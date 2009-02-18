18.02.2009

Марат Давлетханов Руметрика: половозрастная структура Интернета в России — более 60% пользователей Сети моложе 35 лет

Вашему вниманию предлагается сравнение различных данных о половозрастной структуре пользователей Интернета в России. В исследовании использовались данные TNS Web Index, «Мир Интернета», ROMIR/Gemius и The Online Monitor совместно с MASMI Russia, проводившиеся в течение 2008 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

Мужская аудитория преобладает в Интернете — по данным разных исследовательских компаний, насчитывается от 51,4% до 56,4% от общего числа пользователей.

Наиболее массовая аудитория Сети — граждане РФ в возрасте от 18 до 34 лет — в среднем 62% пользователей.

Примерно 33% аудитории Сети — люди от 35 до 54 лет.

Людей пенсионного и предпенсионного возраста в Рунете насчитывается менее 5%.

Согласно данным TNS Web Index, собранным в минувшем сентябре, самыми активными пользователями Сети оказались мужчины 18-34 лет (28% от общего числа) и женщины того же возраста (26%). В общей структуре населения страны их насчитывается 16% и 17% соответственно.

Мужчин и женщин в возрасте от 35 до 54 лет в Сети представлено 16% и 14%, тогда как общее число жителей страны указанного возраста — 16% и 18% соответственно. Оставшиеся категории граждан — подростки 12-17 лет и люди старше 55 лет обоих полов пользуются Сетью одинаково вне зависимости от возраста — всего по 6% молодых и по 2% старших. В общей структуре населения молодежь составляет 4% граждан страны, мужчин старше 55 насчитывается 10% населения, женщин того же возраста — 17%.

Соответственно, по данным TNS Web Index, складывается следующая картина: мужчин всех возрастов в Сети на четыре процента больше, чем женщин (52% против 48%). Причем эта разница касается пользователей в возрастной категории от 18 и до 54 лет. Школьники и люди пенсионного и предпенсионного возраста в Сети пока представлены мало вне зависимости от пола. На соотношение интернет-пользователей мужчин и интернет-пользователей женщин не повлиял даже естественный для нашей страны перекос в пользу численности совершеннолетних женщин.

Исследовательский холдинг ROMIR совместно с европейским агентством по интернет-исследованиям Gemius представили следующие данные: прошлой зимой соотношение мужчин и женщин в Сети составило 53,74% к 46,26% в пользу мужчин.

По возрастным характеристикам картина такова: около трети интернет-пользователей (32,21%) составляет молодежь 18-24 лет, следом, почти не уступая им по численности, идет аудитория 25-34-летних (29,57%). Примерно пятая часть посетителей Сети старше 35, но младше 45 лет, 14,37% — тех, кому есть 45, но еще нет 55. Неполные пять процентов пользователей Интернета — люди старше 55 лет.

Online Monitor совместно с MASMI Russia приводят следующие цифры: пользователей-мужчин в Сети весной 2008 года насчитывалось 56,4% против 43,6% пользователей-женщин.

В отличие от предыдущих исследований Online Monitor приводит собственное разделение по возрастам, учитывая отдельно аудиторию Сети младше 15 и старше 70 лет. Наибольшее число пользователей Рунета, согласно исследованию, — молодежь 20-24 лет (27,6%). Примерно равное число (18-20%) людей в возрастных категориях 15-19, 25-29 и 30-39 лет сегодня пользуются Сетью. Сорокалетних пользователей примерно вполовину меньше, чем тридцатилетних, с возрастом их число сокращается еще более стремительно.

Проект ФОМ "Мир Интернета", в свою очередь, представил сравнительные данные об аудитории Интернета осенью 2002-го и летом 2008 годов. Компанией приводятся данные о процентном соотношении пользователей Сети обоих полов к общему числу жителей РФ: так, летом 2008-го Интернетом пользовалось 17,8% мужчин и 16,8% женщин. Таким образом, мужская аудитория Сети в 2008 году составила 51,4% против 48,6% женской. В 2002 году соотношение было 60% к 40%. Коэффициент роста числа пользователей-женщин, таким образом, составил 4,9 пункта к 3,4 у мужчин.

Наибольший прирост пользователей Сети к 2008 году обеспечили жители РФ старше 45 лет: 6,2 пункта до 54 лет и еще 5,8 — старше 55. По присутствию в Сети по-прежнему лидирует возрастная группа с 25 до 34 лет (11,1%), не отстают и 18-24-летние (10,3% от общего количества).

Чтобы сравнить данные, предоставленные разными исследовательскими компаниями, приведем полученные сведения к общему виду. Ограничим выборку совершеннолетними гражданами и для удобства и наглядности воспользуемся тремя возрастными рамками — с 18 до 34 лет, с 35 до 54 и старше 55 лет.

TNS Web Index ROMIR/Gemius The Online Monitor

(MASMI Russia) "Мир Интернета" М 52% 53,74% 56,4% 51,4% Ж 48% 46,26% 43,6% 48,6% 18 — 34 61,4% 61,8% 75% 61,8% 35 — 54 34% 33,5% 21% 33,3% 18 — 34 4,6% 4,7% 4% 4,9%

Наибольший разрыв между интернет-аудиториями мужчин и женщин получился в данных The Online Monitor — 56% к 44%, тогда как в среднем компании предлагают соотношение 52% к 48%.

Что касается возрастных характеристик, то и здесь у компании Online Monitor особый взгляд на структуру интернет-аудитории. По данным TNS Web Index, ROMIR/Gemius и «Мир Интернета», аудитория совершеннолетних пользователей Сети моложе 35 лет составляет в среднем 61-62%, посетителей Интернета с 35 до 54 лет — 34%, а тех, кто пользуется Сетью, будучи старше 55 лет, — порядка 4-5%. The Online Monitor, в свою очередь, предлагает следующее соотношение — три четверти аудитории составляют пользователи с 18 до 34 лет, 21% — старше 34, но моложе 55, старше 55 лет — 4%.

Подобная разница в подсчетах, как показывает описание методик проводимых опросов, объясняется большей выборкой, задействованной The Online Monitor совместно с MASMI Russia, — опросы проводились не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах, где проникновение сети Интернет заметно ниже. В провинции больше перекос в пользу молодой аудитории Сети, представители старшего поколения пользуются Сетью заметно реже, чем их ровесники в столицах. Прочие исследовательские компании все же больше ориентировались на опросы жителей крупных городов, где аудитория больше и разнообразней.

В целом следует отметить, что первоначальный разброс, когда мужчин в Сети было в несколько раз больше, чем женщин, стремительно сокращается. Все больше людей старшего возраста начинают пользоваться Интернетом, причем прирост именно этой аудитории по отношению к данным прошлых лет многократно превышает показатели роста более многочисленной молодежной аудитории.

Материал проекта RUметрика.

