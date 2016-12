Все статьи | Интернет | Сервисы Электронные деньги (0), Блоги (5) 06.03.2009

Даниил Буров Ошеломляющие сайты, бесплатно. Часть 1 обзор возможностей сервиса Wix.com Одним из перспективных направлений интернет-сервисов стало создание служб, предоставляющих массовому пользователю простые, но востребованные услуги. В таких сервисах сложный программно-аппаратный комплекс сочетается с простым и интуитивно понятным интерфейсом. К примеру, с помощью сервиса Picasa от Google рядовой пользователь может с легкостью обработать свои снимки. Причем добиться при этом почти такого же результата, что и специалист из отдела цифровой обработки фотографий с углубленным знанием Photoshop. Перенося разговор в плоскость сайтостроения, хотелось бы задать вопрос: насколько тяжело рядовому пользователю Интернета обзавестись своим полнофункциональным сайтом? При наличии должного интереса, целеустремленности и ориентирования в Глобальной сети этот процесс может занять всего несколько часов. Главное — чтобы интересных идей хватило. Сайтбилдер Wix Насколько сложно создать флешовый веб-сайт? Ответ знают в дизайнерских студиях. И пусть отдельные специалисты утверждают, что программирование с помощью Flash ничуть не сложнее, при равных условиях с вас все равно за его разработку возьмут больше. Специфика... А если попробовать самому? Для этого надо либо самому освоить Flash на приличном уровне, либо знать о существовании сервиса Wix. Разработчики Wix предлагают пользователям простой в понимании конструктор, с помощью которого можно создать персональный или бизнес-сайт, изменить свой профайл в Myspace, сделать свое портфолио. Все максимально просто и понятно, с использованием модульной системы — именно таким, по утверждению разработчиков Wix, и должен быть Веб. Для профессиональных дизайнеров есть отдельное предложение по использованию встроенной cms. Первый шаг Как и в большинстве сервисов, сначала необходимо пройти элементарную регистрацию со вводом адреса своей электронной почты. Wix не страдает чопорностью, потому отечественный mail.ru нормально им воспринимается. К тому же при регистрации нет утомительных процедур подтверждения и перепроверки введенного адреса: после нее можно сразу войти в My Account. В личном кабинете, помимо стандартного меню сайта, будет всего три кнопки и ненавязчивое напоминание, что обладателям учетной записи Premium предоставляются расширенные возможности (использование собственного домена, устранения ссылок сервиса, увеличенный объем и профессиональный хостинг и так далее). Три кнопки — это Settings (где можно изменить свои реквизиты и пароль), Invite Friends (сначала самим разобраться надо, а потом уже друзей приглашать) и Launch Editor (вот он нам и нужен). Жмем. Редактор Редактор поначалу пугает своим многообразием и непохожестью на большинство графических программ. Обилие анимации отвлекает и сбивает с толку. Однако это своего рода презентация возможностей сервиса: здесь будущий сайт с обилием анимации создается из заранее заготовленных частей, как в конструкторе. Все основано на Flash, потому периодически отдельные "кирпичики" будут догружаться. Слева на синем рабочем столе располагаются пункты раздвижного меню, выполненные в виде кнопок. Если провести по ним курсором мыши, можно вызвать целую волну движения на экране, отчего принципы работы редактора становятся еще непонятнее. Однако в левом нижнем углу размещается иконка с вопросом — раздел "Помощи". В данном разделе есть пошаговое руководство с крупными картинками, объясняющее принцип работы редактора. После его просмотра (даже не прочтения) кнопки управления с левой части экрана приобретают четкий смысл и упорядоченное значение. Для удобства описания все тестируемые элементы выкладываются на демосайте, который создавался по ходу статьи. Page Parts Все элементы дизайна на рабочем столе редактора можно перетаскивать нажатием мыши Дословно — части страницы. Здесь действительно можно найти все, из чего "собирается" основа сайта. Причем выставлены разделы в соответствии с визуальным пониманием сборки сайта — от простого и основного к сложному и мелкому. Подпунктами этого меню являются: Background — фон, где можно подобрать различный цвет или текстуру. Например, узор или просто цвет, пейзаж или вырванный из альбома лист. К сожалению, смешивать цвета и текстуры нельзя — только пользоваться готовыми.

Page Frame — рамка поверх фона. Придает странице интересный антураж. В списке можно обнаружить как каракули нервного человека, так и новогоднюю тематику с еловыми ветками и ленточками.

Page Center — боксы, размещаемые внутри страницы (для текста, фотографий и тому подобного). Некоторые из них похожи на фоновые рисунки — просто некоторые элементы (как блокнот, вырванный лист) повторяются в разных разделах.

