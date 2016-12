Все статьи | События 02.03.2009

Владислав Михеев Суд над The Pirate Bay: вторая неделя новости и события прошедшей недели ( 23 февраля — 1 марта 2009 года) В Швеции продолжается суд над администрацией торрент-трекера The Pirate Bay. В качестве свидетеля обвинения выступил адвокат Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI) Магнус Мортенссон (Magnus Mårtensson). Адвокат представил суду целый ряд скриншотов, которые были сделаны им при попытке скачать несколько музыкальных альбомов, защищенных авторскими правами и незаконно распространяемых при помощи трекера. В ответ на вопрос защиты о том, была ли в торрент-клиенте включена опция DHT, Мортенссон ответил положительно, что свело ценность его доказательств к нулю, поскольку использование DHT, как известно, позволяет обойтись без обращений к трекеру. Адвокату IFPI пришлось признать, что у него нет оснований для утверждения, что при скачивании альбомов использовался трекер The Pirate Bay. После перерыва в заседании был вызван бывший представитель антипиратского подразделения полиции Магнус Нильссон (Magnus Nilsson). Он рассказал суду о том, как в ходе сбора улик он скачивал игры и кинофильмы с использованием торрентов, загруженных с The Pirate Bay. Нильссон заявил, что значительная часть скачанного им контента распространяется незаконно. Однако в ответ на вопрос защиты свидетель вынужден был признать, что не располагает никакими документами, которые бы свидетельствовали о том, что означенные материалы и в самом деле защищены копирайтом. Кроме того, Нильссон, как и Мортенссон, признал, что не имеет доказательств в пользу того, что в передаче файлов каким-либо образом был задействован трекер The Pirate Bay. На заседании в среду слово было предоставлено свидетелям обвинения, а именно Тобиасу Андерссону (Tobias Andersson) из антипиратского подразделения полиции и руководителю IFPI Джону Кеннеди (John Kennedy). Заявления этих свидетелей, если попытаться передать их вкратце, сводились к тому, что файлообмен является причиной упадка в звукозаписывающей индустрии: снижаются продажи легальной аудиопродукции, а значит, меньше средств остается на поддержку исполнителей и раскрутку новых "звезд". Подобные обвинения звучат довольно обоснованно и логично, но только в том случае, если не знать истории вопроса. Дело в том, что в точности то же самое говорилось представителями звукозаписывающих компаний и несколько десятилетий назад, когда в продаже появились первые кассетные магнитофоны. Не лишним будет вспомнить и о том, что в начале 80-х годов прошлого века кинокомпания Universal подала иск против производителя первых видеомагнитофонов, пытаясь обвинить последних в пособничестве нарушению авторских прав. Верховный суд США, однако, постановил, что видеомагнитофоны вполне допустимо использовать в домашних условиях для личных нужд. И лишь годы спустя киношникам пришло в голову, что на этом можно неплохо заработать: впоследствии продажа видеокассет стала для них одной из самых серьезных статей дохода. Но, похоже, история ничему не научила нынешних истцов по делу The Pirate Bay: вместо того чтобы попытаться изыскать способ использования файлообмена для повышения собственных доходов, они пытаются ему тем или иным способом воспрепятствовать. В 1970-е годы утверждалось, будто аудиокассеты вредят звукозаписывающей индустрии На заседании, состоявшемся в четверг, наибольший интерес вызвал допрос профессора Роджера Уоллиса (Roger Wallis), председателя Шведского союза композиторов популярной музыки, выступавшего в качестве свидетеля защиты. Отвечая на вопросы адвокатов, Уоллис напомнил суду о противодействии представителей звукозаписывающей индустрии распространению домашних звукозаписывающих устройств в 1970-е годы. Когда был задан вопрос о возможном влиянии числа скачиваний на объемы продаж материалов, защищенных авторскими правами, профессор ответил, что в действительности файлообмен положительно сказывается на продажах билетов на "живые" концерты. Кроме того, Уоллис сослался на результаты исследования, демонстрирующего, что люди, скачивающие музыку, являются также более активными покупателями компакт-дисков. Не был обойден вниманием и рост дохода кинокомпаний, имеющий место, несмотря на растущий интерес к файлообмену. После таких высказываний юристы, представляющие в суде сторону обвинения, позволили себе усомниться в квалификации профессора. Однако на прозвучавший вопрос о том, как именно Уоллис получил свое звание, поступил лишь раздраженный ответ: "Вы умеете пользоваться Google? Мою биографию можно найти без проблем". По завершении допроса у профессора поинтересовались, что он хотел бы получить в качестве компенсации за участие в процессе. "Пришлите моей жене букет цветов", — отшутился г-н Уоллис. Шутка была воспринята поклонниками The Pirate Bay очень