24.02.2009

Владислав Михеев Как шведы пиратов судили новости и события прошедшей недели (16-22 февраля 2009 года)

Главная новость минувшей недели — открывшийся 16 февраля в Швеции судебный процесс над администрацией торрент-трекера The Pirate Bay.

В качестве истцов выступили компании Warner Brothers, MGM, EMI, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Sony BMG и Universal. Суть обвинений изначально сводилась, во-первых, к пособничеству в нарушении авторских прав, а во-вторых, к извлечению прибыли за счет этого.

В ходе первого судебного заседания прокурор Хокан Росвалль (Håkan Roswall) сформулировал перечень обвинений, попытался продемонстрировать некоторые доказательства, а также пояснить суду принцип функционирования трекера.

На втором заседании перечень обвинений был пересмотрен, что было до некоторой степени предсказуемо: ведь прокурору не удалось доказать, что те торрент-файлы, которые он использовал в качестве улик, имеют какое-то отношение к данному трекеру. Кроме того, он так и не смог четко объяснить суду, как, собственно, работает торрент-трекер. Так что обвинения в пособничестве нарушению копирайта были сняты из-за недостатка улик, как и все остальные обвинения, связанные с незаконным воспроизведением контента, защищенного авторскими правами.

На следующий день обвинение пояснило, что на самом деле было снято не пятьдесят процентов обвинений, а лишь "незначительная доля", однако защита с этим не согласилась. Остальная часть заседания была посвящена ущербу, который наносит правообладателям работа трекера.

Так, адвокат Международной федерации звукозаписывающей индустрии (IFPI) попытался доказать, что один незаконно скачанный трек — это одна потерянная продажа. Ущерб же от незаконного распространения песен группы Beatles было предложено исчислять в десятикратном размере, поскольку материалы группы вообще запрещены к распространению через Интернет. Вопрос о том, насколько меньше был бы интерес к незаконному скачиванию композиций группы при наличии возможности легального приобретения через Сеть, не поднимался. Общая сумма ущерба, нанесенного звукозаписывающей индустрии "Пиратской бухтой", по подсчетам правообладателей, составила порядка 13 миллионов долларов.

В ответ защита сослалась на директиву Евросоюза от 2000 года, согласно которой поставщики информационных услуг не несут ответственности за контент, генерируемый пользователями. Подсудимые также отметили, что даже статистика трекера (на которой, собственно, и базируется исчисляемая истцами сумма ущерба) трактуется обвинением неправильно. Например, если какой-либо пользователь прервет закачку и начнет ее снова, то система статистики покажет, что файл был скачан дважды.

Последующие два дня обвинение посвятило попыткам доказать, что администрация трекера извлекает из своей деятельности значительную прибыль и что эта прибыль возникает благодаря нелегальному контенту. Одно из наиболее интересных заявлений в связи с этим было сделано в пятницу: представитель администрации трекера рассказал суду, что при проведенной им проверке из тысячи случайно выбранных торрентов с сайта The Pirate Bay около восьмидесяти процентов указывало на контент, не защищенный авторскими правами. Иными словами, на том же YouTube доля нелегального материала ничуть не меньше.

Не обошлось на процессе и без курьезов. В частности, в ходе первого заседания прокурор, ранее отрекомендовавший себя как эксперт в области компьютерных преступлений, в течение нескольких минут не мог запустить презентацию, подготовленную в PowerPoint, да и вообще путался в терминах, с трудом различая мегабит и мегабайт. В четверг же Росвалль пообещал принести некую улику "на дискете", по всей вероятности, имея в виду какой-либо флеш-носитель или компакт-диск.

Мы будем продолжать наблюдать за этим без сомнения захватывающим процессом. Чтобы следить за нашими публикациями, вы можете подписаться на RSS-поток с новостями .hostinfo.

Впрочем, суд над "Пиратской бухтой" — не единственный громкий процесс последних недель.

2 апреля 2008 года Аарон и Кристина Боринг из Питтсбурга подали иск против корпорации Google. Недовольство супругов вызвали фотографии их дома, появившиеся на сервисе Google Maps. Снимки были сделаны без разрешения на территории частных владений Борингов. Публикация снимков нанесла супругам не только моральный вред: как утверждалось в исковом заявлении, это негативно сказалось также на репутации собственности и, как следствие, цене недвижимости. Нанесенный им ущерб Боринги оценили в 25 тысяч долларов.

