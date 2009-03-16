16.03.2009

Владислав Михеев Под знаком Google новости и события прошедшей недели ( 8-15 марта 2009 года)

Неделю назад произошел сбой службы "Документы Google" (Google Docs), и сам факт этого сбоя представители компании оперативно подтвердили. Несмотря на то что проблема затронула менее 0,05 процента аккаунтов, ее следует считать довольно значительной, поскольку в результате некоторые пользовательские документы были переведены в общий доступ без санкции их создателей.

К счастью, доступ к созданным документам предоставлялся не всем подряд, а лишь тем, кто ранее уже работал совместно с данным пользователем. Впрочем, и в этом мало приятного — ведь речь могла идти и о личной информации, никоим образом не предназначенной для посторонних глаз.

Немедленно по обнаружении сбоя совместный доступ к "неожиданно расшаренным" документам был закрыт, а пострадавшие пользователи получили соответствующее уведомление по электронной почте.

Хотя эта история, казалось бы, закончилась, невольно возникает вопрос: а имеет ли смысл доверять "Документам Google" конфиденциальную информацию, если сервис в любой момент может ею с кем-либо поделиться? Надо полагать, что этот вопрос особенно актуален для платных пользователей.

Кстати, еще один важный момент, касающийся "платников": доступность почтового ящика. Предполагается, что продолжительность даунтайма Gmail не должна превышать пятнадцати минут в месяц. Однако на минувшей неделе почтовая служба вновь была недоступна для некоторых пользователей — и это произошло всего через две недели после предыдущего серьезного сбоя, когда сотни тысяч человек утратили доступ к своей почте на несколько часов.

Что новый сбой имел место, компания не стала отрицать, но никаких точных данных о географии проблемы приведено не было. "Мы осведомлены о текущей проблеме с почтовой службой. Она затронула лишь небольшую часть пользователей, которые испытывают трудности с доступом к своим аккаунтам", — сообщили представители Google.

Однако на вопрос сомневающихся пользователей "А не следует ли в свете вышеизложенного сменить почтовый сервис?" ответ у нас уже есть: "Не стоит, поскольку конкурирующие сервисы вряд ли намного надежнее". В подтверждение этого тезиса можем привести в качестве примера Hotmail ("Майкрософт") — вторую по популярности почтовую службу в мире после Yahoo! Mail. В минувший четверг поклонники этого сервиса также испытали трудности с доступом к почтовым ящикам: из-за аппаратных проблем почта не работала на протяжении нескольких часов.

Данных о масштабах происшествия, как и в случае с Gmail, обнародовано не было. Зато уже в ночь на пятницу в блоге сервиса появился рапорт о полном устранении последствий аварии.

Многочисленные сообщения о сбоях, на наш взгляд, следует уравновесить парой позитивных сообщений — ведь и они тоже имели место на прошедшей неделе.

В онлайновом RSS-агрегаторе Google Reader появилась функция комментирования общих записей (Shared items).

Теперь при чтении потока записей, "расшаренных" друзьями пользователя, под каждой из таких записей можно видеть сообщение о числе уже оставленных отзывов и ссылку на добавление комментария (Add comment). Любой комментарий впоследствии можно отредактировать или удалить. Для удобства чтения комментариев и ответов на них есть возможность просматривать отдельно поток записей с комментариями (Comment view).

На данный момент функции комментирования и чтения потока откомментированных записей доступны только в англоязычной версии сервиса.

Кстати, стоит отметить, что, несмотря на экономическую ситуацию, Google находит силы и средства не только на развитие существующих сервисов, но и для запуска новых действительно серьезных проектов. Так, на прошлой неделе было объявлено о начале закрытого тестирования службы Google Voice, позволяющей управлять голосовыми коммуникациями.

Сервис предоставляет телефонный номер с возможностью осуществления бесплатных звонков абонентам из США и приема вызовов на любом из аппаратов, принадлежащих пользователю. Также доступны блокировка нежелательных абонентов, получение и отправка SMS и целый ряд других полезных функций.

Одна из ключевых составляющих нового сервиса — голосовая почта. Работа с речевыми сообщениями доступна через интерфейс, схожий с интерфейсом почтовой службы Gmail, при этом разработчики особо подчеркивают наличие опции просмотра речевых сообщений в текстовом виде. Расшифрованное речевое сообщение доступно в папке входящих сообщений, а его копия может быть также передана по электронной почте или в виде SMS.

К сожалению, доступ к новой службе ограничен: пользоваться Google Voice пока могут только зарегистрированные пользователи GrandCentral — именно так назывался этот сервис до его покупки корпорацией Google в 2007 году.

И в заключение обзора еще одна хорошая новость. Ведь ни в коем случае нельзя назвать плохой новостью сообщение о появлении нового достойного инстант-мессенджера, тем более кросс-платформенного и мультипротокольного. Новый продукт называется qutIM.

Строго говоря, нынешняя тестовая версия — уже не первая. Но ранее данным продуктом, по нашему мнению, пользоваться было крайне затруднительно — настолько он был сырым. Версия же 0.2 отличается от предыдущей новым ядром, код которого был переписан полностью, что весьма неплохо сказалось на потребительских характеристиках программы, хотя вряд ли следует ожидать от альфа-версии полной работоспособности.

Новый малоизвестный мессенджер поддерживает протоколы OSCAR (ICQ), XMPP (Jabber), Mail.Ru и IRC, позволяет использовать наборы смайликов от Kopete (известная программа для обмена сообщениями под GNU/Linux), а также стили от Adium (клиент для Mac OS X).

Рабочую Windows-версию программы можно скачать с официального сайта проекта, а пользователям GNU/Linux, скорее всего, придется компилировать мессенджер из исходного кода самостоятельно.



