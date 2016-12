Все статьи | События 16.02.2009

Владислав Михеев Mozilla и Opera Software против «Майкрософт» новости и события прошедшей недели (9-15 февраля 2009 года) Около двух недель назад регулирующие органы Евросоюза в очередной раз обвинили корпорацию "Майкрософт" в нарушении антитрастовых законов. На сей раз это случилось с подачи норвежской компании Opera Software, а суть предъявленных софтверному гиганту претензий сводилась к тому, что включение браузера Internet Explorer в состав ОС семейства Windows на безальтернативной основе препятствует свободной конкуренции. Как сообщило 9 февраля издание PCWorld, теперь Еврокомиссия позволила присоединиться к антимонопольному делу и компании Mozilla. Однако создатели Firefox выступят не в роли истца, а в качестве "заинтересованной третьей стороны". Подобный статус открывает для представителей Mozilla доступ к тексту документа с перечнем обвинений, который был направлен регуляторами в адрес "Майкрософт", а также дает возможность предлагать новые аргументы в деле против софтверного гиганта и участвовать в слушаниях. Кстати, стоит отметить, что норвежцы борются с засильем Internet Explorer не только апеллируя к антимонопольным законам, но и развивая собственные продукты. В частности, на конгрессе Mobile World, который открывается в Барселоне в понедельник 16 февраля, Opera Software планирует представить технологию Opera Turbo. Новинка представляет собой применение технологии сжатия, сходной с той, что используется для обеспечения работы Opera Mini, к стандартной версии браузера, а также к версии для мобильных устройств. Суть здесь примерно та же: перед тем как данные попадают на компьютер пользователя, они поступают на серверы Opera, где осуществляется сжатие. Существенное отличие новинки — сохранение работоспособности JavaScript. Нетронутыми остаются также видеоролики и флеш. Благодаря Opera Turbo снижение объема передаваемых данных может достигать восьмидесяти процентов. Это ценно как для интернет-провайдеров, так и для пользователей, если они платят за трафик или пользуются слабым каналом. Для начала новая технология будет доступна только бизнес-пользователям. Когда Opera Turbo заработает для рядовых поклонников норвежского браузера, разработчики не сообщают. Реализация Opera Turbo На экспериментальной площадке "Яндекс.Нано" заработал проект "Яндекс.Ответы". Сервис отличается от десятков ему подобных тем, что здесь можно не только задавать вопросы и давать ответы, получая за это призовые баллы. "Яндекс.Ответы" являются в первую очередь поисковым сервисом, который ищет вопросы и ответы на страницах целого ряда справочных интернет-проектов (например, "Ответы@Mail.ru", "Грамота.ру"), а также в нескольких тематических сообществах "Живого журнала". Интересно, что сервис "Яндекс.Ответы" доступен сразу по двум адресам: ask.yandex.ru и 42.yandex.ru. Число 42 в данном случае является своего рода цитатой из знаменитого романа британского писателя Дугласа Адамса "Руководство для путешествующих автостопом по Галактике", написанного в жанре юмористической фантастики. Именно такой ответ был дан суперкомпьютером по имени Deep Thought на «главный вопрос жизни, Вселенной и всего такого». На сайте RuTube открылся раздел кинотрейлеров. По утверждению генерального директора RuTube Михаила Ильичева, проект призван решить три задачи. Первая — удовлетворить интерес пользователей сайта в информации о фильмах, выходящих в прокат, вторая — создать основу для сотрудничества с сайтами о кино, для которых RuTube может стать основным видеохостингом, и третья задача — привлечь интерес потенциальных партнеров к возможностям сайта. Трейлеры размещаются бесплатно, однако за дополнительную плату возможно размещение баннерной и видеорекламы, а также оформление раздела сайта с учетом фирменного стиля заказчика. На сегодняшний день на странице доступны видеоанонсы фильмов "Рок-н-рольщик", "Австралия", "Пятница 13-е", "Полтора рыцаря", "Розовая пантера 2" и многих других. Раздел кинотрейлеров на RuTube 11 февраля компания Novell официально сообщила о выпуске Moonlight 1.0. Этот продукт с открытым исходным кодом предоставляет пользователям GNU/Linux возможность просматривать контент, совместимый с Microsoft Silverlight. С пререлизом Moonlight, вышедшим в январе, познакомились более двадцати тысяч человек. Дело в том, что церемония инаугурации президента Барака Обамы транслировалась в Интернете именно с использованием технологии Silverlight, так что у пользователей GNU/Linux, желающих посмотреть историческую трансляцию, по сути дела, не было другого выбора. Первая версия Moonlight уже доступна для многих значимых дистрибутивов, включая openSUSE, SUSE Linux Enterprise, Fedora, Red Hat и Ubuntu. Компания Google объявила о запуске сервиса Google Sync, позволяющего синхронизировать список контактов и календарь между учетной записью Google и мобильными устройствами. Уже сейчас Google Sync работает на аппаратах iPhone и BlackBerry, на ряде смартфонов Nokia, на многих телефонах Sony Ericsson, а также на мобильных устройствах с Windows Mobile. Впрочем, на некоторых моделях телефонов доступна только функция синхронизации списка контактов. Не имеет значения, где были внесены изменения — в списке контактов Gmail или в списке контактов на мобильном устройстве, — синхронизация работает "в обе стороны". Дублирующиеся контакты при синхронизации могут быть объединены в один, однако после этого в веб-интерфейсе почтовой службы не совсем корректно будет работать функция автозавершения. Впрочем, для продукта, существующего на правах бета-версии, это вполне простительно. Обзор новостей, начатый с одного сообщения о судебном разбирательстве, мы решили завершить другим сообщением о судебном иске. Администрация широко известного торрент-трекера The Pirate Bay планирует подать в суд на Международную федерацию фонографической индустрии (IFPI). Поводом для иска послужило недавнее судебное решение, предписывающее ряду датских провайдеров перекрыть пользователям доступ к сайту The Pirate Bay. Как сообщил изданию TorrentFreak один из основателей трекера, речь в иске пойдет о недобросовестной конкуренции. По мнению представителей сайта, IFPI обладает монополией на распространение аудиозаписей, а The Pirate Bay эту монополию нарушает. Иск будет подан в том случае, если Верховный суд Дании, рассмотрев апелляцию, поданную местными провайдерами, не желающими блокировать сайт, примет очередное решение в пользу IFPI.







