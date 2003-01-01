

Марат Давлетханов Руметрика: поиск работы и социальные сети — около 80% искали работу по знакомству, 30% делали это при помощи социальных сервисов

«Руметрика» провела исследование возможностей поиска работы посредством социальных сетей — насколько этот вариант популярен у соискателей и работодателей, какие соцсети для этого подходят, какие наиболее востребованы у тех и других аудиторий.

Ключевые показатели поиска работы в социальных сетях Рунета

Около 80% пользователей признают, что пользовались услугами знакомых при трудоустройстве.

Личное обращение за помощью в поиске работы намного превышает по популярности звонки, электронные письма, сетевую переписку.

За помощью в поиске работы треть пользователей обращаются к друзьям, около пятой части — к коллегам, примерно столько же — к родственникам.

Услугами социальных сетей при поиске работы пользовались когда-либо около 30% опрошенных.

Наиболее популярны у ищущих работу пользователей социальные сети по поиску и восстановлению прежних знакомств (58%), далее следуют блоги (35%), и только на третьем месте специализированные сети для установления рабочих контактов (33%).

Знакомства и поиск работы

В условиях массовых увольнений и сокращения числа активных вакансий люди начинают искать работу всеми возможными способами

В условиях массовых увольнений и сокращения числа активных вакансий люди начинают искать работу всеми возможными способами. «Руметрика» уже проводила исследование рынка рекрутмента в Рунете, отметив как рост популярности и посещаемости сайтов поиска работы, так и увеличение конкуренции на них при сложившемся соотношении 1 вакансия к 3,7 резюме.

Несмотря на широкие возможности традиционных методов поиска работы (биржи труда, кадровые агентства, специализированные печатные издания, сетевые ресурсы по трудоустройству), в рамках онлайн-опроса «Руметрики» выяснилось, что помощью знакомых при трудоустройстве пользовались более 80% респондентов.

Как правило, обращение к помощи знакомых в поиске работы происходит при личной встрече — более 40% ответивших выбрали именно этот способ. Затем следует вариант всех обзвонить, разослать SMS с просьбой помочь в трудоустройстве — 10,8%. И наконец, активная рассылка резюме, написание писем, сообщений в интернет-пейджерах (ICQ, GTalk и другие) всем контактам соискателями избирается в 7% случаев.

Более трети респондентов при устройстве на работу прибегают к помощи друзей. 22 процентам ответивших помогли родственные связи, около 19% соискателей воспользовались подмогой коллег (в том числе и бывших). Другие знакомые приняли участие в поисках работы 8% ответивших, одноклассники с однокурсниками и друзья друзей — по 5% соответственно.

При этом сетевым знакомствам, как выясняется, вопросы трудоустройства наши сограждане пока не очень доверяют. Услугами социальных сетей, сообществ, их отдельных сервисов (рассылка сообщений друзьям и друзьям друзей, изменение статуса на сайте на «Ищу работу» и другие) в Интернете пользовались около трети опрошенных.

Варианты поиска работы через социальные сети в Рунете

Невысокий процент доверия российских пользователей социальных сетям можно объяснить сравнительно недавним их появлением и распространением в Рунете

Невысокий процент доверия российских пользователей социальных сетям можно объяснить, с одной стороны, сравнительно недавним их появлением и распространением в Рунете. С другой — тем, что зарегистрированные на них люди попросту не осознают всех возможностей ресурсов: это не только вероятность найти давних знакомых и снова наладить с ними контакты, но также вполне реальная возможность завести новые полезные знакомства, в том числе в профессиональной сфере. Так называемое «правило шести рукопожатий», положенное в основу современных социальных сетей, гласит, что максимальная длина цепочки для знакомства двух любых людей на Земле составляет всего шесть пожатий рук. И это правило максимально полно раскрывается при поиске работы.

Однако как сильно различаются социальные сети между собой, так отличается и подход в использовании их в качестве инструмента для поиска работы.

«В контакте» и «Одноклассники» позволяют сообщить всем своим знакомым о намерении найти работу в надежде, что у кого-нибудь из них есть на примете подходящая вакансия.

Также можно действовать, связавшись с сетевыми знакомыми через блоги и прочие онлайн-сервисы, однако у них есть еще одно преимущество: в том же «Живом журнале», например, существует более двадцати специализированных сообществ для поиска работы как по географическому признаку, так и по сферам занятости и видам работ (разовые, фриланс, полный рабочий день — и это не считая многочисленных профессиональных сообществ, где также можно поместить объявление о поиске работы). В «Рамблер-Планете», в свою очередь, есть свыше пятисот профессиональных сообществ, благодаря которым работу находят немалое число участников.

Совершенно иной подход к поиску работы демонстрируют так называемые профессиональные социальные сети. «Мой круг», E-xecutive и «Профессионалы» — это ресурсы, на которых пользователи размещают резюме, с тем отличием, что названные сайты дополнительно обладают широкой функциональностью для общения пользователей между собой, самовыражения (блоги), знакомств, рекомендаций (как работников, так и полезных ресурсов, книг и тому подобного).

