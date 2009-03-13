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13.03.2009
«Руметрика» предлагает исследование рынка интернет-рекламы в Рунете. Особое внимание уделено динамике рынка, интересу рекламодателей различных сфер экономики к представлению в сети товаров и услуг, а также преимуществам и недостаткам онлайн-рекламы, как с позиции рекламодателей, так и пользователей.
Ключевые показатели рынка интернет-рекламы в России
- Рынок интернет-рекламы в 2008 вырос на 55% и составил порядка $600 млн.
- Доля контекстной рекламы в сети составила 58-59%. В 2009 ожидается рост доли до 62-65%.
- Рынок контекстной рекламы поделили между собой Yandex и Бегун, оставив другим селлерам около 8%.
- Конкурентная борьба на рынке медийной рекламы сохраняется, но два ведущих селлера удерживает около половины рынка (IMHO VI и Индекс 20).
- Ведущими рекламодателями в сети (как контекст, так и медиа) остаются автомобильные бренды и сотовые операторы.
- На нестандартные рекламные коммуникации в Рунете в 2008 году было потрачено более миллиарда рублей, в 2009-м ожидается их прирост еще на 50%.
- 3,4% пользователей переходят по рекламным объявлениям для заказа товара или услуги.
- 4% пользователей не раздражает ни один из видов интернет-рекламы, даже раскрывающиеся и всплывающие поп-ап окна.
Объем и структура рынка интернет-рекламы в России
Данные об объемах интернет-рекламы в Рунете в 2008 году у разных источников различаются довольно сильно. Большинство компаний приводит в отчетах сведения о медийной интернет-рекламе, не учитывая контекстную. В то же время контекстная реклама, а также новые направления продвижения в сети весьма активно завоевывают рынок и составляют ощутимую конкуренцию медиа-форматам.
Агентство MindShare Interaction приводит данные о 14,7 млрд. рублей совокупных затрат на рекламу в Рунете, с учетом расходов на контекст и медиа. По сравнению с 2007 годом рост составил 55%.
По оценкам J'son & Partners, российский рынок Интернет-рекламы вырос на 55% в 2008 году. В денежном выражении объем рынка составил порядка $600-620 млн. По прогнозам J&P, рост рынка интернет-рекламы в 2009 году составит 16-18%.
|Рынок интернет-рекламы в России 2008-2010 гг.
Что касается рекламного рынка в целом, то тут с наступлением кризиса в IV квартале 2008 года ситуация довольно резко переменилась. Так, по оценке J'son & Partners, темп роста российского рынка рекламы в 2008 году опустился до уровня 18%. Общий объем рынка в 2008 году вырос на 1,6 млрд. долларов (в 2007 году по отношению к 2006 году рост был $2,3 млрд.) и составил 10,4 млрд. долларов США.
В текущем году интернет-реклама — единственное направление, которое ожидает рост. Об этом заявляют 43% опрошенных рекламодателей. По данным исследования IMHO VI, сократить на нее расходы решили лишь 2%, порядка трети оставляют все на прежнем уровне. На ТВ, главного конкурента рекламы в сети, в 2008 году готова увеличить расходы пятая часть рекламодателей, десятая — сократить, примерно треть собирается оставить все на прежнем уровне. В наружке и рекламе в прессе все не так благоприятно: затраты активно сокращаются, рост минимален, большинство рекламодателей затрудняются сказать что с этими направлениями рекламы делать в дальнейшем. При общем спаде российского рекламного рынка в конце 2008-го, доля Интернет-рекламы выросла до 5,7%.
|Прогнозы затрат на разные виды рекламы в 2009 году
Основными направлениями интернет-рекламы в Рунете продолжают оставаться контекстная (тематические ссылки в результатах поиска и на профильных ресурсах) и медийная (баннеры, всплывающие окна и другие форматы) реклама. Видеореклама, SMO и SEO-продвижение, PR в Интернете и прочие направления, хотя и набирают обороты, но до лидеров им еще очень далеко.
По оценке MindShare Interaction, на контекстную рекламу в 2008 году пришлась большая часть выделяемых на Интернет бюджетов: этот сегмент вырос на 61% и составил 8,9 млрд. рублей.
|Распределение по видам интернет-рекламы, 2008-2010 гг.
Согласно исследованию J'son & Partners, в 2008 году доля контекстной рекламы составила 58-59%. Эксперты компании прогнозируют, что в первом квартале 2009г. данный показатель увеличится до 62-65%, при этом его рост продолжится до конца года.
По словам Алексея Басова, генерального директора компании «Бегун», контекстная реклама по-прежнему является самым быстрорастущим рекламным сегментом, но уже не будет показывать такого стремительного роста, как в прошлые годы: связано это, в первую очередь со зрелостью рынка и влиянием экономического кризиса. "Когда рынок достигает таких объемов, он уже физически не может расти на 100%. По нашим оценкам, в 2009 году его рост не превысит 30%. При этом 30% — это предельный показатель роста".
