

Владислав Михеев Internet Explorer 8 и другие новости новости и события прошедшей недели (16–22 марта 2009 года)

19 марта корпорация «Майкрософт» выпустила долгожданную финальную версию Internet Explorer 8. Впрочем, никакого особенного ажиотажа в связи с этим не наблюдалось: в конце концов, функциональность программы приросла лишь опциями, которые давно внедрены в конкурирующих продуктах.

Собственно, о нововведениях восьмой версии на страницах .hostinfo говорилось уже немало, а потому перечислим лишь основные моменты:

ускорители (Accelerators), позволяющие через контекстное меню произвести те или иные действия с выделенным текстом (найти в поисковой системе, разместить в блоге и так далее);

веб-фрагменты (Web Slices), допускающие добавление в «Избранное» лишь интересующего фрагмента сайта;

фильтр фишинга (Phishing Filter);

режим приватного браузинга (InPrivate Filtering), при использовании которого на компьютере не сохраняется никакой информации о посещенных сайтах.

Новая версия Internet Explorer доступна для свободного скачивания на сайте «Майкрософта». «Яндекс» также приступил к распространению программы — с предустановленным «Яндекс.Баром» и собственной поисковой системой, установленной по умолчанию.

Несмотря на заявления разработчиков о повышенной безопасности, на проходящем в эти дни конкурсе хакеров Pwn2Own новый браузер был взломан всего за несколько минут. Справедливости ради отметим, что и другие популярные интернет-обозреватели оказались ничуть не надежнее: конкурсанты без особого труда «уделали» свежий Firefox, а последняя версия Safari была взломана даже двумя разными способами.

Тем временем компания Mozilla представила первую публичную бета-версию браузера Fennec, больше известного как «мобильный Firefoх». Пока программа работает только на интернет-планшете Nokia N810.

Fennec 1.0 beta 1 поддерживает Flash и позволяет устанавливать некоторые дополнения. В браузере используется технология TraceMonkey, дающая довольно высокую производительность при работе с Java-приложениями.

Несмотря на минималистический дизайн (после запуска на экране отображается только адресная строка), пользователь всего в пару кликов может открыть любой сайт из недавно посещенных либо обратиться к одной из поисковых систем (в комплект по умолчанию входят в том числе Google, Yahoo Answers и Wikipedia).

При просмотре сайтов в целях экономии экранного пространства не отображаются никакие элементы навигации. Однако если «потянуть» страницу влево, то в правой части экрана отобразятся кнопки «Добавить в избранное», «Вперед» и «Назад», а если «потянуть» вправо, то слева отобразятся органы управления вкладками.

Не останавливается работа и над очередной версией Mozilla Firefox – несколько дней назад была продемонстрирована еще одна тестовая версия браузера.

Firefox 3.1 beta 3 работает на обновленном движке Gecko 1.9.1, производительность которого увеличилась за счет упреждающего парсинга. Помимо этого была улучшена скорость работы и стабильность JavaScript-движка TraceMonkey, а также появилась поддержка тегов video и audio.

Что касается известных ошибок этой сборки Firefox, то они таковы: сбои при работе с веб-интерфейсом Gmail при создании нового фильтра для почты, проблемы с загрузкой некоторых страниц после выхода из режима приватного браузинга, а также некоторые трудности с воспроизведением аудио и видео в формате OGG у пользователей со слабым каналом или устаревшими компьютерами. Следует также отметить, что после установки новой бета-версии откат к любой предыдущей альфа- или бета-версии приводит к невозможности использования сохраненных паролей.

Информационная неделя без новостей от Google – явление весьма редкое. Прошедшая неделя не стала исключением из общего правила: 17 марта вышла очередная бета-версия браузера Chrome.

Главным отличием Chrome 2.0.169.1 стало существенное увеличение скорости работы: производительность Javascript-движка V8 возросла почти вдвое по сравнению с первой тестовой версией браузера. Относительно же текущей стабильной версии, если судить по показателям теста Sunspider, скорость поднялась на 35 процентов. Кроме того, в обновленной версии заработало автозаполнение форм, появились полностраничное масштабирование и автопрокрутка. Впрочем, за последние две функции следует благодарить не столько создателей браузера, сколько разработчиков движка WebKit.

Напомним, что обновления к браузеру Google Chrome распространяются по трем каналам: стабильные релизы, бета-версии и версии для разработчиков. Сменить канал можно при помощи утилиты Chrome Channel Changer.

В прошлый уик-энд на телеканале BBC News вышел очередной выпуск программы Click. В рамках журналистского расследования создатели передачи совместно с производителем антивирусного программного обеспечения Prevx приняли на себя управление ботнетом, в который входило не менее 22 тысяч машин.

Ни для кого не секрет, что домашние компьютеры, работающие под управлением ОС семейства Windows, нуждаются в серьезной защите, однако на практике пользователи нередко уделяют недостаточно внимания этому вопросу. А пользователи слабеньких нетбуков порой осознанно игнорируют антивирусное ПО — просто "для ускорения работы" компьютера. Журналисты BBC наглядно продемонстрировали последствия такого "ускорения".

Для начала зараженные компьютеры получили команду отправить электронное сообщение на два определенных ящика — и уже через несколько часов "Входящие" были забиты тысячами писем. Другой частью эксперимента стала попытка DDoS-атаки на тестовый сайт. Как выяснилось, достаточно лишь обратиться с шестидесяти зараженных компьютеров одновременно, чтобы сайт перестал отвечать на запросы.

Журналисты подчеркивают, что использованное в рамках подготовки к передаче вредоносное программное обеспечение не передавало в Сеть никаких персональных данных. По окончании эксперимента ботнет был уничтожен.

С видеозаписью телепередачи можно ознакомиться на сайте BBC — по ссылке Watch now в левой части страницы.

Ну и в заключение обзора — небольшое объявление. Компания .mastername, входящая в группу компаний .masterhost, запустила новую услугу — «Регистрация освобождающегося домена».

Услуга предназначена для помощи клиентам в регистрации домена после его освобождения. Заявку на регистрацию освобождающегося домена можно подать на любой домен в зоне .RU или .SU, регистратором которого является .mastername, за 30 дней до его освобождения. Стоимость услуги при получении одной заявки на регистрацию освобождающегося домена составляет 602 рубля. Если регистратор получает две заявки и более, проводится закрытый аукцион.

Больше информации об услуге можно получить на сайте регистратора.