«Хабрахабр» — социальная сеть и коллективный блог ИТ-направленности, объединяющий пользователей, интересующихся компьютерными технологиями, Интернетом и всем, что с ними связано. Помимо общения на близкие темы, обсуждения насущных новостей и совместного творчества заинтересованные лица могут просмотреть специальный раздел для ищущих работу и связаться с работодателями, не покидая сайт.

Gooroo — новый для Рунета проект, рекомендательная сеть, в которой регистрируются компании-работодатели и эксперты (гуру), рекомендующие компаниям кандидатов из своего круга знакомств. Если отрекомендованный экспертом соискатель успешно пройдет собеседование и будет принят на работу, гуру получит комиссионные за удачно проведенную сделку.

Кроме того, специализированные ресурсы по найму персонала в последнее время все больше стремятся налаживать контакты с профессиональными социальными сетями. Так, во второй половине февраля представителями сервисов «Работа@Mail.ru» и HeadHunter был запущен партнерский проект с социальной сетью «Мой круг», для того чтобы работодатели могли публиковать вакансии на нескольких ресурсах одним кликом. В условиях растущей популярности социальных сетей и популярности HR-услуг это ощутимый шаг вперед как для традиционных рекрутинговых ресурсов, так и для социальных сетей, в которых довольно остро ощущается нехватка именно работодателей.

Особенности трудоустройства в социальных сетях

У поиска работы через социальные сети есть немаловажный аспект: соискателей на таких сайтах во много раз больше, чем рекрутеров

Помимо небольшой распространенности сервисов поиска работы в неспециализированных социальных сетях и незнания о них определенной части пользователей, у этого способа трудоустройства есть еще один немаловажный аспект: соискателей на таких сайтах во много раз больше, чем рекрутеров. Социальные сети в Рунете по каким-то причинам не особо жалуют работодатели. С другой стороны, на них в последнее время все активнее стали регистрироваться представители кадровых агентств, что вселяет надежду на большую результативность этого канала поиска работы в будущем.

Так в чем же особенность поиска работы (и сотрудников) в социальных сетях, что отличает их от традиционных каналов трудоустройства?

Во-первых, традиционные каналы по рекрутингу в большинстве своем обладают статичной информацией, для подтверждения которой рекрутеру в случае необходимости нужно искать контакты, связываться с бывшим начальством соискателя, его преподавателями и так далее. Кроме того, статичное резюме быстро теряет актуальность, а далеко не все соискатели регулярно их обновляют.

Что касается учетных записей в социальных сетях, владельцы обычно стараются поддерживать их актуальное состояние, чаще склонны давать ссылки на свои прежние работы, поддерживать контакты с прежними коллегами, преподавателями.

Во-вторых, если соискатель и указывает в резюме на сайте поиска работы рекомендации с прежнего места работы, то это его слова, для подтверждения которых работодателю необходимо будет дополнительно искать контакты этих лиц, связываться с ними и уточнять достоверность предоставленной информации.

В профессиональных социальных сетях сервисы рекомендаций, как правило, уже реализованы, причем таким образом, чтобы по мере необходимости можно было легко связаться с рекомендующим, уточнить какие-то данные, обсудить какие-либо моменты.

В-третьих, контакты работодателя и соискателя в рамках традиционных рекрутерских ресурсов подчеркнуто официальны и зачастую сводятся к приглашению на собеседование либо уточнению какой-либо информации.

Социальные сети в силу более широких возможностей самовыражения пользователей, свободы общения, позволяет познакомиться соискателю и работодателю в неформальной манере, обсудить профессиональные вопросы, составить более полное мнение о квалификации, интересах, характере друг друга, спокойно обсудить организационные моменты и т.д.

Это что касается взгляда на социальные сети с позиции работодателя. Соискатели на вопрос с помощью каких социальных сетей искали работу в рамках онлайн-опроса RUметрики отвечали следующее: около 60% респондентов вообще отрицают вариант поиска работы через них, ещё 16,9% указывают другие социальные сети, к которым они обращались. У оставшихся мнения разделились между самыми популярными в Рунете ресурсами подобной направленности.

Лидируют наиболее посещаемые социальные сети "Одноклассники.ru«, »ВКонтакте" и "Мой Мир" — в сумме около 58% пользователей использовали данные этих ресурсов для поиска работы. На 4 и 5 месте расположились сообщества "Рамблер-Планета" и Блоги@Mail.ru — с помощью них нашли работу по 16% участников. Специализированные сообщества по поиску работы, "Мой Круг" и "Профессионалы.ру", занимают 6 и 7 места соответственно, и включают примерно пятую долю ищущих работу посредством этих сервисов. Еще из подобных ресурсов нужно отметить