Что касается рынка медийной рекламы, то Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) приводит следующие данные: рост составил 32% с 5,7 до 7,5 млрд. руб. Консолидированная оценка рынка контекстной рекламы ведущими игроками отрасли составляет 330-350 миллионов долларов.
По версии MindShare Interaction, объем сегмента медийной интернет-рекламы в 2008 году вырос до 5,8 млрд. рублей, т.е. на 45%.
В то же время агентство AdWatch оценивает рынок медийной интернет-рекламы в 6,61 млрд. рублей. Согласно их официальному отчету, прибыль по сравнению с 2007 годом увеличилась на 35%. Совокупный объем рынка медийной интернет-рекламы, по мнению экспертов AdWatch, в 2009 году достигнет 8,3 млрд. рублей.
Директор отдела исследований Интернета Аналитического Центра Видео Интернешнл Мария Папантиму в целом согласна с оценкой АКАР по рынку медийной интернет-рекламы — 7,5 млрд.руб. с НДС. При расчете итоговой оценки АКАР сопоставляет данные от разных экспертов, в том числе от MindShare Interaction и AdWatch. В то же время Мария отмечает, что система сбора и анализа данных от экспертов, существующая в АКАР в настоящее время, не идеальна и требует усовершенствования. Она считает, что участникам рекламного рынка интернета необходимо сформировать индустриальный комитет и выносить единую оценку рынка.
В целом, по версии J&P, при росте рынка Интернет-рекламы в 2009 году в 16-18%, рост сегмента контекстной рекламы ожидается с темпами в 30%, объемы же медийной рекламы уменьшатся с темпом снижения 2%.
Аркадий Морейнис, директор по разработке и развитию проектов "Рамблер Медиа" считает, что в условиях кризиса рекламный процесс имеет одну интересную особенность: рекламодатели начинают искать способы оперативной дешевой и действенной рекламы. "И вполне понятно их обращение к Интернету как одному из самых эффективных средств по соотношению затрат и результата", — говорит он. Поэтому в 2009 году ожидается продолжение роста рынка интернет-рекламы, причем доля контекстной рекламы будет постепенно увеличиваться.
Ведущие селлеры, рекламодатели и отрасли рынка интернет-рекламы
Что касается разделения рынка между селлерами, то, несмотря на факт, что рынок контекстной рекламы растет ощутимей и быстрей, особой конкуренции на нем не выявлено: по данным компании Icontext, Yandex занимает 72% рынка. «Бегун», вошедший в состав «Rambler Холдинг», уверенно удерживает долю в 20%. На долю Google AdWords и прочих игроков остается 8% рынка. Таким образом, диспозиция игроков на рынке контекстной рекламы не меняется.
|Крупнейшие селлеры интернет-рекламы в России
В сегменте медийной рекламы игроков больше. По данным АЦВИ, основные игроки рынка данного вида рекламы — IMHO VI и Index20, удерживающие почти половину рынка.
Что касается основных рекламодателей, то на их присутствие в сети также повлияли кризисные явления экономки в конце 2008 года. В четвертом квартале 2008 года сервис «Бегун» зафиксировал замедление рекламной активности. Наиболее явно на финансовый кризис отреагировали банковский сектор, недвижимость и автомобильная индустрия.
По словам Виктории Алиевой, главного аналитика компании «Бегун», несмотря на отмечаемый спад автомобильной тематики в контекстной рекламе, она все равно остается лидером по тратам. Второе место занимают промышленные товары, а с разрывом в 1,7% третье место приходится на финансовые услуги. С другой стороны, именно "финансовые услуги" — самая большая ставка за 2008 год, разделяемая по лидерству с услугами по клинингу.
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Топ-10 категорий по затратам рекламодателей
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Топ-10 категорий по ставкам
Основные тематики и ставки в контекстной рекламе в 2008 году (по версии сервиса «Бегун»)
В условиях кризиса, комментирует Виктория, ожидается рост тематики "Промышленные товары": именно в этой сфере наиболее заметна тенденция перераспределения бюджетов из других рекламных каналов в пользу Интернета. Не отстают и такие тематики как "Образование", "Досуг и отдых", "Медицина" и "Знакомства". По-прежнему очень высок спрос по сегменту "Поиск персонала" со стороны пользователей, но в условиях ухудшения конъюнктуры рынка персонала рекламодатели снизили рекламную активность, и спрос остается невостребованным.
В медийной интернет-рекламе в 2008 году лидерами по затратам остаются рекламодатели автомобильного сектора (27%). По сравнению с 2007 годом значительно увеличили присутствие в сети представители FMCG (Fast Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса) — 22% и телекоммуникаций (13%). На фоне кризиса из лидеров выбыли рекламодатели финансового сегмента, чья доля за год уменьшилась с 10% до 5%. Снизилась доля рекламы розничных сетей: если в 2007 году они претендовали на 8% рынка, то в 2008-м — всего на 6%. Продолжается увеличение присутствия в сети производителей бытовой техники (8%) — это четвертая крупнейшая категория рекламодателей.
