видеоряд и сохранять сам видеофрагмент на настольный компьютер или прямо в Jooce. Окно проигрывателя в свернутом состоянии отображается в виде небольшой панели в верхнем левом углу веб-десктопа (там, где находится пиктограмма наушников).

Встроенный мессенджер во многом похож по интерфейсу на Meebo – все контакты из подключенных сетей мгновенного обмена сообщениями разделяются на соответствующие группы, сверху отображаются добавленные пользователи сервиса Jooce. Поддерживаются смена статусов для каждого протокола ("не беспокоить", "отошел", "вне сети"), авторизация контактов, обмен файлами между пользователями Jooce простым перетаскиванием (основная функция агента). Кириллица в "аське" работает стабильно как во входящих, так и в исходящих сообщениях для всех протоколов (последние в случае отправки на десктопный клиент сопровождаются отметкой "Реализовано компанией www.jooce.com").

Файловый проводник вызывается нажатием на крайнюю левую иконку внизу экрана (Add Folder) или через контекстное меню (пункт «Диск Jooce»). По умолчанию созданы три папки – «Мой Рабочий стол», Trashbox (то есть «Корзина») и «Обои». Внутри папки может находиться неограниченное количество подкаталогов. Загрузка содержимого (поддерживаются MP3-файлы, ролики в формате FLV, изображения в JPG/BMP) осуществляются тремя способами: или через контекстное меню в проводнике, или через стандартный загрузчик браузера, или простым перетаскиванием в окно проводника. Если файлов много или они большие по размеру, то в верхней части окна веб-десктопа отображается панель очередности закачки. Удаленная загрузка с веб-сайта пока не реализована, но разработчик в своем блоге сообщает о том, что она в скором времени появится для фотохостинга Flickr. В проводнике поддерживается выделение нескольких объектов для массового копирования, перемещения и удаления.

Рабочих столов в Jooce два: один создается для личного использования (он называется "Мой Рабочий стол", и его содержание не отображается для остальных пользователей); второй – для публичного просмотра (называется joocetop). Каждый из "столов" имеет собственные настройки – можно выбрать необходимый фоновый рисунок (загрузить свой или использовать картинку по умолчанию), упорядочить созданные иконки для папок и окна. Соответственно, если пользователю нужно поместить в общий доступ тот или иной файл, то для этого достаточно просто перетащить объект на иконку joocetop и он автоматически станет видимым для всех пользователей сервиса (в обратную сторону процесс точно такой же). Примечательно, что при просмотре чужих рабочих столов пользователь может легко скопировать их содержимое к себе (необходима авторизация в клиенте).

Указывать личные данные в Jooce необязательно, если вы не будете ни с кем общаться

Очевидно, что без персонализации в любом интерактивном веб-сервисе работать будет довольно скучно (если вы будете, например, заводить новые знакомства). С этой целью в Jooce есть возможность создания собственной анкеты профиля (необязательная опция) с аватаром, указанием имени, фамилии, пола (можно указать вариант "пришелец"), города, страны и даты рождения.

Общие впечатления от Jooce можно охарактеризовать как весьма сдержанные (несмотря на достаточно хвалебные отзывы о нем в зарубежных СМИ, в том числе в PC Mag USA, где Jooce назван лучшим веб-сайтом 2008 года). В глаза бросается "сырость" некоторых элементов и самого перевода интерфейса. Так, например, загрузка файлов через раз сопровождается ошибками, а уже помещенные в папки файлы время от времени оказываются недоступными из-за работ на серверах компании. Безусловно, французским разработчикам не отказать в чувстве юмора, но только шутка о том, что "система очень капризничает, как девчонка", повторяемая раз за разом, когда не загружается файл, вместе с предложением залогиниться заново, спустя 2-3 показа уже раздражает. Кроме того, сам набор программного обеспечения веб-десктопа выглядит странным: нет программ для просмотра изображений и PDF-документов.

