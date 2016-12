Все статьи | Интернет | Сервисы Электронные деньги (0), Блоги (5) 12.03.2009

Даниил Буров Ошеломляющие сайты, бесплатно. Часть 2 обзор возможностей сервиса Wix.com Text Здесь размещается весь текстовый инструментарий. Первым подпунктом идут Titles (заголовки). Есть выбор шрифтов, многие из которых смотрятся оригинально, стильно и интересно. К сожалению, далеко не все из них поддерживают русскую раскладку клавиатуры, потому нам гарантированно остается классика печатного жанра — Arial и Times New Roman. Раздел Text Box отведен под обычный текст с вариациями (белый и черный цвет шрифта, есть заголовок или нет). Вставляется он приблизительно так же, как и картинка, — можно вертеть вокруг оси или изменять габариты. Для примера боксы заполнены стандартной "рыбой", которую вставляют дизайнеры на место будущего текста: "Lorem ipsum dolor..." и так далее. Browser Text имеет ту же сортировку (белый или черный шрифт), но обладает небольшим отличием — он адаптирован под браузеры. Изначально вместо примера в него вставлена инструкция по использованию: поддерживает все языки; легче читается при использовании небольших шрифтов; быстрее загружается; размер слегка изменяется в зависимости от браузера, используемого посетителем сайта. Внизу бокса располагается предупреждение, что данный формат поддерживает только Times New Roman и Arial. Также их нельзя вращать — при публикации текст может деформироваться. Notes "Yo!" — данный подпункт содержит "облака" под текст, как в комиксах. Удобен для размещения небольшого текста в неожиданных местах веб-страницы. Так называемые облака могут быть обрывками бумаги, пузырями, оборотной стороной пластиковой карточки или даже кусочком кинопленки. Причем при размещении текста внутри облака система будет чутко следить, чтобы он помещался именно внутри. В противном случае текст будет заслоняться облаком. Galleries Но какой яркий сайт обойдется без фотогалереи? Разработчики ведь изначально позиционируют Wix как сервис, с помощью которого можно сделать полноценное портфолио. Типы галерей подразделяются по спецэффектам их отображения: Photo Album, Slideshow, Slider, Carousel, Cover flow. Имеется в виду то, каким образом экраны сменяют друг друга. К примеру, фотоальбом имитирует реальный альбом с переворачивающимися страницами. В карусели фотографии крутятся по кругу и так далее. В каждом разделе доступно всего несколько стилей отображения экранов (гранж, пленка, круглый, игровой). Все они повторяются в окне поиска — различия легко улавливаются при беглом осмотре. Только в подпункте фотоальбомов нет вариантов. Там доступен всего лишь один вид визуализации. Для удобства освоения инструкция по использованию галереи размещается на ее первом экране. В ней указывается, что для изменения, редактирования или перераспределения снимков на галерею следует нажать один раз левой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать Manage. Также имеется возможность добавлять к выбранным фотографиям комментарии. Проблема заключается в том, что подписи на русском здесь не отображаются. При практическом тестировании механизма из смешанной фразы комментария были видны только латинские буквы. И никакой, к сожалению, возможности изменить шрифт, как в разделе Titles. Если же использовать латинскую раскладку клавиатуры, то комментарии к снимкам будут симпатично отображаться при наведении на фото курсором. При нажатии активируется функция увеличения — изображение можно будет рассмотреть детальнее. Widgets Виджеты позволяют сделать сайт и интереснее, и функциональнее. Для примера на последней странице демосайта была размещена целая джаз-банда Этот пункт инструментария выделен под виджеты — механизмы, наполняющие сайт полезным функционалом и забавными возможностями. Виджеты размещаются на веб-странице так же просто, как и любой другой декоративный элемент, однако по силе воздействия на посетителя с ними вряд ли что сравнится. Рассмотрим подробнее. Players — музыкальные проигрыватели. Есть смешные, есть оригинальные, есть стандартные — на любой вкус и стиль оформления. Композиции в список проигрывания загружаются здесь же. Нажатие левой кнопкой вызывает меню. Выбираем Playlist. В появившемся окне находим кнопку Add Song. Открывается окно поиска с двумя вкладками: своя (куда необходимо добавлять композиции — сверху окна есть соответствующие кнопки) и стандартный набор от Wix (где можно подобрать уже заготовленные). Добавили, проверили, порадовались. Теперь гость, зашедший на ваш мегасайт, сможет при желании прослушать составленную вами коллекцию треков. А может, это будут ваши произведения?

RSS — информационному порталу не обойтись без ленты новостей. Выбор внешнего вида виджета не радует многообразием, но ведь главное — содержание, не так ли?

Contact Forms — формы обратной связи, которые иногда помогают поддерживать связь со своей аудиторией, не раскрывая свой e-mail спамерам. Хотя далеко не всегда понятно, почему на твоем сайте регистрируются люди. Особенно если регистрация не является обязательной.

Dancers — эти ребята рассмешат кого угодно. Суть виджета заключается в том, что при наличии у сайта какой-нибудь озвучки (можно специально установить проигрыватель из соседнего подпункта) они начинают двигаться. Пришлось даже отвести целую страницу под них — не помещались все понравившиеся. Танцоры создают на сайте не то что движение — получается целый карнавал. Или концерт, как в нашем случае.

