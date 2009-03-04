04.03.2009

Марат Давлетханов Руметрика: российский рынок труда в Интернете — на одну вакансию приходится 3,7 резюме

RUметрика провела исследование рынка труда в Интернете. Особое внимание уделяется рекрутинговым сайтам Рунета, их посещаемости и эффективности как с позиции соискателей, так и работодателей.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОНЛАЙН-РЕКРУТМЕНТА В РОССИИ

Рост рынка онлайн-рекрутмента в последние годы составил порядка 40-50% в год, а в 2008 году его объем составил $25-30 млн.

За год посещаемость сайтов для поиска работы и сотрудников увеличилась почти в два раза.

Количество активных сайтов категории "Работа" в 2009 году достигло 3475.

Среди работодателей самый популярный рекрутинговый ресурс Рунета — HeadHunter.ru.

Самый посещаемый в начале 2009 года рекрутинговый сайт — Работа@Mail.ru.

Наиболее эффективный сайт для поиска работы, по мнению пользователей, — Job.ru.

РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ НА РУБЕЖЕ 2008-2009 гг.

Рост рынка онлайн-рекрутмента в последние несколько лет составлял 40-50% в год. Отчасти по инерции, отчасти от того, что кризисные явления в экономике, повлиявшие и на сферу рекрутмента, наступили в конце года, рост рынка в 2008 году сохранился на прежнем уровне и составил примерно $25-30 млн. Такие цифры были озвучены руководителем проекта «Рамблер-Вакансии» Дмитрием Ильиным, давшим интервью специально для проекта RUметрика. В наступившем 2009-м, по его мнению, рост рынка вряд ли произойдет. Поиск персонала в Сети, равно как и в офлайне, оказался серьезно подвержен кризису: работодатели сокращают штат, оптимизируют расходы на персонал, на привлечение кадров вообще, стараются искать сотрудников своими силами, через знакомых и рекомендации — благо предложение рабочей силы многократно возросло.

По данным Liveinternet, посещаемость рекрутинговых сайтов осенью-зимой 2008-2009 гг. существенно выросла по отношению к суточной аудитории предыдущего периода. Сентябрьский рост составил 25% к показателям августа, в октябре-ноябре суточная аудитория выросла еще на 11%. В декабре по причинам сезонности, близости праздников и некоторого затишья на рынке посещаемость снизилась, однако в январе рост возобновился и продолжается по сей день. В январе насчитывалось 965 тыс. пользователей рекрутинговых сайтов, в феврале текущего года — уже 1,2 миллиона.

Год назад посещаемость работных сайтов была почти в два раза меньше и составляла примерно 577 тыс. за три месяца. В январе 2008-го на эти ресурсы заходило 570 тыс. человек, в феврале — 651 тыс. Просмотров на человека выходило около 15. Причем, по данным Rambler's Тор100, количество активных сайтов категории "Работа" в 2009 году достигло 3475.

В целом следует отметить, что на состояние рынка труда в Интернете кризисные явления в экономике повлияли ничуть не меньше, чем на рынок труда в общем. Если год назад наблюдался ощутимый дефицит специалистов, предложений по ряду специальностей было больше чем соискателей, то сегодня ситуация коренным образом переменилась. Массовые сокращения конца осени — начала зимы наполнили рынок труда огромным количеством людей различной квалификации, ищущих работу по разным специальностям. Число вакансий, напротив, существенно сократилось. Так, по данным проекта «Улов умов», соотношение предложения и спроса сегодня составляет в среднем 3,7 резюме к 1 активной вакансии.

Индекс HeadHunter — соотношение числа резюме к количеству вакансий. Если соотношение больше 1, то предложение (количество резюме) превышает спрос (количество вакансий). Если меньше 1, то спрос превышает предложение

По данным HeadHunter , на фоне преобладания числа резюме в целом на рынке существует ряд отраслей, в которых предложение в начале года превысило спрос. Вакансий больше, чем в резюме в сферах консультирования, управления персоналом, строительства, банкинга, а также разного рода продажах, финансах, ИТ и услугах административного персонала.

Осенью 2008 года по всем сферам количество резюме было больше числа вакансий. Особенно велики были показатели по количеству предложений сотрудников для начала карьеры (студенты), далее следовали высший менеджмент и управление персоналом.

Причем аналитики сферы трудоустройства подчеркивают: кризис внес свои коррективы, определив трудоизбыточные и дефицитные специальности. Из-за резкого падения спроса на некоторые профессии и увеличения числа размещаемых резюме часть некогда дефицитных специальностей перешла в трудоизбыточные — рынок оказался переполнен. Самый большой избыток резюме на конец 2008 года наблюдается по таким специальностям, как "директор по персоналу" (14,4), "финансовый управляющий" и "PR-менеджер" (11,46 и 9,66 соответственно).

Наиболее дефицитными по итогам 2008 года оказались специалисты по информационным технологиям, в сферах страхования и медицины, где высококвалифицированные работники востребованы всегда, вне зависимости от состояния экономики в целом и рынка труда в частности. Кроме того, по данным проекта «Улов умов», кризисные явления в российской экономике мало затронули компании, связанные с сектором питания, продаж и недвижимости, — преимущественно из-за сдельной формы оплаты труда либо сильной текучки персонала.

РЕКРУТИНГОВЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ

Интернет в силу оперативности и удобства обратной связи в последнее время завоевывает все большую популярность для поиска работы и сотрудников.

С позиции работодателей более 90% голосов собрал ресурс HeadHunter.ru — по качеству сервиса и количеству кандидатов он не сдает позиций с 2005 года. Кроме того, если несколько лет назад компании, как правило, размещали вакансии на нескольких сайтах (до 10 адресов в 2001-2006 гг.), то в последнее время намечаются тенденция выбора определенного ресурса и дальнейшая работа только с ним. Именно HeadHunter.ru в данном случае чаще всего выбирается "любимым сайтом".

Вторым по популярности среди работодателей назван ресурс Job.ru, третьим с 60% голосов выбран сайт Rabota.ru. Superjob.ru, Zarplata.ru и Joblist.ru замыкают шестерку крупнейших и самых популярных рекрутинговых сайтов Рунета среди компаний, размещающих на них вакансии. Около 75% выбравших их организаций признались, что стараются охватить если не все одновременно, то 2-3 сайта обязательно. Конкуренция между названными ресурсами и десятками более мелких игроков рынка влечет за собой усовершенствование технологий поиска, от которой выигрывают и работодатели, и соискатели.

Самыми популярными среди пользователей остаются рекрутинговые сайты, аккумулирующие большинство вакансий и резюме. В ТОП20 работных сайтов их насчитывается 15 и 14 позиций в 2008 и 2009 гг. Пятерка лидеров из их числа за год несколько изменилась: первое место по посещаемости в 2009 году занял ресурс Работа@Mail.ru, популярность остальных участников несколько видоизменилась, перемешав их между собой.

Оставшиеся места делят между собой фрилансерские ресурсы и Job-сообщества. Из числа первых в нынешнем году на первые позиции вышел ресурс Free-lance.ru, тогда как год назад самым посещаемым фрилансерским проектом был Weblancer.net. По мнению Дмитрия Ильина, руководителя проекта «Рамблер-Вакансии», в 2009 году следует ожидать некоторого роста популярности данных ресурсов: в свете оптимизации расходов рекламодателей возможно увеличение вакансий удаленных сотрудников и совместителей/фрилансеров. Но вряд ли рост будет существенным — количество позиций, по которым можно доверить работу не полностью контролируемому работодателем сотруднику, сильно ограничено. За редким исключением, это неквалифицированная или малоквалифицированная трудовая деятельность, а для поиска таких сотрудников платными услугами компании пользуются редко.

За тот же год в двадцатке лидеров появились несколько job-агрегаторов и сервис рекомендаций FunkyJob. В прошлом году в рейтинге участвовали ныне в нем отсутствующие сайт для HR-специалистов «Кадровик.ру» и кадровое агентство Profy.ru. Это в некоторой степени свидетельствует о развитии и цивилизованности рынка, а также отсутствии прямого ажиотажа, который настиг рынок онлайн-вакансий сегодня. В нынешней ситуации, пока количество резюме превышает число вакансий, о возвращении в рейтинг ресурсов, заточенных скорее на работодателей, нежели ищущих работу, маловероятно.

Любопытно проследить, какие именно из самых посещаемых рекрутинговых ресурсов оказались наиболее эффективны для поиска работы с точки зрения самих пользователей. Так, респонденты онлайн-опроса, проведенного RUметрикой, отметили сайт Job.ru как наиболее эффективный — через него нашли работу более трети опрошенных. Год назад этот ресурс был на втором месте по посещаемости, сейчас спустился на пятую позицию, потеряв за год около тысячи посетителей.

Superjob.ru, устроивший четвертую часть опрошенных, сохранил свою позицию в качестве третьего по посещаемости ресурса. Rabota.ru, оказавшаяся полезной для 23% респондентов, сегодня занимает второе место по посещаемости в Рунете, год назад была четвертой и за это время приобрела более 100 тыс. посетителей. HeadHunter, с 23%-ной эффективностью среди участвовавших в опросе, опустился с первой позиции в начале 2008 года на четвертую в 2009-м.

Лидер посещений, «Работа@Mail.ru», насчитывавший всего 17 тыс. посетителей в месяц, за год увеличил число пользователей почти в 12 раз. Что касается его эффективности, то на данный момент этому ресурсу отдали предпочтение всего 8% ответивших, что, возможно, связано с "молодостью" ресурса и тем, что многим еще не довелось воспользоваться его услугами. Ресурс Zarplata.ru, равно как и Superjob.ru, удержал позицию в рейтинге посещаемости, немало приобретя в количестве пользователей, и считается более-менее эффективным в вопросах поиска места работы: ему благодарны 11% ответивших.

В целом следует отметить, что поиск работы в условиях кризиса, частых и массовых сокращений, дефицита вакансий резко изменился по сравнению с показателями прошлого года. Общие тенденции рынка повлияли и на онлайновый рекрутмент. Вакансий стало меньше, квалифицированные специалисты, не подвергшиеся сокращениям, держатся за имеющиеся места и доход, предпочитая не рисковать и не искать более перспективные варианты. А именно они, как показывает практика, составляли большую часть продуктивной аудитории сайтов по поиску работы.

Материал проекта RUметрика.

