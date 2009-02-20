20.02.2009

Александр Бакланов Zimetrix — автоматизируем деловые контакты описание деловой социальной сети

Социальные проекты сейчас больше ассоциируются с бессмысленной тратой времени, а следовательно, отвлечением от работы и снижением трудовой эффективности. Многие даже используют и хотят ввести официальное медицинское понятие зависимости от социальных сетей. Однако их деловая разновидность, наоборот, призвана потратить время с умом — наладить бизнес-контакты, показать себя с профессиональной точки зрения и «продать» себя подороже. Где же еще, как не в бизнесе, можно говорить о коммуникации? Коммуникабельность — прежде всего черта, ассоциируемая с преуспевающими людьми, а социальные сети — системы налаживания контактов. Если объединить серьезных пользователей и возможности, которые позволяют социальные проекты, то должно выйти очень удобный и эффективный инструмент для работы.

Концепция

Уникальная идея — главное в проекте. Управление не контактами, а предложениями

Это наиболее интересное, что есть сейчас у сети, пока разработчики еще трудятся над системой. Смысл проекта — в принципе формирования связей. Он заключается не в общении, как в других сетях, а в обмене услугами. Причем система может сама помочь в установлении контактов. Zimetrix должна сама обработать информацию из профиля пользователя и обнаружить наиболее интересные для него предложения, а также показать его для других участников, а также целых групп.

По умолчанию вся контактная информация скрыта и раскрывается только по взаимному согласию сторон. Стоит только полагаться на искусность системы определять потребности и возможности пользователей. По задумке Zimetrix может объединять не только партнеров, но и коллег, трудящихся на одной стороне. При этом их связи тоже автоматизируются за счет документооборта, например, что позволяет небольшим компаниям строить внутренние сети.

Приступаем к автоматизации контактов

Регистрация проста и незатейлива, как и везде. Сразу после нее попадаем на страницу профиля, которая является основным меню. Отсюда можно перейти в любой доступный раздел. Главное, что бросается в глаза, — перспективы развития проекта — анонс будущих разделов. Также на переднем плане импорт контактов, поддерживающий почтовые программы на локальном компьютере, а также онлайн-сервисы «Яндекс», GMail, Yahoo, MSN, @Mail.ru. Досадно, что при попытке конвертировать контакты из GMail выявились проблемы с кодировкой – текст по-русски не воспринимается.

Выше я упомянул о главной странице. Во всех социальных сетях первое, куда попадает авторизованный пользователь, — свой профиль с информацией о себе и последними новостями о друзьях. Здесь все по-другому. Основная страница — некий отправной пункт. Здесь решается, каким инструментом воспользоваться и какие данные получить. Перед пользователем появляются возможности:

настройки профиля;

указания Geo-точки;

поиска работы или сотрудников;

использования разнообразных инструментов;

работы с группами и аудиториями;

автоматического поиска коллег и друзей.

Теперь подробнее.

Профиль

Наибольший интерес представляет собой раздел «Рекомендации»

Информация о пользователе содержит в себе несколько стандартную информацию: ФИО, места работы, учебы. Наибольший интерес представляет собой раздел «Рекомендации». По сути, это является частью описания профессионального уровня. Запрос на рекомендацию осуществляется также с помощью системы Zimetrix. Запросы на подобные отзывы можно отсылать любому пользователю сети, связанному с пользователем. Категории оценок умещаются в три: по местам учебы и работы, а также по увлечениям. Таким образом, можно получить рекомендацию сокурсника, преподавателя, коллеги, клиента, начальника или эксперта в области, интересующей просящего. По умолчанию доступ к данной информации закрыт, но каждый может открыть ее для другого пользователя.

В принципе любая информация может быть скрыта или опубликована. Управление этим осуществляется в настройках профиля, где есть три режима показа персональных данных: «не публиковать» «полная информация», «ограниченный доступ».

Geo-точки

С помощью сервиса карт можно задать наиболее важные для пользователя точки. Они участвуют, по идее, в формировании картины различных предложений в системе. Если в конце концов находится нужный деловой контакт, например поставщик необходимых товаров, то всегда можно отследить общие прикосновения территорий деятельности для лучшей организации бизнеса. Также поможет это и при оценке привлекательности каких-либо совместных проектов. Да и вообще деловому человеку проще ориентироваться на местности с помощью карт. Они, кстати, представлены сервисом Google.Maps.

