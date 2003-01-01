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Марат Давлетханов Тренды Рунета Анализ основных трендов февраля от компании SpyLOG предлагает анализ основных трендов февраля. В нем рассмотрены три основных аспекта. Это обновление трендов с приближением весны, тенденции развития некоторых онлайн-рынков (в частности, рынки "Страхование и системы безопасности", "Подарки и сувениры" и "Туризм") и смена лидеров в некоторых областях (рынки "Мобильные телефоны" и "Автоимпорт").





Глобальные тенденции

SpyLOG предлагает анализ основных трендов февраля. В нем рассмотрены три основных аспекта. Это обновление трендов с приближением весны, тенденции развития некоторых онлайн-рынков (в частности, рынки "Страхование и системы безопасности", "Подарки и сувениры" и "Туризм") и смена лидеров в некоторых областях (рынки "Мобильные телефоны" и "Автоимпорт"). С приближением весны наблюдается все более явное стремление к обновлению С приближением весны наблюдается все более явное стремление к обновлению. Топовые поисковые запросы посетителей Рунета ориентированы на: поиск новых обоев для рабочего стола ("обои для рабочего стола" ищут 79 тыс. посетителей, +0,03%, +23 позиции в глобальном списке поисковых фраз);

изменение внешнего облика в онлайне ("аватары" ищут 53,9 тыс. посетителей, +0,02%, +35 позиций в глобальном списке поисковых фраз) или офлайне ("прически 2009" ищут 1,4 тыс. посетителей, +0,06%, +10 позиций в списке поисковых фраз рынка "Красота и здоровье");

получение новых вкусовых впечатлений ("рецепты" ищут 44,2 тыс. посетителей, +0,01%, +18 позиций в глобальном списке поисковых фраз);

избавление от атрибутов зимы: спрос на "резиновые сапоги" и "кеды" растет (+34 и +9 позиций в списке поисковых фраз рынка "Одежда и обувь" соответственно), а на "шубы" — сокращается (ищут 1,5 тыс. посетителей, -0,25%, -10 позиций в списке поисковых фраз рынка "Одежда и обувь");

приобщение к новым технологиям. С приближением весны наблюдается все более явное стремление к обновлению. Топовые поисковые запросы посетителей Рунета ориентированы на: Вместо Apple iPhone, вызвавшего волну интереса к мобильным технологиям ("iphone 3g" ищут 1,1 тыс. посетителей, -0,26%, +29 позиций в списке поисковых фраз рынка "Мобильные телефоны"), интересы пользователей касаются: мобильных устройств в целом ("коммуникаторы" ищут 2,9 тыс. посетителей, +14 позиций в списке поисковых фраз рынка "Мобильные телефоны")



или моделей других производителей ("nokia 5800" ищут 7,5 тыс. посетителей рынка "Мобильные телефоны", «sony ericcson xperia x1» ищут 1,5 тыс. посетителей, +0,05%, +37 позиций в списке поисковых фраз рынка "Мобильные телефоны"). Тенденции онлайн-рынков Рынок "Страхование. Системы безопасности" Рынки "Страхование" и "Системы безопасности" выросли почти на 15% Рост посещаемости рынков "Страхование" (+14,7%), "Системы безопасности" (+14,47%) демонстрирует обострение криминогенной ситуации. Защитить себя и свою собственность пользователи Рунета предполагают с помощью: домофонов ("домофоны" ищут 0,4 тыс. посетителей, +0,06%, +15 позиций в списке поисковых фраз рынка "Системы безопасности")



или самообороны ("электрошокер" ищут 1,3 тыс. посетителей, +0,1%, +2 позиции в списке поисковых фраз рынка "Системы безопасности", "оружие самообороны" ищут 0,5 тыс. посетителей, +3 позиции в списке поисковых фраз рынка "Системы безопасности"). Рост посещаемости рынков "Страхование" (+14,7%), "Системы безопасности" (+14,47%) демонстрирует обострение криминогенной ситуации. Защитить себя и свою собственность пользователи Рунета предполагают с помощью: Рынок "Подарки и сувениры" Заметный след в Сети оставило празднование 23 февраля. Объяснимый интерес пользователей вызывали мужские подарки ("подарки мужчинам" ищут 1,3 тыс. посетителей, +0,33%, +31 позиция в списке поисковых фраз рынка "Подарки и сувениры"). Судя по более конкретным запросам, российские мужчины получили в подарок в этом году: запонки ("запонки" ищут 0,4 тыс. посетителей, +0,04%, +11 позиция в спис



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