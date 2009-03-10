10.03.2009

Владислав Михеев Новости «большой тройки» новости и события прошедшей недели ( 2-8 марта 2009 года)

Обзор событий прошедшей недели начнем с новостей о браузерах "большой тройки".

Несколько дней назад компания Opera Software выпустила обновленную версию своего браузера. В Opera 9.64 исправлено более дюжины недоработок, связанных с безопасностью, а также устранено несколько мелких проблем.

Наиболее существенные обновления таковы: устранена "дыра", позволявшая через специально созданный файл в формате JPEG выполнить произвольный код на компьютере жертвы, и улажена недоработка, позволявшая сторонним плагинам осуществлять кросс-доменный скриптинг. Следует упомянуть и о целом ряде исправлений, связанных с использованием SSL-сертификатов. Кроме того, теперь при работе с защищенным соединением соответствующая информация не сохраняется в кеше браузера на жестком диске.

В минувшую среду была выпущена и обновленная версия Firefox, в которой исправлено шесть уязвимостей, три из которых — критические. Также в версии 3.0.7 устранена ошибка, из-за которой у некоторых пользователей cookies исчезали до истечения срока их действия и исправлен баг с недоступностью ряда пунктов меню "Файл" после использования опции "Печать".

Начиная с данной версии, пользователям стали доступны три новые локализации Firefox, включая эстонскую. Еще четыре новые локализации представлены в виде бета-версий (могут содержать ошибки в переводе).

Кстати, столь ожидаемая многими версия Firefox 3.1, как стало известно на днях, выпущена не будет. Вернее сказать, будет, но с индексом 3.5 — таким образом разработчики хотят подчеркнуть значимость внесенных изменений и доработок. Точная дата выпуска пока не называется, но известно, что это произойдет во втором квартале. Последняя тестовая версия браузера, которая должна появиться в апреле, по всей видимости, выйдет еще в "старой" нумерации — под индексом 3.1.

Завершая тему "большой тройки".

В билде 7048 бета-версии Windows 7 пользователями была обнаружена штатная функция удаления Internet Explorer. Отсутствие браузера в дальнейшем никоим образом не сказывается на работоспособности самой системы.

Комментируя нововведение, представители "Майкрософт" подчеркивают, что помимо браузера аналогичным образом можно будет удалить Windows Media Player, Windows Media Center, Windows Search и ряд других компонентов. Удаление осуществляется через новый апплет "Панели управления" — Windows Features.

Начиная с 1997 года браузеры семейства Internet Explorer входили в состав Windows и их удаление было невозможным, а через "Панель управления" можно было удалить лишь ярлыки IE с рабочего стола и из главного меню. Есть предположения, что новые опции являются ответом компании на претензии антимонополистов.

3 марта в Стокгольме (Швеция) состоялось последнее заседание по делу The Pirate Bay. В общей сложности за две с половиной недели процесса состоялось 11 заседаний.

Напомним, что в качестве истцов выступали компании Warner Brothers, MGM, EMI, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Sony BMG и Universal, а в качестве ответчиков — администрация торрент-трекера The Pirate Bay в лице Фредерика Нейжа (Fredrik Neij), Карла Люндстрема (Carl Lundström), Петера Сунде (Peter Sunde) и Готтфрида Свартхольма (Gottfrid Swartholm).

В ходе процесса по инициативе защиты несколько раз менялись формулировки обвинений. Так, на втором заседании за отсутствием доказательств были сняты обвинения в пособничестве нарушению авторских прав.

В конечном итоге главное обвинение стало звучать несколько иначе: "пособничество обеспечению доступности материалов, защищенных авторскими правами". Слабость такой формулировки сразу же бросается в глаза: по такой логике пособником пиратов может быть признан любой поисковый сервис — тот же Google дает отличные результаты при поиске торрентов, превосходя по удобству и скорости работы внутренний поиск сервиса The Pirate Bay.

Вердикт по делу будет оглашен лишь 17 апреля. И хотя мы уже убедились в том, что сторона обвинения плохо сделала свое "домашнее задание", а свидетели защиты, напротив, выступали блестяще, предсказывать решение суда мы бы не стали. Очевидно лишь то, что в лучшем (для "Пиратской бухты") случае все обвинения будут сняты, а в худшем — ответчикам придется выплатить компенсацию в размере 13 млн долларов и провести год за решеткой.

Впрочем, какое бы решение ни принял суд, можно не сомневаться в том, что проигравшая сторона на этом не остановится и подаст апелляцию.

Тем временем в Финляндии парламент большинством голосов принял закон, позволяющий работодателям следить за перепиской сотрудников по электронной почте, если эти сотрудники подозреваются в промышленном шпионаже.

96 из 200 парламентариев проголосовали за принятие закона, а 56 — против.

Новый законопроект активно обсуждался последние несколько недель. В прессе он получил название Lex Nokia, поскольку именно эта компания выступила инициатором принятия закона. Некоторое время назад в Nokia заподозрили, что один из сотрудников занимается промышленным шпионажем в пользу китайской фирмы Huawei Technologies, однако власти на тот момент не позволили компании нарушить тайну переписки.

Впрочем, нельзя сказать, что Lex Nokia узаконивает произвол. Во-первых, собственно переписку работодатель читать по-прежнему не имеет права: он должен ограничиться изучением приложенных файлов. Во-вторых, предварительно потребуется уведомить Уполномоченного по правам на защиту персональных данных, хотя его согласия ждать не нужно.

На прошлой неделе компания Yahoo! отметила свое четырнадцатилетие.

В далеком 1994 году аспиранты Стэнфордского университета Дэвид Файло (David Filo) и Джерри Янг (Jerry Yang) запустили веб-проект, представлявший собой каталог сайтов. Год спустя, оценив перспективы проекта, они переименовали сайт в Yahoo! и зарегистрировали одноименную корпорацию.

Согласно официальной версии, название компании является акронимом от фразы "Еще один иерархический дружественный оракул" (Yet Another Hierarchical Officious Oracle). Ну а поскольку на момент регистрации корпорации торговая марка Yahoo уже принадлежала одному из производителей продуктов питания, к аббревиатуре пришлось добавить восклицательный знак.

В 1997 году Yahoo! приобрела один из первых бесплатных почтовых сервисов, а еще два года спустя открыла собственную службу обмена мгновенными сообщениями.

В 2004 году корпорация отказалась от использования поиска Google и предложила пользователям свои поисковые технологии. На сегодняшний день поисковик Yahoo! является вторым в мире по популярности: он заметно отстает от Google, однако сильно опережает все остальные. Если говорить о конкретных цифрах, то, по данным на конец прошлого года, рыночная доля поискового сервиса Yahoo! составляет 10,06 процента.

Ну и последняя новость, о которой мы хотели упомянуть.

В минувший понедельник стало известно, что глава ICANN Пол Туми (Paul Twomey) отказался продлевать свой контракт и вскоре покинет корпорацию.

Некоммерческую корпорацию, отвечающую за распределение адресного пространства в Интернете, Туми возглавлял с 2003 года. Свой уход с постов президента и исполнительного директора он объясняет желанием сменить работу, например, заняв руководящую должность в частном или международном секторе.

Хотя контракт Пола Туми истекает 1 июля, он уже объявил о своем намерении остаться на посту до конца года, чтобы помочь будущему руководителю ICANN, имя которого пока не названо, войти в курс дела.

Напомним, что годом раньше корпорацию ICANN покинул также Винтон Серф (Vinton «Vint» Cerf), "отец Интернета", один из разработчиков протокола TCP/IP.