Неделю назад в деле Борингов была поставлена точка: суд Западной Пенсильвании в удовлетворении иска отказал.

Собственно говоря, причин для вынесения решения в пользу Борингов не было вообще: во-первых, само судебное дело привлекло к дому больше внимания, чем опубликованные снимки, во-вторых, на местном сайте, посвященном недвижимости, фотографии дома все равно доступны для всех желающих, а в-третьих, супруги в любой момент могли обратиться к администрации сервиса и попросить удалить снимки — тем более что подобные прецеденты уже были.

Кстати, в связи с этим делом часто цитируется заявление, сделанное представителями компании минувшим летом: "Само существование технологии спутниковых снимков означает, что... полной приватности не существует".

Принадлежащий корпорации Google cервис YouTube с опозданием в несколько лет решил пойти навстречу пользователям и предоставил возможность скачивания видеороликов.

Ссылку на скачивание можно найти непосредственно под окном плеера. При нажатии на нее раскрывается текстовый блок с описанием лицензии, которой защищен данный видеоматериал, и, собственно, кнопка "Скачать". Формат скачиваемых записей — MP4 с использованием видеокодека H.264 и аудиокодека AAC.

К сожалению, скачивать можно далеко не все видеозаписи, а лишь те, которые распространяются по лицензиям семейства Creative Commons или являются общественным достоянием. В тестировании новой функции принимают участие несколько американских университетов. К скачиванию предлагается ряд образовательных программ.

Также в настоящее время тестируется опция скачивания видео за деньги. Если владелец видеоматериала разрешит платное скачивание, непосредственно под видеороликом отобразится его цена. Оплата производится через систему Google Checkout. Однако не совсем понятно, на какую конкретно целевую аудиторию рассчитаны эти нововведения (особенно опция платного скачивания), ведь на сегодняшний день существуют десятки программ и браузерных расширений, которые позволяют загружать с YouTube любые видеоролики совершенно бесплатно и безо всяких ограничений.

И еще одна новость от Google: мобильные пользователи службы "Документы Google" (Google Docs) получили долгожданную функцию редактирования электронных таблиц. Помимо редактирования доступны также функции сортировки и фильтрации.

Напомним, что возможность доступа к сервису с мобильных устройств появилась около года назад, однако пользователи могли только просматривать созданные ранее документы. Впрочем, редактирование и сейчас доступно не всем, а лишь владельцам iPhone, iPod touch, Nokia S60 и мобильных устройств под управлением Google Android (например, T-Mobile G1).

Для доступа к мобильной версии "Документов Google" достаточно набрать в адресной строке браузера http://m.google.com/docs. Как утверждается в официальном блоге Google Docs, обновленная версия сервиса доступна на 38 языках, включая русский.

Как обычно, мы завершаем обзор новостей недели статистикой.

Согласно очередному отчету аналитической компании comScore, 63,5 процента российских пользователей Интернета (или около 18,4 миллиона человек) являются участниками тех или иных социальных сетей.

Это намного ниже среднеевропейского показателя в 74,6 процента. Примерно на том же уровне находятся Франция и Нидерланды, где аудитория социальных сервисов составляет соответственно 63,9 и 63 процента от общего числа пользователей Интернета. Следует, однако, отметить, что во Франции популярность сайтов подобной направленности за последний год выросла сразу на 45 процентов — во многом благодаря запуску французской локализации Facebook.

Наиболее значительна доля пользователей социальных сетей в Великобритании (79,8 процента), Испании (73,7 процента) и Португалии (72,9 процента). Безусловным аутсайдером в этом списке является Австрия, где социальными сетями пользуются около 2 миллионов человек, или 49,7 процента интернет-пользователей этой страны.

Кстати, общее число пользователей упомянутой выше социальной сети Facebook на прошлой неделе достигло 175 миллионов — об этом рассказал в своем микроблоге старший менеждер по разработке платформы сайта Дейв Морин (Dave Morin).

Речь здесь идет не о числе зарегистрированных участников социальной сети, а лишь о количестве активных пользователей, около половины из которых, впрочем, заглядывают на сайт ежедневно.

В конце августа прошлого года у сайта насчитывалось порядка 100 миллионов пользователей, через четыре месяца их число достигло 120 миллионов, а на преодоление планки в 150 миллионов понадобилось всего два месяца.



