

Владислав Михеев Стойкий хромированный браузер новости и события прошедшей недели (23-29 марта 2009 года)

Конкурс хакеров Pwn2Own, прошедший в Канаде в рамках очередной конференции CanSecWest, принес немало разочарований разработчикам популярных браузеров. Особенно это утверждение касается последнего творения фирмы Apple — веб-обозревателя Safari 4, который был взломан за считанные секунды. Досталось и новому Internet Explorer 8, и наиболее популярному альтернативному браузеру Mozilla Firefox.

Однако, как сообщает издание ars technica, одному браузеру все же удалось устоять под натиском хакеров. Речь идет о новом Google Chrome, первая тестовая версия которого была представлена лишь в начале осени 2008 года. Браузер не был взломан, даже несмотря на то, что у хакеров было достаточно информации о недоработках и уязвимостях программы.

Основной причиной "хакероустойчивости" Google Chrome была названа "песочница" (sandbox) — особенность браузера, заключающаяся в том, что все процессы программы надежно изолированы друг от друга. В результате ни один процесс не может повлиять на работу других процессов и воздействовать на процессы в других вкладках.

В продолжение темы продуктов Google.

В четверг на видеосервисе YouTube открылся образовательный раздел YouTube Edu, объединяющий видеоканалы более чем сотни колледжей и университетов, включая Стенфордский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Университет Миннесоты и многие другие.

В общей сложности здесь представлено не менее двухсот учебных курсов по литературе, истории, юриспруденции, машиностроению и другим дисциплинам. Лекции проводятся на английском языке.

География учреждений, чьи видеозаписи доступны в новом разделе, не ограничивается одними лишь Соединенными Штатами: например, здесь доступен канал с видеозаписями лекций индийских вузов. Русскоязычные учебные заведения на сервисе не представлены.

Впрочем, для российских пользователей в Google тоже подготовили неплохую новость, правда, совсем из другой оперы: специально для них создан целый ряд новых тем для персонализации стартовой страницы iGoogle.

Доступны, в частности, подборка спортивных тем (Мария Шарапова, Андрей Аршавин, ЦСКА), ряд тем для любителей музыки (t.A.T.u., Дима Билан, МакSим, Валерия, Кипелов, Uma2rmaH, «Мумий Тролль»), несколько тем для любителей чтения («Мастер и Маргарита», «Миры братьев Стругацких», Макс Фрай), а также несколько дизайнов для поклонников отечественной мультипликации («Ежик в тумане», «Винни-Пух», "Чебурашка и Крокодил Гена", «Малыш и Карлсон»).

Отдельного упоминания заслуживает тема «Масяня», созданная петербургским художником Олегом Куваевым.

Администрация шведского торрент-трекера The Pirate Bay готовится к запуску сервиса IPREDator, обеспечивающего анонимность пользователей. По утверждениям создателей сервиса, IPREDator будет защищать данные пользователей более надежно, чем традиционные VPN, — вероятно, за счет того, что на стороне сервиса не будет сохраняться никаких сведений о пользовательском трафике.

Как уже сообщалось, с 1 апреля в Швеции вступает в силу директива IPRED (Intellectual Property Rights Enforcement Directive), которая существенно упростит сбор информации о лицах, занимающихся файлообменом. Именно по этой причине планируется завершить этап бета-тестирования IPREDator до конца марта. Доступ к сервису будут предоставлять на платной основе: абонентская плата за месяц составит 5 евро (около 6,77 доллара).

Компания "Яндекс" запустила мобильную версию "Я.Онлайн". Программа доступна сразу для трех платформ: Windows Mobile, Symbian и Java. Приложение выполняет функции клиента электронной почты и инстант-мессенджера.

"Я.Онлайн" использует push-технологию, благодаря чему уведомления о новой почте, пришедшей в почтовый ящик на "Яндексе", немедленно появляется на экране мобильного телефона. Что касается обмена мгновенными сообщениями, то пользователи нового клиента могут общаться не только с поклонниками "Я.Онлайн", но и с любыми другими пользователями Jabber.

Новый мобильный клиент можно скачать с сайта проекта, в том числе непосредственно с мобильного аппарата.

Традиционно закончим обзор небольшим объявлением: 26 марта 2009 года компания .masterhost открыла регистрацию доменов в зоне .TEL. Стоимость регистрации составляет 686 рублей в год.

Доменная зона .TEL, объединившая традиционные средства коммуникаций и новые технологии, спроектирована как глобальный интернет-справочник. Регистрируя домен .TEL, вы сразу получаете сайт-визитку, где сможете указать всю контактную информацию, которую считаете необходимой. Домен может содержать широкий спектр данных: телефоны, адреса офисов, сайтов и e-mail, ICQ и любые другие сведения. При этом владельцы доменов .TEL могут при желании ограничить доступ к своей информации.

Доступ к домену удобен даже по мобильному телефону, что открывает широкие возможности для онлайн-коммерции, использующей мобильные устройства. Например, для организации SMS-голосований либо как витрину, рекламирующую мобильный контент или мелодии для мобильных телефонов.

Администрированием доменной зоны .TEL занимается компания Telnic. Она предоставит владельцам доменов специальный интерфейс, позволяющий управлять базой контактов. Обновления при этом происходят практически моментально.

Зарегистрировать домен в зоне .TEL можно по этой ссылке.



