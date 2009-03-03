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03.03.2009
Сейчас уже не проблема обзавестись своей веб-страницей. В некоторых случаях для этого даже не надо обладать особыми знаниями в области разработки, чтобы получить свой сайт. Одной из важных его характеристик будет его посещаемость. Другой вопрос, нужна ли она. Если для своего узкого круга, то вкладывать время и деньги в его раскрутку нет необходимости. А если для бизнеса? В этом случае доход интернет-магазина или рекламной площадки попадает в прямую зависимость от благосклонности поисковых систем. И тут очень важно, чтобы тебя заметили.
Однако "чтобы тебя заметили" напрямую относится к прибылям поисковых систем. Держась "в тени", изображая из себя "всего лишь инструмент", поисковые системы решают в Интернете все: какую новость показать в результатах поиска, а какую "случайно" не найти (даже если им исправно отсылают rss-ленты со своими публикациями), чей сайт первым опубликовал текст, а какой занимается плагиатом и, соответственно, должен попасть в бан и какие сайты должны находиться по купленным ключевым словам. Прикрываясь лозунгами заботы о рядовом пользователе, товарищи ненавязчиво стараются сделать процесс раскрутки как можно более дорогостоящим, чтобы подтолкнуть к покупке "директа".
В подобной ситуации неплохой альтернативой являются биржи ссылок наподобие Sape.ru. Они позволяют веб-мастерам получать некоторый доход (иногда очень приятный), а оптимизаторам относительно недорого поднимать свои сайты, пользуясь правилами того же "Яндекса", но в своих целях. Основной смысл процесса заключается в том, что чем больше на твой сайт ссылается раскрученных площадок, тем ближе к началу списка поисковой выдачи ты находишься. Опять же, ссылки должны обладать «анкорами» с учетом самых частых запросов пользователей.
Интерфейс оптимизатора
При вхождении в систему жмем ссылку "Оптимизатору". Слева на сером поле баланс, как и в интерфейсе веб-мастера (рассмотрено в предыдущей статье). Посередине — данные по проектам (URL, сколько потрачено, месячный бюджет, количество купленных ссылок, количество составленных текстов для этих ссылок). Если тут еще пусто, нажимаем круглую синюю кнопку "Создать новый проект" в правой части экрана и добавляем название проекта вместе с другими данными, которые потребует система.
- "Избранное" — в ходе работы можно составить список сайтов для использования в других проектах.
- "Черный список" — сайты, на которых вы не хотите размещать свои ссылки.
- "Настройки" — здесь указывается имя проекта в системе и изменяются некоторые параметры, которые пригодятся позднее.
- "Авторежим" — раздел, где выбирается режим закупки ссылок: ручной полуавтоматический (оптимизатор подтверждает найденные системой места под ссылки) или автоматический. При автоматическом режиме для проекта без участия оптимизатора будут скупаться ссылки, удовлетворяющие выставленным условиям. Для этого в "Поиске площадок" необходимо создать фильтр с условиями, а в "Настройках" назначить "Количество/цену" — необходимое количество ссылок в рамках указанного фильтра/максимальная цена, по которой будут приобретаться подходящие площадки.
- "Тексты" — здесь составляются и редактируются используемые для ссылок тексты. Чем больше их вариантов, тем лучше.
- "Смена текстов" — параметры замены, если веб-мастер не одобрил именно текст размещаемой ссылки.
- "Заявки" — заявки на покупку ссылок, которые еще не одобрили веб-мастеры.
- "Размещены" — информация по ссылкам, их тексту и параметрам площадок, где они размещены.
- "Поиск площадок" — раздел, где по задаваемым параметрам ищутся площадки для приобретения ссылок.
Поиск площадок
Это, пожалуй, самый важный инструмент оптимизатора, не считая отчетности по балансу. Правильно составленный фильтр значительно упрощает работу в автоматическом режиме, поскольку ссылки будут закупаться именно с его использованием. Однако на первоначальном этапе — особенно при отсутствии опыта — лучше покупать ссылки в ручном режиме, чтобы деньги не закончились раньше времени.
Область поиска — выбор базы для поиска сайтов. Основная база — проверенные и качественные сайты. Сайты сомнительного содержания — проиндексированные поисковыми системами, но не одобренные модераторами Sape.ru.
PR — значения Google PR, указывается диапазон поиска.
тИЦ — значения тИЦ "Яндекса", указывается диапазон поиска.
Внешних ссылок — количество внешних ссылок на странице, не более указанного значения.
Прогнозируемое число внешних ссылок — размещенные ссылки + свободные места, не более указанного значения.
Цена — месячная цена размещения ссылки на странице, указывается диапазон поиска.
