|Статьи
|Новости
|Контакты
|
|
|
04.03.2009
RUметрика провела исследование рынка труда в Интернете. Особое внимание уделяется рекрутинговым сайтам Рунета, их посещаемости и эффективности как с позиции соискателей, так и работодателей.
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОНЛАЙН-РЕКРУТМЕНТА В РОССИИ
- Рост рынка онлайн-рекрутмента в последние годы составил порядка 40-50% в год, а в 2008 году его объем составил $25-30 млн.
- За год посещаемость сайтов для поиска работы и сотрудников увеличилась почти в два раза.
- Количество активных сайтов категории "Работа" в 2009 году достигло 3475.
- Среди работодателей самый популярный рекрутинговый ресурс Рунета — HeadHunter.ru.
- Самый посещаемый в начале 2009 года рекрутинговый сайт — Работа@Mail.ru.
- Наиболее эффективный сайт для поиска работы, по мнению пользователей, — Job.ru.
РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ НА РУБЕЖЕ 2008-2009 гг.
РЫНОК ТРУДА В РОССИЙСКОМ ИНТЕРНЕТЕ НА РУБЕЖЕ 2008-2009 гг.
Рост рынка онлайн-рекрутмента в последние несколько лет составлял 40-50% в год. Отчасти по инерции, отчасти от того, что кризисные явления в экономике, повлиявшие и на сферу рекрутмента, наступили в конце года, рост рынка в 2008 году сохранился на прежнем уровне и составил примерно $25-30 млн. Такие цифры были озвучены руководителем проекта «Рамблер-Вакансии» Дмитрием Ильиным, давшим интервью специально для проекта RUметрика. В наступившем 2009-м, по его мнению, рост рынка вряд ли произойдет. Поиск персонала в Сети, равно как и в офлайне, оказался серьезно подвержен кризису: работодатели сокращают штат, оптимизируют расходы на персонал, на привлечение кадров вообще, стараются искать сотрудников своими силами, через знакомых и рекомендации — благо предложение рабочей силы многократно возросло.
По данным Liveinternet, посещаемость рекрутинговых сайтов осенью-зимой 2008-2009 гг. существенно выросла по отношению к суточной аудитории предыдущего периода. Сентябрьский рост составил 25% к показателям августа, в октябре-ноябре суточная аудитория выросла еще на 11%. В декабре по причинам сезонности, близости праздников и некоторого затишья на рынке посещаемость снизилась, однако в январе рост возобновился и продолжается по сей день. В январе насчитывалось 965 тыс. пользователей рекрутинговых сайтов, в феврале текущего года — уже 1,2 миллиона.
|Рост сектора «Работа» в Рунете
Год назад посещаемость работных сайтов была почти в два раза меньше и составляла примерно 577 тыс. за три месяца. В январе 2008-го на эти ресурсы заходило 570 тыс. человек, в феврале — 651 тыс. Просмотров на человека выходило около 15. Причем, по данным Rambler's Тор100, количество активных сайтов категории "Работа" в 2009 году достигло 3475.
|Динамика сайтов категории «Работа» в рейтинге «Рамблер ТОП 100»
В целом следует отметить, что на состояние рынка труда в Интернете кризисные явления в экономике повлияли ничуть не меньше, чем на рынок труда в общем. Если год назад наблюдался ощутимый дефицит специалистов, предложений по ряду специальностей было больше чем соискателей, то сегодня ситуация коренным образом переменилась. Массовые сокращения конца осени — начала зимы наполнили рынок труда огромным количеством людей различной квалификации, ищущих работу по разным специальностям. Число вакансий, напротив, существенно сократилось. Так, по данным проекта «Улов умов», соотношение предложения и спроса сегодня составляет в среднем 3,7 резюме к 1 активной вакансии.
|Соотношение спроса и предложения на рынке труда осенью-зимой 2008-2009 гг.
Осенью 2008 года по всем сферам количество резюме было больше числа вакансий. Особенно велики были показатели по количеству предложений сотрудников для начала карьеры (студенты), далее следовали высший менеджмент и управление персоналом.
Причем аналитики сферы трудоустройства подчеркивают: кризис внес свои коррективы, определив трудоизбыточные и дефицитные специальности. Из-за резкого падения спроса на некоторые профессии и увеличения числа размещаемых резюме часть некогда дефицитных специальностей перешла в трудоизбыточные — рынок оказался переполнен. Самый большой избыток резюме на конец 2008 года наблюдается по таким специальностям, как "директор по персоналу" (14,4), "финансовый управляющий" и "PR-менеджер" (11,46 и 9,66 соответственно).
Наиболее дефицитными по итогам 2008 года оказались специалисты по информационным технологиям, в сферах страхования и медицины, где высококвалифицированные работники востребованы всегда, вне зависимости от состояния экономики в целом и рынка труда в частности. Кроме того, по данным проекта «Улов умов», кризисные явления в российской экономике мало затронули компании, связанные с сектором питания, продаж и недвижимости, — преимущественно из-за сдельной формы оплаты труда либо сильной текучки персонала.
РЕКРУТИНГОВЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
РЕКРУТИНГОВЫЕ ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
Интернет в силу оперативности и удобства обратной связи в последнее время завоевывает все большую популярность для поиска работы и сотрудников.
