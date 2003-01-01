Стойкий хромированный браузер

В Канаде подвели итоги конкурса хакеров Pwn2Own: единственным браузером, который не удалось взломать конкурсантам, стал Google Chrome. Администрация шведского торрент-трекера The Pirate Bay готовится к запуску сервиса IPREDator, обеспечивающего высокую анонимность пользователей. Компания "Яндекс" представила мобильную версию "Я.Онлайн" — новое приложение выполняет функции клиента электронной почты и инстант-мессенджера. Об этих и других новостях прошедшей недели читайте в сегодняшнем обзоре. подробнее

Руметрика: поиск работы и социальные сети — около 80% искали работу по знакомству, 30% делали это при помощи социальных сервисов

«Руметрика» провела исследование возможностей поиска работы посредством социальных сетей — насколько этот вариант популярен у соискателей и работодателей, какие сети для этого подходят, какие наиболее востребованы у тех и других аудиторий. подробнее

CMS 2z project — мы не номер один, но как красиво к этому идём!

Не Joomla'ой единой сыты. С этих слов, сейчас можно начать практически любую статью о бесплатных продуктах, рода CMS'овых. Так, к примеру, весьма молодой, но очень амбициозный проект 2z-project, который начинает уверенно теснить таких мастодонтов, как Drupal, Joomla и WordPress. Продукт 2z-project, уже зарекомендовал себя в качестве достаточно быстрой и простой CMS, не в ущерб функциональности. В базовый пакет которой, включены такие модули как: новости, голосование, поиск, поддержка шаблонов и другие не полезные вещи речь о которых пойдет ниже. подробнее

Все по полочкам. Веб-десктоп Jooce.com

Интерактивные файловые хранилища приобретают все большую и большую популярность – цены на хостинг снижаются, программное обеспечение для организации подобного сервиса доступно даже для неопытных разработчиков, а приток посетителей гарантирован. Если принять во внимание, что обмен файлами особенно популярен в России, Китае и в Западной Европе, то можно догадаться, что хочет такая аудитория: бесплатный сервис с возможностью неограниченной загрузки данных плюс средство для простого обмена файлами между пользователями. Французская компания Jooce как раз и работает над созданием подобного веб-сервиса, и наш сегодняшний обзор будет посвящен тестированию этого продукта. подробнее

Легкое создание сайтов. Часть 2

Если вы знаете, где можно бесплатно обзавестись собственным сайтом, у которого есть неплохой дизайн, простое добавление страниц и контента, два вида проигрывателей видео, фотогалерея и множество других виджетов, то вас, наверное, эта статья не заинтересует. К этому списку стоит добавить опциональную возможность размещения рекламы от Google, половина дохода от которой будет идти непосредственно вам (а не как на блогохостингах – исключительно администрации). Все эти блага условно-бесплатно предоставляет сервис weebly.com. Во второй части статьи описываются особенности платного аккаунта и такой важный вопрос, как размещение рекламы и получение прибыли с бесплатного сайта. подробнее

Internet Explorer 8 и другие новости

Главная новость минувшей недели — без сомнения, выход в свет давно ожидаемой восьмой версии браузера Internet Explorer. Впрочем, никакого особенного ажиотажа в связи с этим не наблюдалось: в конце концов, функциональность программы приросла лишь опциями, которые давно внедрены в конкурирующих продуктах. Впечатление публики от нового браузера, надо полагать, несколько подпортилось в связи с тем, что уже в день выпуска свежий Internet Explorer был взломан одним из участников конкурса Pwn2Own... подробнее

Руметрика: мобильный Интернет в России стал популярнее диалапа и Wi-Fi-доступа

«Руметрика» представляет данные исследований MForum Analytics, Nielsen и GfK Group, посвященных мобильному Интернету. Приводятся данные о количестве пользователей, соотношении числа абонентов, использующих разные варианты доступа, а также сравнение распространенности технологии в РФ и других странах. подробнее