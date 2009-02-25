25.02.2009

Марат Давлетханов Руметрика: рынок цифрового контента в России — рост только начинается

RUметрика провела исследование рынка цифрового контента в России. Собраны данные об объеме рынка на протяжении последних лет и прогнозы его роста, структуре и видах контента, продаваемых через Интернет и мобильные сети.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА

Рынок "легкого" цифрового контента в 2008-м насчитывает $180-200 млн.

Рынок цифрового контента с видео и ТВ составил около 2,4 млрд долларов.

Наибольшая доля платно скачиваемого контента приходится на программное обеспечение, музыку и игры. Видео — на последнем месте.

Большую часть потребляемого интернет-контента составляют знакомства и игры, мобильного контента — музыка, медиа, общение и картинки.

В целом четвертую часть дохода от цифрового контента приносит музыка, шестую — игры, видео — меньше десятой доли, больше половины — ПО, текст и изображения.

ОБЪЕМ РЫНКА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В РФ

Объем рынка цифрового контента в России до конца не посчитан и не изучен: по-прежнему сохраняется масса разночтений в том, что именно понимать под этим термином и как его учитывать.

По оценкам ИК "Финам", в 2008 году рынок цифрового контента составил порядка 180-200 млн долларов (в подсчете не участвовал так называемый <тяжелый> контент — видео, кино, IPTV и т. п.).

По результатам исследования компании J'son & Partners, рынок цифрового контента в ушедшем году составил примерно 2,4 млрд долларов, причем к 2012 году прогнозируется рост рынка до $4,5 млрд.

В этом случае в исследовании оговаривается, что это совокупный рынок как онлайновых продаж (примерно 50% объема, включая прямую доставку данных пользователю по сети), так и приобретения пользователями контента на физических носителях, подписки на цифровое ТВ и получении видео по запросу. Таким образом, развитие рынка цифрового контента в России напрямую связывается с развитием так называемого "тяжелого" контента (видео, кино, клипов, ТВ).

Причем доля пиратской продукции в России по-прежнему составляет более 95% и не поддается подсчету из-за отсутствия точных оценок объема данных, распространяемых через пиринговые сети. В итоге, с одной стороны, из-за пиратов, с другой — из-за пока недостаточного распространения Интернета в стране цифровая дистрибуция уступает обычной почти в 20 раз. Несмотря на шаги в сторону популяризации легальных продаж, пользователи в целом недостаточно активно покупают цифровой контент. Российский рынок цифрового контента, по данным Softkey, составляет сегодня не более 1% от мирового.

С другой стороны, в связи с вступлением России в ВТО государство начало активно развивать законодательство в сфере защиты интеллектуальной собственности и принимать административные меры по борьбе с пиратством. Начал увеличиваться спрос на высококачественный легальный контент. Согласно прогнозу J'son & Partners, к 2010 году уровень пиратства в распространении музыки и фильмов должен снизиться почти вдвое — до 44%.

СТРУКТУРА РЫНКА ЦИФРОВОГО КОНТЕНТА В РОССИИ

В понятие цифрового контента сегодня входят такие виды продукции, как программное обеспечение (самый большой процент платных скачиваний), музыка, игры, пресса, книги и самая малая доля — видео, только получающее распространение в качестве платно скачиваемых данных.

Причем в зависимости от того, каким образом идет скачивание (посредством мобильных сетей или через Интернет), соотношение покупок может существенно отличаться. Так 46% "интернетчиков" интересуются сетевыми знакомствами (многие ресурсы сегодня представляют дополнительные возможности после символической оплаты эсэмэс или электронными деньгами) и играми (42%). Причем за истекший год сегмент услуг общения вырос почти в 4 раза, игр — на треть. Музыкой и видео как объектами платного скачивания через Интернет интересуются по 6% пользователей.

Потребители мобильного контента, в свою очередь, большее внимание уделяют скачиванию музыки (29%), следом идут разнообразные медиапроекты (20%). Знакомства и общение, а также видео и картинки привлекают по 12% запросов, информационные услуги и игры — еще по 11%. Причем, несмотря на небольшой процент в общей доле, сегмент игр вырос более чем вполовину, тогда как доля музыки осталась практически без изменения.

Такое отличие в потреблении контента можно объяснить технологическими различиями в пользовании мобильным устройством, каким бы набором функций оно ни обладало, и ПК. Мобильный контент отличает преимущественно "быстрое" использование, т. е. минимум действий, максимум результата (скачал музыку и слушай, просмотр полученной информации), тогда как на ПК в разы удобнее играть, знакомиться и общаться.

Что касается доходов этих двух направлений рынка цифрового контента, то, согласно данным AC&M, они выглядят следующим образом: доля VAS (Value Added Services — дополнительные услуги в сетях мобильной связи, преимущественно "легкий" контент) растет не очень активно, тогда как "тяжелый" контент, напротив, продается больше и чаще. Так, выручка последнего за 2008 год выросла на 50%, дальнейший прирост предполагается в среднем на 300-360 тыс. долларов ежегодно.

По мнению аналитиков, "звездный час" легкого контента прошел, пользователей все больше интересуют видео, IPTV, фильмы. К примеру, число пользователей IPTV в последние пару лет стабильно увеличивается в 8-10 раз за год.

ВИДЫ КОНТЕНТА, ПОТРЕБЛЯЕМОГО РОССИЙСКИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Если брать суммарный рынок мобильного и интернет-контента, разделение его происходит следующим образом: музыкальный контент составляет примерно четверть рынка (по 13% рингтоны и оригинальные музыкальные композиции), затем следуют игры (14%), скачиваемое видео и потоковые сервисы в сумме составляют 6%. Большую часть платно скачиваемого контента (54%) составили программное обеспечение, электронные книги, медиа, цифровые карты, изображения и т. п.

По количеству платных закачек, согласно ТОП20 Softkey, лидируют разнообразные программы для ПК и мобильных устройств (10 из 20), следом идут игры (7), книги и справочники — 3 из 20. По объему закачек, однако, количество игр и справочной литературы отличается незначительно и составляет в сумме примерно треть от общего числа закачек.

В целом рынок цифрового контента в России, по мнению экспертов компании AC&M, только начинает набирать обороты: нынешний рост находится в пределах 50-70%, и это далеко не предел. Предпосылками для дальнейшего развития послужат распространение и удешевление широкополосного доступа и 3G-сетей в нашей стране, увеличение числа пользователей мобильных устройств нового поколения, поддерживающих видеоконтент и имеющих большой запас памяти для его хранения и воспроизведения, и, конечно, борьба с пиратством.

По оценкам экспертов, темпы роста рынка цифрового контента в 2009-2010 гг. могут сохраниться на уровне не ниже 40%, однако для этого следует больше привлекать не только пользователей, способных и желающих заплатить за легальный контент, но и правообладателей и представителей бизнеса для открытия сетевых магазинов контента по примеру зарубежных стран. С появлением на российском рынке справедливой конкуренции среди легальных продавцов цены неизбежно поползут вниз и смогут привлечь ту часть пользователей, которой не столько важно, откуда они получат необходимый им контент, сколько его цена и надежность доставки.

Материал проекта RUметрика