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Топ-10 рекламодателей Рунета в медийной рекламе
Если брать лидеров рынка, то десять крупнейших заказчиков медийной рекламы в 2008-м году наращивали свои бюджеты активнее, чем все клиенты в целом. Так совокупные затраты первой десятки выросли за год до 1,452 млрд. рублей (на 77%). Доминируют в рейтинге автопроизводители и операторы сотовой связи.
Еще 1,02 млрд. руб., по расчетам AdWatch, в 2008 году было потрачено на нестандартные коммуникации в Рунете: вирусный маркетинг, спонсорские проекты, запуск специальных ресурсов для продвижения бренда, создание общественного мнения в форумах, блогах и социальных сетях. Более того, темпы роста рынка нестандартной интернет-рекламы составляют 50%. Подобными темпами в 2009 году объем нестандартных размещений может достигнуть 1,5 млрд. руб., что составит 17% от общего объема рынка рекламы в Интернете.
Эффективность интернет-рекламы
Как показывают результаты исследования IMHO VI, 93% респондентов осведомлены о преимуществах Интернета как рекламного носителя и намерены использовать их в своей работе. При более подробном рассмотрении, рекламодатели особенно отмечают следующие аспекты работы онлайн: возможность обращать свое рекламное сообщение к тщательно отобранной и изученной целевой аудитории (таргетинг) — 28% рекламодателей; возможность вести одновременно несколько спецпроектов — 15%; интерактивность — 13%.
|Наиболее привлекательные параметры интернет-рекламы с позиции рекламодателей
Таргетингу, как возможности говорить с аудиторией на понятном ей языке и предлагать только то, что может ее заинтересовать, в сети уделяется особенно много внимания. Это уже не простое разделение по полу или возрасту, так как благодаря заполнению пользователями анкет в блогах, соцсетях и на сайтах знакомств, в распоряжении рекламодателей появляется неоценимая информация — о возрасте, поле, интересах, месте жительства, любимых местах отдыха, внешности (цвет волос, например), привычках (включая вредные), любимых вещах (марка авто, напитки). Добавить сюда данные поведенческого таргетинга с соцсетей и поисковых систем — и возможности дифференциации рекламных сообщений и форматов позволяют донести нужную информацию исключительно тем пользователям, которым это может быть интересно и полезно, а значит сделать каждое обращение более эффективным и экономичным.
С точки зрения "раздражителя", интернет-реклама находится примерно на одном уровне с другими видами рекламы — 4% пользователей не раздражает ни один из видов интернет-рекламы, даже раскрывающиеся и всплывающие поп-ап окна.
|Виды рекламы, раздражающие пользователей больше всего
По данным онлайн-опроса, проведенного RUметрикой, больше всего пользователей раздражает поп-ап реклама и раскрывающиеся окна (78%), к остальным форматам пользователи толерантны, особенно по отношению к контекстной рекламе (данный вид рекламы раздражает всего 3,6% опрошенных).
Чаше всего пользователи кликают по контекстной рекламе — 12,7%, по баннерной — 11,1% респондентов. Не кликать по рекламе стараются 66% респондентов. Причем основным побуждением к переходу (клику) по рекламному объявлению в Интернете является не то, что понравилось сам баннер/объявление/ролик, на что часто указывают креативщики (всего 12,4%), а то, что заинтересовала сама информация в объявлении — 45% переходов делается по данному мотиву. А вот интерес к сайту, на который ссылается рекламное обращение, побуждает к активным действиям только порядка 10% части респондентов.
При этом, после перехода по рекламному объявлению чаще всего пользователи что то читают (новости, обзоры и т.д.) или смотрят на сайте (58%), 8% уточняют информацию (контакты, адреса, консультируются), а 3,4% в основном переходят по рекламным объявлениям для заказа товара или услуги. Так же около половины пользователей закрывали страницу браузера, когда видели не то, что ожидали.
|Действия пользователей, часто совершаемые после перехода по рекламе в Интернете
Результаты опроса RUметрики подтверждают данные других исследований: контекстная реклама в фаворе не только у рекламодателей, но и у пользователей сети — она меньше раздражает, дает больше представление о товаре и вследствие этого процент переходов у нее выше. Именно в контекстной рекламе в большей степени проявляется искусство таргетинга и предоставление рекламных объявлений определенным аудиториям. А искусная подача информации в объявлениях, как выяснилось ранее, существенный фактор удачной рекламной кампании.
С другой стороны, и это нельзя сбрасывать со счетов, медийная реклама не только реклама товара, но и бренда, имиджа компании, и здесь текстом зачастую не обойтись. Мария Папантиму (АЦВИ) говорит о том, что у медийной и контекстной рекламы одна аудитория, но разные цели. В медийной рекламе очень важна, во-первых, возможность визуального изображения товара, а во-вторых — контекст появления рекламы. Два этих фактора работают на формирование имиджа бренда, отношение к нему потребителей, запоминаемость бренда. Медийная реклама создает намерение купить товар, влияет на выбор марки в магазине. При этом не совсем корректно сравнивать эффективность медийной и контекстной рекламы по количеству кликов на рекламное сообщение. Баннеры иногда достаточно просто увидеть.
Материал проекта RUметрика.
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