DMOZ — наличие в каталоге DMOZ (наверное, единственный каталог, данные которого учитываются "Яндексом" и Google).
Yaca — наличие в "Яндекс"-каталоге.
Тематика площадки — все площадки в Sape делятся на категории в соответствии с тематикой контента. Для успешного продвижения своего сайта имеет смысл покупать тематические ссылки своего раздела.
Ключевые слова — поиск страниц, содержащих указанный текст.
Время добавления площадки в систему — искать страницы сайтов, добавленных в систему за все время, последний месяц, неделю, или три дня.
Уровень домена — поиск страниц на доменах второго и/или третьего уровня.
Уровень вложенности страницы — поиск страниц в клике или двух от главной.
Отображать только избранные сайты — поиск страниц только с заранее отобранных площадок.
Отображать только открытые сайты — поиск по площадкам с открытыми адресами.
Сохранить фильтр — после ввода имени и нажатия "Сохранить" создается фильтр поиска площадок, который может быть использован в авторежиме.
Таким образом, фильтр представляет из себя инструмент поиска по обширной базе Sape.ru с очень гибкими настройками. Его продуманность можно объяснить тем, что разработчики этой системы сами являются практикующими оптимизаторами. Потому инструментарий оптимизатора в проекте представлен более детально, чем инструментарий веб-мастера. Хотя размещать ссылки на своей площадке также можно в автоматическом режиме.
Две стороны одной раскрутки
С подобной точки зрения форум Sape.ru является кладезем полезной информации. Причем, хоть вопросы и касаются денег (иногда немалых для начинающего оптимизатора), ответы можно найти совершенно бесплатно. В данном случае можно приблизительно описать сценарий раскрутки сайта новичка — по возможности, без привлечения денег. Методика составлена собирательно, с использованием различных советов опытных оптимизаторов, найденных на форуме (и в данный момент обкатываемая на практике).
Шаг первый — создание сайта с интересным уникальным контентом. На форуме можно найти массу советов и по хостингу, и по cms, и по тематике (что прибыльнее).
Шаг второй — добавление в систему и зарабатывание первых "бешеных копеек", поскольку даже нулевой сайт (без добавления в каталоги, тИЦ и PR) тоже находит свой спрос. Конечно, первые выплаты, а они за размещенные ссылки начисляются ежесуточно, более чем скромные. Минимальная сумма вывода составляет на Sape.ru 250 рублей, потому смысла обналичивать эти деньги нет. Лучше вложить их в раскрутку своей площадки, для чего необходимо прикупить ссылок с сайтов, которые уже добавлены в "Яндекс" или Google (в зависимости от того, что вам важнее).
Шаг третий — благодаря прикупленным ссылкам ваш сайт появился в "Яндексе". Теперь необходимо более избирательно подойти к сайтам, на которых покупаются ссылки: желательно, чтобы они были хорошо проиндексированы "Яндексом" и Google, имели тИЦ от 10 и относились к тематике вашего сайта (для этого надо более целенаправленно пользоваться фильтрами поиска площадок).
Шаг четвертый — после повышения индекса цитирования вашего сайта придется варьировать параметры площадок, с которых покупаются ссылки. Опытные оптимизаторы советуют на каждые 100 нулевых ссылок (тИЦ 0-10-20, PR 0) брать 20-30 ссылок с тИЦ от 50 и 5-10 с тИЦ от 200. Однако зацикливаться на одних параметрах не стоит. Сайт, помимо показателей, должен все-таки быть ориентирован на посетителей — обладать интересными идеями, полезным контентом и приятным дизайном.
Итого
Биржа ссылок Sape.ru является достаточно эффективным инструментом по продвижению сайтов. Большая база площадок системы позволяет гибко подходить к вопросам цены — оптимизаторы смогут найти подходящие по параметрам и ценам площадки. Постоянное отображение средних по системе цен гарантирует адекватное соотношение спроса и предложения на ссылки. С другой стороны, веб-мастеры, которые также вкладываются в развитие своих сайтов, могут рассчитывать не только на стабильный дополнительный, но и на его увеличение.
При наличии нужного опыта и нескольких площадок Sape.ru позволяет практически полностью автоматизировать процесс продвижения сайта в списке выдачи поисковых систем. С грамотной настройкой фильтров оптимизатору остается только следить за состоянием баланса и проверять изменение параметров своих проектов. Однако, как утверждают опытные оптимизаторы, простое наращивание показателей не сделает чуда: если сайт не наполнен интересным для посетителей контентом, пребывание в топах по конкретным ключевым запросам не удержит на нем пользователей. И об этом стоит помнить начинающему оптимизатору.
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