серьезно, и, благодаря немедленно созданной в одной из известных социальных сетей группе, всего за два дня супруга профессора получила цветов, шоколадных конфет и мелких подарков на общую сумму порядка 4100 евро. Подарки эти были более чем уместны, если учесть, что в эти дни супруги отмечают тридцать восьмую годовщину семейной жизни. Предполагается, что решение по делу The Pirate Bay будет вынесено на следующей неделе во вторник. Роджер Уоллис с супругой и цветами, полученными от «пиратов» К остальным новостям недели. Компания Apple представила публичную бета-версию браузера Safari 4. Пользователи Windows и Mac OS X уже могут скачать программу с официального сайта компании. Главное отличие Safari 4 — новый движок Nitro, благодаря которому браузер превосходит по производительности все продукты конкурентов, включая, как утверждают в Apple, и Google Chrome. Говоря более конкретно, обработка JavaScript в Safari происходит в 30 раз быстрее, чем в Internet Explorer 7, и примерно в три раза быстрее, чем в текущей версии Firefox 3. Среди нововведений следует также выделить режим Top Sites, благодаря которому пользователь в один клик может перейти на один из наиболее часто посещаемых сайтов, и функцию Cower Flow, позволяющую просматривать закладки и историю в виде полностраничных скриншотов. Вкладки теперь вынесены в верхнюю часть окна, подобно тому, как это реализовано в Google Chrome. Windows-пользователи наверняка заметят, что обновленный браузер использует систему рендеринга шрифтов Windows, да и в целом выглядит в операционных системах от "Майкрософт" чуть более органично. Как говорят разработчики, Safari 4 стал первым браузером, который полностью проходит тест Acid 3. Однако нельзя не отметить, что альфа-версия норвежского браузера Opera 10, уже некоторое время доступная для скачивания, при прохождении этого теста также "выбивает" 100 баллов из 100 возможных. Safari 4: Top Sites На минувшей неделе компания Adobe выпустила обновление для плеера Flash. В новой версии исправлено пять уязвимостей, среди которых имеются и довольно серьезные. Так, некоторые из этих "дыр" могли быть использованы злоумышленниками для несанкционированной установки злонамеренного ПО. Чтобы проверить, какая версия плеера Flash установлена у вас в данный момент, можно воспользоваться этой ссылкой. Flash-плеер версии 10.0.12.36 или более ранних версий следует обновить в обязательном порядке. Пользователям Windows, использующим Internet Explorer наряду с другими браузерами (Firefox, Opera, Chrome или Safari), придется обновиться дважды, зайдя по данной ссылке сначала из-под Internet Explorer, а затем из-под другого браузера. Ну а пока в Adobe латают "дыры", сотрудники компании "Майкрософт" приступили к разработке принципиально нового браузера, который теоретически способен обеспечить высокий уровень безопасности, несмотря на любые уязвимости в плагинах сторонних разработчиков. Разработка известна под кодовым названием Gazelle. Как известно, в браузере Google Chrome для каждой вкладки создается изолированный процесс, проблемы в работе которого не влияют на работу остальных процессов. Разработчики Gazelle пошли несколько дальше и изолировали друг от друга не только процессы вкладок, но и процессы отдельных фреймов и плагинов, что предоставляет дополнительные возможности по блокированию вредоносного контента. Наиболее же существенное отличие разработки состоит в том, что все эти процессы взаимодействуют не с операционной системой, а с ядром браузера, что, собственно, и позволяет повысить уровень безопасности. Пока Gazelle существует лишь на правах прототипа. На данный момент написано 5000 строк кода ядра, а остальные компоненты браузера заимствованы разработчиками у Internet Explorer. Тестирование прототипа на двадцатке наиболее популярных веб-сайтов показало, что Gazelle в своем нынешнем виде работает несколько медленнее, чем Internet Explorer. Началось тестирование онлайн-игры Quake Live Вечером 24 февраля началось открытое бета-тестирование браузерной версии Quake — об этом сообщают разработчики на форуме проекта. Quake Live основана на Quake III Arena — культовом шутере, выпущенном компанией id Software в конце прошлого века. Онлайновая версия игры доступна совершенно бесплатно — чтобы начать игру, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и скачать небольшой плагин. Однако, чтобы сайт не утратил работоспособности из-за перегрузок, вызванных повышенным интересом к проекту, значительное число зарегистрировавшихся пользователей пока ставят в "список ожидания", не предоставляя доступа к сайту. Кроме того, администрация признает существование проблемы с восстановлением утраченного пользовательского пароля и наличие ряда других багов. Отметим также, что, хотя игра и является бесплатной, ее создателей никак нельзя упрекнуть в альтруизме: доход планируется получать за счет рекламы, размещаемой внутри игры.