Mini Pages — мини-страницы, позволяющие имитировать переворачивающиеся страницы журнала или двигающиеся экраны. При вставлении блока с текстом надо следить, чтобы мини-страница подсветилась светлой рамкой — тогда блок будет размещен именно на ней (и будет повторять ее анимацию).

Menu — различные виды менюшек: горизонтальные, вертикальные, с иконками и без. Стоит отдельно заметить, что добавить визуальных эффектов пунктам меню можно в любой момент.

Buttons — отдельные кнопки (не путать с кнопками меню), выполненные в относительно современном стиле.

Old Buttons — набор кнопок, сделанных "под старину" (модные дизайнерские тенденции прошлых лет).

Честно говоря, беглый взгляд не выявил особых различий между двумя списками кнопок. Все упирается в простой аргумент: "на вкус и цвет — все фломастеры разные". Скорее, их стоит подбирать под стиль задуманного сайта. Еще небольшая ремарка: при работе с любым пунктом описываемого меню в правом нижнем углу появляется увеличиваемый каталог просматриваемого пункта. В нем можно искать подходящие элементы. Каталог обладает встроенным поиском и параметром Change Stile. Смена данного параметра приводит к небольшому изменению списка выдачи элементов (просто они начинают немного иначе сортироваться — в соответствии с субъективным представлением разработчиков). Media

Wix Photos — набор стандартных фотографий от разработчиков. Можно найти все подряд — от готичных барышень с длинными черными ногтями до репродукций средневековых картинок.

Flickr — страшная сила интернет-технологий заключается в свободе доступа. Данная вкладка позволяет тут же по поисковому запросу найти несколько десятков тысяч фотографий на сервисе Flickr, а потом разместить любую из них на своем новом сайте. Одно замечание — почти все из них защищены авторским правом. Videos — этот раздел отведен под ролики. В окне поиска три вкладки: YouTube, Metacafe и 5min. Сверху кнопка From URL. Основная проблема при поиске видео на этих сервисах — не потеряться, поскольку их можно не только искать, но и сразу просматривать, перетащив на поле своего будущего сайта. Правда, такой процесс сильно отвлекает от создания своего будущего флеш-шедевра. Побочным эффектом является проблема замусоренности видеохостингов: при попытке найти безобидный ролик про Винни-Пуха пришлось забраковать немало самодельного творчества. Music — музыкальный раздел. В каталоге всего две вкладки: персональная коллекция (загружается самостоятельно) и стандартный набор от разработчиков Wix. Последний не столь велик, как список фотографий, зато отличается пестротой и разнообразием: от классической музыки до техно. Также попадаются и оригинальные треки. Например, журчание воды с музыкальным сопровождением или Game Over в стиле звукового оформления древних компьютерных игр. Дизайн музыкального проигрывателя выполнен в духе здорового минимализма, но не радует пользователя разнообразием — поменять его никак нельзя. Иногда это приводит к некоторой дисгармонии между его внешним видом и общим стилем сайта. Clipart Пункт клипартов в меню редактора содержит всевозможные заготовки, которые могут пригодиться при создании сайта: начиная векторными фигурами и заканчивая разнообразными иконками. Собственно говоря, этот раздел полностью посвящен всяким декоративным элементам, предназначенным для украшательства: Shapes — векторные формы. Окно поиска традиционно содержит три вкладки: Basic Shapes (основные геометрические фигуры), Silhouettes (силуэты всего подряд — людей, континентов, общеизвестных знаков) и Arrows (стрелки — целых три странички разномастных стрелок).

Clipart — подпункт с названием своего основного каталога. Содержит две сотни страничек с различными картинками (мишки, завитушки, глобусы и прочее). Есть возможность поиска, а также условной сортировки по стилям.

Lines — различные линии, которыми можно либо разграничить монотонный текст, либо выразительно подчеркнуть его нескучное содержание. Окно поиска содержит две вкладки: Basic (собственно, сами линии абсолютно разных форм — от рождественских до готичных) и Arrows (небольшой набор стрелок).

Video Effects — небольшие картинки с бегающими цифрами, сверкающими лучами и прочими наворотами, которые не подпадают под понятие анимированных картинок, но при этом тоже создают интересное движение на сайте.

Animations — розовые слоны, вращающиеся черепа, танцующие фигуры и много всего прочего. Создает на веб-странице атмосферу митинга, состоящего из мультипликационных персонажей и моргающих граффити.

Icons — коллекция иконок. Разные по стилю, но некоторые из них встречаются и в других разделах редактора. Продолжение следует