В идеале бизнесмен не сидит на месте, и каждый день он путешествует. Отметив geo-точки на карте, можно оценить погодные условия в каждой из них, а соответственно, сделать вывод о целесообразности поездки. Погодный информер располагается рядом с картой, достаточно только задать точку.

Карьера

Zimetrix может отслеживать текущую обстановку на рынке труда в фоновом режиме

Профессионала, как говорится, «оторвут с руками», нужно лишь найти желающего взять на работу ценного кадра. Или наоборот — руководителю найти того, кто сможет перевернуть представления начальника о подходах в работе. Раздел «Карьера» поможет автоматизировать сбор информации о предложениях работодателей или резюме соискателей. Если пользователь ищет трудоустройство, базовое резюме, а именно информация в профиле, уже размещается в базе данных. Есть возможность дополнить его, сделать подробным. Система в режиме поиска постоянно предоставляет данные о текущих предложениях работы, удовлетворяющих характеристикам пользователя. Работодатель же, задав требования, может получить информацию о специалистах, ищущих место. Также Zimetrix может просто отслеживать текущую обстановку на рынке труда в фоновом режиме. Среди дополнительных черт сервиса — переписка с контактными лицами, планирование собеседований, создание нескольких резюме.

Инструменты

Desktop предоставляет для пользователя возможность организовать свое рабочее пространство. Здесь можно собрать всю необходимую информацию, инструменты и сервисы. По сути, это средство для настройки личного рабочего стола. Доступно три варианта службы ZIMETRIX@Desktop: «Личный», «Профессиональный», «Корпоративный». Из названий понятно, что каждый из них отличается по функциональности, требуемой для определенных целей. «Личный» подойдет для работы в собственных интересах, а «Корпоративный» — для больших организаций.

Аудитории

«Аудитория» — понятие, отличное от «группы» тем, что оно подразумевает обоюдный интерес коммуникации входящих в нее людей. Управление группами осуществляется с помощью каталога существующих или созданием собственных. У каждой группы есть определенная категория, определяющая цели, преследуемые объединением участников:

отраслевая;

обучающая;

выпускникам;

студентам;

по интересам;

некоммерческая.

Внутри каждой группы может вестись обсуждение в форуме. Пока на этом работа с ними заканчивается. Найти интересную группу можно кроме названия по тегам — они указываются создателем.

Наибольший интерес представляет автоматическое формирование аудиторий, когда система сама определяет заинтересованность каждого пользователя в контактах с другими. Zimetrix подскажет, кто может стать наиболее выгодным партнером и какая сторонняя аудитория может принять в свои ряды.

Кроме вышеописанных основных инструментов можно упомянуть про «мелочи» деловой жизни, такие как календарь, папки избранного или файловое хранилище, что прибавляет удобства пользования системой. С календарем все предельно ясно. Избранное — это материалы, которые попадаются в процессе работы с Zimetrix: ссылки, контакты, документы и подобные материалы. Работа с загруженными документами подразумевает их хранение на сервере, а также открытие общего доступа к ним или посылку другим пользователям.

Итого

Прежде всего нужно сказать про задумку. Действительно пока такого рабочего онлайн-пространства для автоматизации бизнеса не встречалось, в том числе и в западном Интернете, — об этом разработчики заявляют очень ярко. Сейчас проект работает в режиме бета-тестирования. Функционал ограничен, есть еще ошибки и недочеты. Работа с Google.Chrome и IE 8.0 пока не оптимизирована, потому могут возникнуть некоторые проблемы с отображением, а также работой скриптов. Но все эти минусы покрываются намного большими плюсами — функционалом и удобством пользования. Из пресс-релизов становится ясно, что «на данный момент инвестиции в проект составили порядка 3 млн долларов, направленных в основном на поглощение профильных компаний и приобретение необходимых разработок. В ближайшие два-три года на развитие проекта будет привлечено порядка 10 млн. долларов». Амбиции очень и очень велики, так же как и инвестиции. Будем ждать открытия доступа ко всем скрытым службам, а также разработки новых сервисов.

