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Китайцы получат от Google бесплатную музыку

30 марта китайское отделение Google запустило сервис поиска музыкальных файлов. Найденную музыку пользователи могут скачивать легально и бесплатно.

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В апреле Conficker изменит алгоритм работы

Специалисты компании F-Secure предупреждают, что 1 апреля 2009 года сетевой червь Conficker (также известный как Downadup и Kido) изменит алгоритм работы.

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«Дыра» в Firefox, обнаруженная хакерами, устранена

Компания Mozilla выпустила обновленную версию браузера Firefox. Исправлена критическая уязвимость, обнаруженная в ходе конкурса Pwn2Own.

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В «Документах Google» появилась функция «Рисование»

Как сообщается в официальном блоге сервиса "Документы Google" (Google Docs), с конца прошлой недели в текстовом редакторе доступна функция "Рисование".

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На YouTube открылся образовательный раздел

В четверг на видеосервисе YouTube открылся образовательный раздел YouTube Edu, объединяющий видеоканалы более чем сотни колледжей и университетов.

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От Андрея Аршавина до Чебурашки

В блоге российского представительства компании Google представлен ряд новых тем оформления для персонализации стартовой страницы поисковика.

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Открыта регистрация домена .TEL через .masterhost

26 марта 2009 года компания .masterhost открыла регистрацию доменов в зоне .TEL. Стоимость регистрации составляет 686 рублей в год.

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Last.fm станет платным для россиян

Интернет-радио социальной сети Last.fm станет платным для пользователей из всех стран, кроме Германии, США и Великобритании.

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Запущена мобильная версия «Я.Онлайн»

Компания "Яндекс" запустила мобильную версию мессенджера "Я.Онлайн". Программа доступна сразу для трех платформ: Windows Mobile, Symbian и Java.

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The Pirate Bay защитит своих пользователей от закона

Администрация торрент-трекера The Pirate Bay готовится к запуску сервиса IPREDator, обеспечивающего анонимность пользователей.

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Крупнейшие эксперты отрасли обсудят управление аудиторией и рекламу в Интернете

26 марта в Москве откроется конференция по интернет-рекламе eTarget’09: "Управление аудиторией и реклама в Интернете", которую организуют лидирующие компании индустрии — "Ашманов и Партнеры", "Бегун", Mail.Ru, "Рамблер" и "Яндекс".

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«Билайн WiFi» открывает бесплатный доступ к «Живому журналу»

В рамках новой акции любой желающий сможет бесплатно протестировать "Билайн WiFi". Правда, для свободного доступа будут открыты только "Живой журнал" и  интернет-издание "Газета.ру".

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Стойкий хромированный браузер

В Канаде подвели итоги конкурса хакеров Pwn2Own: единственным браузером, который не удалось взломать конкурсантам, стал Google Chrome. Администрация шведского торрент-трекера The Pirate Bay готовится к запуску сервиса IPREDator, обеспечивающего высокую анонимность пользователей. Компания "Яндекс" представила мобильную версию "Я.Онлайн" — новое приложение выполняет функции клиента электронной почты и инстант-мессенджера. Об этих и других новостях прошедшей недели читайте в сегодняшнем обзоре.

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Руметрика: поиск работы и социальные сети — около 80% искали работу по знакомству, 30% делали это при помощи социальных сервисов

«Руметрика» провела исследование возможностей поиска работы посредством социальных сетей — насколько этот вариант популярен у соискателей и работодателей, какие сети для этого подходят, какие наиболее востребованы у тех и других аудиторий.

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CMS 2z project — мы не номер один, но как красиво к этому идём!

Не Joomla'ой единой сыты. С этих слов, сейчас можно начать практически любую статью о бесплатных продуктах, рода CMS'овых. Так, к примеру, весьма молодой, но очень амбициозный проект 2z-project, который начинает уверенно теснить таких мастодонтов, как Drupal, Joomla и WordPress. Продукт 2z-project, уже зарекомендовал себя в качестве достаточно быстрой и простой CMS, не в ущерб функциональности. В базовый пакет которой, включены такие модули как: новости, голосование, поиск, поддержка шаблонов и другие не полезные вещи речь о которых пойдет ниже.

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Все по полочкам. Веб-десктоп Jooce.com

Интерактивные файловые хранилища приобретают все большую и большую популярность – цены на хостинг снижаются, программное обеспечение для организации подобного сервиса доступно даже для неопытных разработчиков, а приток посетителей гарантирован. Если принять во внимание, что обмен файлами особенно популярен в России, Китае и в Западной Европе, то можно догадаться, что хочет такая аудитория: бесплатный сервис с возможностью неограниченной загрузки данных плюс средство для простого обмена файлами между пользователями. Французская компания Jooce как раз и работает над созданием подобного веб-сервиса, и наш сегодняшний обзор будет посвящен тестированию этого продукта.

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Легкое создание сайтов. Часть 2

Если вы знаете, где можно бесплатно обзавестись собственным сайтом, у которого есть неплохой дизайн, простое добавление страниц и контента, два вида проигрывателей видео, фотогалерея и множество других виджетов, то вас, наверное, эта статья не заинтересует. К этому списку стоит добавить опциональную возможность размещения рекламы от Google, половина дохода от которой будет идти непосредственно вам (а не как на блогохостингах – исключительно администрации). Все эти блага условно-бесплатно предоставляет сервис weebly.com. Во второй части статьи описываются особенности платного аккаунта и такой важный вопрос, как размещение рекламы и получение прибыли с бесплатного сайта.

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Internet Explorer 8 и другие новости

Главная новость минувшей недели — без сомнения, выход в свет давно ожидаемой восьмой версии браузера Internet Explorer. Впрочем, никакого особенного ажиотажа в связи с этим не наблюдалось: в конце концов, функциональность программы приросла лишь опциями, которые давно внедрены в конкурирующих продуктах. Впечатление публики от нового браузера, надо полагать, несколько подпортилось в связи с тем, что уже в день выпуска свежий Internet Explorer был взломан одним из участников конкурса Pwn2Own...

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Руметрика: мобильный Интернет в России стал популярнее диалапа и Wi-Fi-доступа

«Руметрика» представляет данные исследований MForum Analytics, Nielsen и GfK Group, посвященных мобильному Интернету. Приводятся данные о количестве пользователей, соотношении числа абонентов, использующих разные варианты доступа, а также сравнение распространенности технологии в РФ и других странах.

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Легкое создание сайтов. Часть 1

Если вы знаете, где можно бесплатно обзавестись собственным сайтом, у которого есть неплохой дизайн, простое добавление страниц и контента, два вида проигрывателей видео, фотогалерея и множество других виджетов, то вас, наверное, эта статья не заинтересует. К этому списку стоит добавить опциональную возможность размещения рекламы от Google, половина дохода от которой будет идти непосредственно вам (а не как на блогохостингах – исключительно администрации). Все эти блага условно бесплатно предоставляет weebly.com. В первой части статьи будет рассказано о начале работы с сервисом, об особенностях редактора, а также о некоторых стандартных механизмах, предоставленных разработчиками.

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