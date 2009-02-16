Mozilla и Opera Software против «Майкрософт»

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16.02.2009
Около двух недель назад регулирующие органы Евросоюза в очередной раз обвинили корпорацию "Майкрософт" в нарушении антитрастовых законов. На сей раз это случилось с подачи норвежской компании Opera Software, а суть предъявленных софтверному гиганту претензий сводилась к тому, что включение браузера Internet Explorer в состав ОС семейства Windows на безальтернативной основе препятствует свободной конкуренции.
Как сообщило 9 февраля издание PCWorld, теперь Еврокомиссия позволила присоединиться к антимонопольному делу и компании Mozilla. Однако создатели Firefox выступят не в роли истца, а в качестве "заинтересованной третьей стороны". Подобный статус открывает для представителей Mozilla доступ к тексту документа с перечнем обвинений, который был направлен регуляторами в адрес "Майкрософт", а также дает возможность предлагать новые аргументы в деле против софтверного гиганта и участвовать в слушаниях.
Кстати, стоит отметить, что норвежцы борются с засильем Internet Explorer не только апеллируя к антимонопольным законам, но и развивая собственные продукты. В частности, на конгрессе Mobile World, который открывается в Барселоне в понедельник 16 февраля, Opera Software планирует представить технологию Opera Turbo.
Новинка представляет собой применение технологии сжатия, сходной с той, что используется для обеспечения работы Opera Mini, к стандартной версии браузера, а также к версии для мобильных устройств. Суть здесь примерно та же: перед тем как данные попадают на компьютер пользователя, они поступают на серверы Opera, где осуществляется сжатие. Существенное отличие новинки — сохранение работоспособности JavaScript. Нетронутыми остаются также видеоролики и флеш.
Благодаря Opera Turbo снижение объема передаваемых данных может достигать восьмидесяти процентов. Это ценно как для интернет-провайдеров, так и для пользователей, если они платят за трафик или пользуются слабым каналом.
Для начала новая технология будет доступна только бизнес-пользователям. Когда Opera Turbo заработает для рядовых поклонников норвежского браузера, разработчики не сообщают.
|Реализация Opera Turbo
На экспериментальной площадке "Яндекс.Нано" заработал проект "Яндекс.Ответы". Сервис отличается от десятков ему подобных тем, что здесь можно не только задавать вопросы и давать ответы, получая за это призовые баллы. "Яндекс.Ответы" являются в первую очередь поисковым сервисом, который ищет вопросы и ответы на страницах целого ряда справочных интернет-проектов (например, "Ответы@Mail.ru", "Грамота.ру"), а также в нескольких тематических сообществах "Живого журнала".
Интересно, что сервис "Яндекс.Ответы" доступен сразу по двум адресам: ask.yandex.ru и 42.yandex.ru. Число 42 в данном случае является своего рода цитатой из знаменитого романа британского писателя Дугласа Адамса "Руководство для путешествующих автостопом по Галактике", написанного в жанре юмористической фантастики. Именно такой ответ был дан суперкомпьютером по имени Deep Thought на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого».
На сайте RuTube открылся раздел кинотрейлеров. По утверждению генерального директора RuTube Михаила Ильичева, проект призван решить три задачи. Первая — удовлетворить интерес пользователей сайта в информации о фильмах, выходящих в прокат, вторая — создать основу для сотрудничества с сайтами о кино, для которых RuTube может стать основным видеохостингом, и третья задача — привлечь интерес потенциальных партнеров к возможностям сайта.
Трейлеры размещаются бесплатно, однако за дополнительную плату возможно размещение баннерной и видеорекламы, а также оформление раздела сайта с учетом фирменного стиля заказчика. На сегодняшний день на странице доступны видеоанонсы фильмов "Рок-н-рольщик", "Австралия", "Пятница 13-е", "Полтора рыцаря", "Розовая пантера 2" и многих других.
|Раздел кинотрейлеров на RuTube
11 февраля компания Novell официально сообщила о выпуске Moonlight 1.0. Этот продукт с открытым исходным кодом предоставляет пользователям GNU/Linux возможность просматривать контент, совместимый с Microsoft Silverlight.
С пререлизом Moonlight, вышедшим в январе, познакомились более двадцати тысяч человек. Дело в том, что церемония инаугурации президента Барака Обамы транслировалась в Интернете именно с использованием технологии Silverlight, так что у пользователей GNU/Linux, желающих посмотреть историческую трансляцию, по сути дела, не было другого выбора.
Первая версия Moonlight уже доступна для многих значимых дистрибутивов, включая openSUSE, SUSE Linux Enterprise, Fedora, Red Hat и Ubuntu.
Компания Google объявила о запуске сервиса Google Sync, позволяющего синхронизировать список контактов и календарь между учетной записью Google и мобильными устройствами.
Уже сейчас Google Sync работает на аппаратах iPhone и BlackBerry, на ряде смартфонов Nokia, на многих телефонах Sony Ericsson, а также на мобильных устройствах с Windows Mobile. Впрочем, на некоторых моделях телефонов доступна только функция синхронизации списка контактов.
Не имеет значения, где были внесены изменения — в списке контактов Gmail или в списке контактов на мобильном устройстве, — синхронизация работает "в обе стороны". Дублирующиеся контакты при синхронизации могут быть объединены в один, однако после этого в веб-интерфейсе почтовой службы не совсем корректно будет работать функция автозавершения. Впрочем, для продукта, существующего на правах бета-версии, это вполне простительно.
Обзор новостей, начатый с одного сообщения о судебном разбирательстве, мы решили завершить другим сообщением о судебном иске.
Администрация широко известного торрент-трекера The Pirate Bay планирует подать в суд на Международную федерацию фонографической индустрии (IFPI). Поводом для иска послужило недавнее судебное решение, предписывающее ряду датских провайдеров перекрыть пользователям доступ к сайту The Pirate Bay.
Как сообщил изданию TorrentFreak один из основателей трекера, речь в иске пойдет о недобросовестной конкуренции. По мнению представителей сайта, IFPI обладает монополией на распространение аудиозаписей, а The Pirate Bay эту монополию нарушает.
Иск будет подан в том случае, если Верховный суд Дании, рассмотрев апелляцию, поданную местными провайдерами, не желающими блокировать сайт, примет очередное решение в пользу IFPI.
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