Toys — игрушки, которые напоминают танцоров из предыдущего раздела. Принципиальное отличие заключаются в том, что они реагируют на курсор мыши, а не на звук. Забавное наблюдение: при совместном размещении на веб-странице и игрушки (некоторые из них издают звуки при активации), и танцора последний начинал реагировать на запуск первого. При желании одним движением курсора можно устроить целую цепную реакцию.

Google Maps — чем долго объяснять местоположение, проще один раз его показать на карте. Актуально для мелких магазинов, коммерческих фирм и прочих учреждений, которым регулярно приходится объяснять, как к ним добраться.

PayPal — виджет платежной системы, который теоретически должен перенаправлять деньги посетителя на счет владельца сайта. Учитывая бесплатное создание и хостинг сайта и если вы при этом сможете еще и зарабатывать на нем, разработчикам Wix стоит сказать огромное спасибо. Этот пункт инструментария выделен под виджеты — механизмы, наполняющие сайт полезным функционалом и забавными возможностями. Виджеты размещаются на веб-странице так же просто, как и любой другой декоративный элемент, однако по силе воздействия на посетителя с ними вряд ли что сравнится. Рассмотрим подробнее. Публикация Сервис Wix позволяет делать сайты, анимированные открытки и баннеры — варианты использования запрашивают при нажатии кнопки Publish Не обязательно жать на нее, чтобы поскорее похвастаться результатами своего труда, — сайт доступен для стороннего просмотра с первых секунд своего проектирования. Для того чтобы подсмотреть за ходом работ, необходимо ввести соответствующий URL в строку браузера, который приблизительно выглядит так: http://www.wix.com/ваш_ник/название_проекта. Интересный момент: при просмотре под видом стороннего пользователя еще неопубликованного сайта появляется кнопка Grub it (присвоить, забрать). Рядом размещается реклама сервиса Wix, так что кнопка, скорее всего, тоже рекламный трюк. Однако она так заманчиво выглядит. Кстати, еще один аргумент, чтобы не торопиться с публикацией: изначально сайт получит адрес, указанный немного выше. В нашем примере он был назван наобум – поскольку создавался исключительно для тестирования, потому для сайта такое название вряд ли подойдет. Если, конечно, вы не собираетесь его "модифицировать", то есть оплатить старания разработчиков сервиса. Тогда они и обязательные ссылки на себя уберут, и другой домен разрешат использовать. Но поскольку мы пока не собираемся углубляться в вопрос настолько серьезно, следует переназвать свой проект. Для этого на верхней панели редактора ищем File — Save as и даем нашему произведению благозвучное название. Однако на практике в этом месте у сервиса идут сильные глюки. Полезное наблюдение: на той же верхней панели размещаются весьма важные инструменты — Show Rulers (отображение линейки — для более точной работы), Align Panel (панель выравниваний), Transform Panel (панель трансформаций — знать бы о ней раньше, когда с рисунками надо было работать), Toggle Snapping (переключатель привязки к осям в виде магнитика), Undo (отмена действия). Еще один "предпоследний" шаг перед публикацией. Заходим в Settings на верхней панели редактора. В открывшемся окне смотрим, как Wix будет описывать наш сайт поисковым системам. Заголовок: Wix.com — Website built by User based on Blank Website; описание: This Website was built from Blank Website by User using wix.com; теги: website, Wix site builde, User, Blank Website. Если пользователь знаком с основами оптимизации, то ему будет понятно, что с такими подсказками поисковым роботам можно продвигать лишь сервис Wix, но никак не свой проект. Итого Забавно, получилась статья про сайт, а сайт про статью. Сервис Wix далеко не единственный в своем роде. В Интернете есть множество схожих систем, предназначенных для простого создания сайта. Однако разработчиков можно поздравить хотя бы с тем, что они смогли сделать действительно интуитивно понятное управление. Пользователю совершенно не надо часами изучать форумы, Wix-педию и прочие учебные пособия, чтобы сделать свой первый сайт. Разумеется, необходимо некоторое время и чувство стиля, чтобы из всех дизайнерских элементов, предоставляемых сервисом, сделать нечто полноценное и похожее на серьезную работу. Но разработчики предоставляют для этого все инструменты. При всем уважении к труду разработчиков хотелось бы описать и негативные моменты. Особенности технологии подразумевают наличие в браузере свежей версии флеш-проигрывателя, а также устойчивого интернет-соединения. В ходе тестирования возникало немало сбоев именно по причине высоких требований к каналу соединения. Иногда пропадали некоторые данные, потому необходимо почаще сохраняться. Другой минус, также обусловленный технологией, заключается в долгой загрузке сайта. И дело не в том, что сам тестовый сайт в экспериментальных целях был перегружен различными элементами, – долго загружались даже незначительно заполненные веб-страницы. Отсюда и регулярное утомляющее ожидание при сохранении проекта. И еще одним недостатком, пожалуй, можно назвать тот факт, что не везде допускается работа с русским языком. Обойти это можно, но осадок остается. Но, несмотря на все недочеты, сервис является просто замечательной находкой для пользователя, который давно мечтал о ярком анимированном сайте, но не имел для этого ни соответствующих знаний, ни нужного количества денег. Здесь его можно получить сразу и бесплатно. А благодаря возможностям загрузки собственных файлов, даже при использовании общих для всех библиотек клипартов, его можно сделать достаточно уникальным. А у вас уже есть свой сайт?