С позиции работодателей более 90% голосов собрал ресурс HeadHunter.ru — по качеству сервиса и количеству кандидатов он не сдает позиций с 2005 года. Кроме того, если несколько лет назад компании, как правило, размещали вакансии на нескольких сайтах (до 10 адресов в 2001-2006 гг.), то в последнее время намечаются тенденция выбора определенного ресурса и дальнейшая работа только с ним. Именно HeadHunter.ru в данном случае чаще всего выбирается "любимым сайтом".
Вторым по популярности среди работодателей назван ресурс Job.ru, третьим с 60% голосов выбран сайт Rabota.ru. Superjob.ru, Zarplata.ru и Joblist.ru замыкают шестерку крупнейших и самых популярных рекрутинговых сайтов Рунета среди компаний, размещающих на них вакансии. Около 75% выбравших их организаций признались, что стараются охватить если не все одновременно, то 2-3 сайта обязательно. Конкуренция между названными ресурсами и десятками более мелких игроков рынка влечет за собой усовершенствование технологий поиска, от которой выигрывают и работодатели, и соискатели.
Самыми популярными среди пользователей остаются рекрутинговые сайты, аккумулирующие большинство вакансий и резюме. В ТОП20 работных сайтов их насчитывается 15 и 14 позиций в 2008 и 2009 гг. Пятерка лидеров из их числа за год несколько изменилась: первое место по посещаемости в 2009 году занял ресурс Работа@Mail.ru, популярность остальных участников несколько видоизменилась, перемешав их между собой.
|ТОП20 JOB-сайтов в начале 2008 и 2009 гг.
Оставшиеся места делят между собой фрилансерские ресурсы и Job-сообщества. Из числа первых в нынешнем году на первые позиции вышел ресурс Free-lance.ru, тогда как год назад самым посещаемым фрилансерским проектом был Weblancer.net. По мнению Дмитрия Ильина, руководителя проекта «Рамблер-Вакансии», в 2009 году следует ожидать некоторого роста популярности данных ресурсов: в свете оптимизации расходов рекламодателей возможно увеличение вакансий удаленных сотрудников и совместителей/фрилансеров. Но вряд ли рост будет существенным — количество позиций, по которым можно доверить работу не полностью контролируемому работодателем сотруднику, сильно ограничено. За редким исключением, это неквалифицированная или малоквалифицированная трудовая деятельность, а для поиска таких сотрудников платными услугами компании пользуются редко.
За тот же год в двадцатке лидеров появились несколько job-агрегаторов и сервис рекомендаций FunkyJob. В прошлом году в рейтинге участвовали ныне в нем отсутствующие сайт для HR-специалистов «Кадровик.ру» и кадровое агентство Profy.ru. Это в некоторой степени свидетельствует о развитии и цивилизованности рынка, а также отсутствии прямого ажиотажа, который настиг рынок онлайн-вакансий сегодня. В нынешней ситуации, пока количество резюме превышает число вакансий, о возвращении в рейтинг ресурсов, заточенных скорее на работодателей, нежели ищущих работу, маловероятно.
Любопытно проследить, какие именно из самых посещаемых рекрутинговых ресурсов оказались наиболее эффективны для поиска работы с точки зрения самих пользователей. Так, респонденты онлайн-опроса, проведенного RUметрикой, отметили сайт Job.ru как наиболее эффективный — через него нашли работу более трети опрошенных. Год назад этот ресурс был на втором месте по посещаемости, сейчас спустился на пятую позицию, потеряв за год около тысячи посетителей.
|Ресурсы, которые помогли пользователям при последнем трудоустройстве
Superjob.ru, устроивший четвертую часть опрошенных, сохранил свою позицию в качестве третьего по посещаемости ресурса. Rabota.ru, оказавшаяся полезной для 23% респондентов, сегодня занимает второе место по посещаемости в Рунете, год назад была четвертой и за это время приобрела более 100 тыс. посетителей. HeadHunter, с 23%-ной эффективностью среди участвовавших в опросе, опустился с первой позиции в начале 2008 года на четвертую в 2009-м.
Лидер посещений, «Работа@Mail.ru», насчитывавший всего 17 тыс. посетителей в месяц, за год увеличил число пользователей почти в 12 раз. Что касается его эффективности, то на данный момент этому ресурсу отдали предпочтение всего 8% ответивших, что, возможно, связано с "молодостью" ресурса и тем, что многим еще не довелось воспользоваться его услугами. Ресурс Zarplata.ru, равно как и Superjob.ru, удержал позицию в рейтинге посещаемости, немало приобретя в количестве пользователей, и считается более-менее эффективным в вопросах поиска места работы: ему благодарны 11% ответивших.
В целом следует отметить, что поиск работы в условиях кризиса, частых и массовых сокращений, дефицита вакансий резко изменился по сравнению с показателями прошлого года. Общие тенденции рынка повлияли и на онлайновый рекрутмент. Вакансий стало меньше, квалифицированные специалисты, не подвергшиеся сокращениям, держатся за имеющиеся места и доход, предпочитая не рисковать и не искать более перспективные варианты. А именно они, как показывает практика, составляли большую часть продуктивной аудитории сайтов по поиску работы.
Материал проекта RUметрика.
Скоро на сайте
-
WordpressСерия статей о плагинах к движку WordPrress
-
AJAXПроекты и продукты, ориентированные на AJAX
-
Новые сервисы GoogleОбзор новых сервисов Google
Copyright © 2003—2016 Все права защищены
При использовании материалов сайта ссылка на hostinfo.ru обязательна