

Марат Давлетханов Руметрика: мобильный Интернет в России стал популярнее диалапа и Wi-Fi-доступа

«Руметрика» представляет данные исследований MForum Analytics, Nielsen и GfK Group, посвященных мобильному Интернету. Приводятся данные о количестве пользователей, соотношении числа абонентов, использующих разные варианты доступа, а также сравнение распространенности технологии в РФ и других странах.

Ключевые показатели рынка мобильного Интернета в России

Мобильный Интернет в России в 2008 году стал вторым по популярности видом доступа в Сеть после широкополосного доступа.

В 2008 году в РФ число пользователей мобильного Интернета достигло 2,5 млн.

Дальнейший рост количества пользователей мобильного Интернета ожидается порядка 25–30% в год.

Россия занимает четвертое место по распространению мобильного доступа в Сеть среди стран Центральной и Восточной Европы, а также после США, Великобритании и Италии в рейтинге стран Европы, БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) и США.

Пользователей мобильных модемов в России в 2008 году насчитывается 2,1%.

Варианты доступа в Интернет в России

По данным MForum Analytics, самым популярным способом выхода в Сеть в России сегодня является широкополосный доступ

По данным MForum Analytics, самым популярным способом выхода в Сеть в России сегодня является широкополосный доступ (70%), второй по популярности технологией назван мобильный Интернет (12%). Диалап и беспроводной Интернет (WiMAX, Wi-Fi) занимают 10% и 8% рынка соответственно.

При этом число абонентов, предпочитающих доступ в Интернет через сотовые сети, составило порядка 2,5 миллиона. Мобильному Интернету, конечно, сложно противостоять распространению широкополосного доступа, однако по сравнению с данными 2007 года, когда показатели диалапа были выше, чем у мобильноого Интернета, тенденции роста и, что немаловажно, возможности роста налицо. В первую очередь их количество будет возрастать за счет пользователей, которых уже не устраивает диалап, но они по каким-либо причинам не готовы обзавестись широкополосным доступом, либо за счет мобильных, активных пользователей, предпочитающих всегда быть на связи без привязки к компьютеру и телефонным либо оптоволоконным линиям.

Так, по прогнозам аналитика MForum Analytics Дмитрия Деева, мобильный Интернет в дальнейшем будет расти быстрее — число абонентов за год может увеличиваться на 25–30% в год. По его словам, к 2011 году доли мобильного и беспроводного Интернета в нашей стране достигнут 15–17% и 20% соответственно.

Данные исследования GfK Group за прошедший год подтверждают, что число пользователей мобильного Интернета в России возросло более чем втрое и составило 12% от общего количества пользователей Сети.

Nielsen представляет данные о 11,2% пользователей мобильной связи в стране, подключающихся к Интернету со своих мобильных устройств.

Сотовые операторы также считают мобильный Интернет весьма перспективным сегментом, однако главная отдача от него прогнозируется только после полноценного запуска технологии 3G.

Мобильный Интернет в России и за рубежом

По данным исследования GfK Group, 2008 год был отмечен значительным ростом числа пользователей мобильного Интернета

По данным исследования GfK Group, проведенного компанией в семнадцати странах Центральной и Восточной Европы, 2008 год был отмечен значительным ростом числа пользователей мобильного Интернета. Если в 2007 году количество использующих мобильный Интернет абонентов составляло 3,6% от общего числа пользователей Сети, то в 2008-м оно увеличилось до 12%.

Лидерами по количеству пользователей мобильного Интернета из числа стран Центральной и Восточной Европы оказались Словения (25,1%), Сербия и Черногория (23,6%), Босния и Герцеговина (15,2%). В Словении, Сербии и Черногории рост числа пользователей мобильного Интернета составил порядка 24–27%, тогда как в Боснии и Герцеговине этот показатель вырос почти в пять раз.

В Украине, Румынии и Словакии по сравнению с прошлым годом, напротив, число пользователей мобильного Интернета уменьшилось почти вдвое — вероятно, в связи с большим распространением домашнего Интернета.

В данном рейтинге Россия занимает четвертое место, уступив третью позицию Боснии и Герцеговине, показавшей более активный рост. Ту же самую позицию удерживает наша страна среди стран БРИК, Западной Европы и США. По данным Nielsen, в этом рейтинге ее смогли обойти лишь извечный лидер США, а также Великобритания и Италия, причем разрыв с последней составляет всего 0,7%.

Другие европейские страны, где распространение мобильного Интернета началось раньше, чем в России, уступили показателям нашей страны и по темпам роста, и по распространению технологии. В данном случае, вероятнее всего, с одной стороны, играет роль инновационность технологии, с другой — большая доступность и мобильность. Ведь основными пользователями мобильного Интернета обычно являются молодежь и те, кому по долгу службы необходимо всегда находиться онлайн и иметь возможность оперативно реагировать, получать необходимую информацию и тому подобное. И если во втором случае мобильный Интернет может быть дополнительным вариантом доступа, то в отношении первой категории пользователей играет роль именно новизна и доступность — как по цене, так и в случаях, когда другие способы доступа затруднены. Ведь помимо использования Интернета в самом мобильном телефоне сотовые операторы предлагают весьма привлекательные варианты USB-модемов, пригодных для использования с ноутбуками и ПК. Число пользователей подобных USB-модемов в России за последний год выросло с 1,7% до 2,1%.

Материал проекта «Руметрика».

