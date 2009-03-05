05.03.2009

Михаил Брод Офлайн или онлайн? Локальная работа с документами сервиса Google

Вначале был онлайн. Google, как и некоторые иные крупные компании, объявил о создании онлайнового сервиса работы с документами. Зарегистрировался, подключился — и получай удовольствие, работая с документами в онлайне. Не надо сохранять их на диске, переписывать на флешку, когда требуется перенести на другой компьютер. Где бы вы ни были — вошли в Интернет, подключились к сервису и вновь можно работать с документами. Да, есть некоторые ограничения, меньше возможностей у редакторов. Но ведь для подготовки обычных документов украшательства не так-то и востребованы. Главное — содержание.

И вдруг тот же самый Google объявляет о новой возможности своего онлайнового сервиса — работе с теми самыми документами без подключения к Сети. Как это понять? Почему вдруг от чисто онлайнового сервиса компания перешла к смешанному варианту? Зачем это надо и для чего? Стало ли удобнее пользователю или для него мало что изменилось? Появились ли новые возможности или уменьшились уже имеющиеся? Что дальше? Какие еще онлайновые сервисы пойдут по этому же пути? Давайте попробуем разобраться.

На настоящий момент из трех типов документов, которые могут создаваться в рамках онлайнового сервиса "Документы Google" — текстовые документы, таблицы и презентации, — для локальной работы доступны лишь текстовые. С остальными документами можно работать лишь в режиме онлайн, но просматривать локально можно и таблицы, и презентации. Для обеспечения работы без подключения к Интернету необходимо установить расширение для браузера — Gears. Именно это расширение и позволяет работать с документами автономно. Поэтому первое, что необходимо сделать, — установить на компьютере эту службу. Установку можно выполнить из интерфейса службы Google. Обратите внимание, что во время установки вам будет предложено внести изменения в настройки политик безопасности браузера, а именно — внести сайт службы (http://docs.google.com) в список доверенных сайтов, а также разрешить использование службы Gears.

Здесь нужно обратить внимание на то, что если у вас установлен браузер Google Chrome, то устанавливать Gears не надо — он устанавливается совместно с браузером. При подключении возможности работы в офлайне в настройки Gears будет добавлен адрес онлайнового сервиса как доверенного ресурса.

Данные, полученные с сервиса документов, на локальном компьютере будут храниться в зависимости от того, какая у вас установлена операционная система, какой используется браузер. В случае с Google Chrome данные (ваши документы, таблицы, презентации) будут сохранены в папке, размещенной в каталоге пользователя, например: C:\Users\\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Plugin Data\Google Gears

После установки вы сможете получить автономный доступ к "Документам Google", для чего в окне браузера достаточно будет ввести адрес http://docs.google.com или нажать на значок на рабочем столе, который появится в ходе установки. При автономной работе все внесенные изменения хранятся локально на компьютере, а после подключения к Интернету они синхронизируются с серверами "Документов Google". После синхронизации изменения становятся доступны для соавторов.

Создавать новые документы локально, чтобы они потом автоматически добавились в онлайновое хранилище, нельзя. Такая возможность отсутствует. Но пользователи всегда находят обходные пути. Вот и для этой ситуации обходной путь также был найден. Если нельзя создать новый текстовый документ локально, то можно создать пустые документы при работе в сетевом сервисе, а уже заполнять их информацией можно и при работе с ними без подключения к Интернету.

Итак, вы установили Gears. Теперь необходимо выполнить первую синхронизацию вашего локального компьютера и защищенного онлайнового хранилища. Во время выполнения синхронизации может наблюдаться некоторая задержка, связанная со скачиванием документов. Если синхронизация будет выполнена успешно, появится соответствующее сообщение. Если же синхронизировать документы не удалось, то нужно повторить попытку. Если повтор не поможет, может потребоваться удаление, а затем новая установка Gears.

Система "Документы Google" в качестве одного из своих важных свойств указывает на то, что документы хранятся в защищенном хранилище, не подверженном угрозам поломки или выключению электричества, защищенном от несанкционированного доступа, как это может произойти с домашним или рабочим компьютером. Поэтому среди рекомендаций, которые даются пользователям, желающим работать с документами локально, есть и такая: "Функция автономной работы в Google Docs предназначена для использования только на личном компьютере. Для защиты конфиденциальных документов не рекомендуется использовать функцию автономной работы на общедоступном компьютере или компьютере с совместным доступом".

Как уже говорилось выше, для доступа к документам через браузер, вне зависимости от того, работаете вы в офлайне или в онлайне, нужно набрать один и тот же сетевой адрес. При этом следует помнить, что модуль Gears для каждого браузера должен устанавливаться отдельно. Определить, работаете вы локально или в сети, можно с помощью значка, размещенного рядом с именем вашей учетной записи. Если значок серый — вы работаете автономно. Если зеленый — вы находитесь в онлайновой службе Google. Но если значок вдруг стал красным, а внутри него появился восклицательный знак — редактирование в автономном режиме невозможно. В этом случае, не закрывая ни окно с документом, ни окно браузера, постарайтесь установить соединение с Интернетом и проверьте, сохранились ли сделанные вами изменения. (При работе с Google Chrome не нашел возможности автономной работы при наличии доступа к Сети — никаких переключателей для перехода в автономный режим видно не было.)

При работе в автономном режиме программа автоматически сохраняет выполненные во время работы изменения. Но сохраняет их локально. Для того чтобы эти изменения появились на сервере, надо подключиться к Сети, войти в онлайновый сервис "Документы Google", используя тот же самый браузер, который вы использовали при работе в автономном режиме. А больше ничего делать не надо — программа самостоятельно выполнит синхронизацию и разместит на сервере документы, которые были изменены. Какой вывод можно сделать из этого требования? То, что каждый браузер хранит изменения в локальных документах независимо друг от друга. Поэтому для использования Gears с несколькими браузерами его нужно устанавливать для каждого браузера индивидуально. А затем не забывать выполнять синхронизацию данных каждого браузера. Несколько неудобно, но привыкнуть можно.

Если же вы работаете в онлайне и хотите синхронизировать измененные документы с локальными версиями, придется задачу выполнять вручную. Для этого в общем окне сервиса отметьте документы, которые необходимо синхронизировать, и выберите в меню "Дополнительные действия" задачу синхронизации. При этом помните, что локально с последними сохраненными версиями документов придется работать через браузер, с помощью которого вы проводили синхронизацию.

Что можно сказать о других сервисах Google? Например, сервис "Календарь". Сегодня данные, которые в него заносит пользователь, могут быть синхронизированы с обычными и мобильными устройствами (например, iPhone). Для синхронизации календаря при работе на обычном компьютере необходимо установить специальную программу синхронизации. С ее помощью можно синхронизировать данные онлайнового сервиса и календаря Microsoft Outlook (для версий из офиса 2003 или 2007).

Имеется три типа синхронизации. Прямая, когда данные из онлайнового сервиса синхронизируются с локальными данными, обратная — когда данные из локального календаря записываются в онлайновый сервис и двусторонняя синхронизация. Выбор варианта синхронизации выполняется в настройках программы, так же как и периодичность выполнения этого действия. Настроили, подключились к Сети — и можно работать с календарем тем способом, который вам покажется более удобным.

Вероятно, говорить о том, какой вариант работы лучше — онлайновый или офлайновый, — бессмысленно. Очень много здесь зависит от обстоятельств, от имеющихся возможностей. Правильнее, наверное, сказать, что чем разнообразнее предлагаемые варианты работы, тем больше вероятность, что какой-то из этих вариантов окажется для вас удачным.

